El descargo de Prestianni luego de que Vinícius lo denunciara por insultos racistas: “Malinterpretó lo que cree haber escuchado”

El delantero argentino se expresó en sus redes sociales y señaló que recibió amenazas de futbolistas del Real Madrid durante la derrota del Benfica por la Champions League

Luego de la denuncia de Vinícius contra el argentino Gianluca Prestianni por insultos racistas durante el partido que Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica en Lisboa, por la ida por los 16avos de final de la Champions League, la voz que faltaba era la del propio delantero argentino, quien hizo su descargo en sus redes sociales.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió el ex Vélez en una historia en su cuenta de Instagram.

Vinícius aseguró que Prestianni le dijo “mono” cuando el atacante argentino se tapó la boca con la camiseta. Kylian Mbappé, compañero del carioca, sentenció que escuchó cinco veces ese término de parte del jugador del elenco lusitano. El francés lo llamó “puto racista” luego del incidente.

El comunicado de Gianluca Prestianni
El comunicado de Gianluca Prestianni tras el episodio con Vinícius

Además, se refirió al trato de otros futbolistas del equipo merengue: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

En el encuentro disputado este martes en el Estadio Da Luz, en Lisboa, el episodio a partir de la acusación del punta brasileño obligó a que el árbitro Francois Letexier detuviera el partido durante 12 minutos para aplicar el protocolo ante casos de racismo, pero ni él ni el VAR pudieron confirmar el supuesto insulto del punta de 20 años. La UEFA inició una investigación para determinar lo sucedido. El organismo podría aplicarle una suspensión de al menos diez partidos al argentino Gianluca Prestianni si prueba la acusación, aunque el Tribunal tendrá una tarea compleja por delante, dado que el ex Vélez, de 20 años, tapó su boca con la camiseta antes de dirigirse al brasileño.

La controversia se generó luego del festejo del gol convertido por el mismo Vinicius, que fue considerado provocador hacia el público local por parte de los jugadores del Benfica. Algunos -entre ellos Prestianni- se lo reprocharon al brasileño y ahí comenzó un ida y vuelta dialéctico y también empujones.

El atacante argentino de 20 años estuvo en el centro de la escena. Fue acusado también por el propio Mbappé quien reclamó que el ex Vélez no juegue más la Champions League.

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid viene desde la última fecha de la fase regular en la que la victoria del conjunto lusitano le permitió meterse en la zona del repechaje para octavos de final y mandó al elenco español a esa instancia. Otro jugadores de la Casa Blanca apoyaron a Vinicius, como Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Mientras que el entrenador del Benfica, José Mourinho, planteó que es una palabra contra la otra.

Lejos de tratarse solo de una coincidencia anecdótica, la relación entre Prestianni y Vinicius quedó marcada esta noche con un nuevo episodio, en el que sus nombres vuelven a quedar vinculados en el terreno de juego, alejándose de la imagen amigable difundida previamente.

El de este martes fue el partido de ida por los 16avos de final y la vuelta se jugará en una semana en Madrid. Allí el Benfica deberá remontar el 0-1 sufrido en la ida ante su gente.

