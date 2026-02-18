Todas las versiones tras la denuncia por racismo de Vinícius al argentino Prestianni: la postura de Mourinho

*Seguimiento del cruce entre Prestianni y Vinicius

La denuncia de Vinícius contra el argentino Gianluca Prestianni por insultos racistas durante el partido que Real Madrid le ganó 1-0 a Benfica en Lisboa, por la ida por los 16avos de final de la Champions League, dejó mucha tela para cortar. Luego del encuentro disputado este martes en el Estadio Da Luz, cada uno de los protagonistas dio su punto de vista sobre la polémica secuencia.

El propio delantero brasileño convirtió el único tanto del encuentro y en el festejo del gol tuvo un gesto provocador hacia el público local. Esto generó la bronca de los jugadores del elenco lusitano. Vinícius fue amonestado. La tensión creció y el ex Flamengo tuvo un cruce con el ex Vélez, quien se tapó la boca con su camiseta y le habría dicho “Mono”, según aseveró el punta del equipo merengue.

El árbitro Francois Letexier paró el partido durante 12 minutos para aplicar el protocolo ante casos de racismo, pero ni él ni el VAR pudieron confirmar el supuesto insulto del punta de 20 años. Cabe aclarar que más tarde Vinicius debió ser expulsado por una falta que ameritó una segunda tarjeta amarilla.

Luego del cruce entre Vinicius y Prestianni, Kylian Mbappé defendió a su compañero y se acercó al argentino y le dijo en cuatro oportunidades “sos un puto racista”, según se puede comprobar en el video que publicó Movistar Plus + Deportes.

La dura afirmación de Kylian Mbappé a Gianluca Prestianni: "Eres un puto racista"

Más tarde, el atacante francés fue duro con el argentino: “El número 25 de Benfica, no quiero decir su nombre porque no lo merece, dijo que ‘Vini es un Mono cinco veces’. Yo lo escuché. Este jugador no merecer jugar más la Champions League. Hay que hacer algo”.

Luego del encuentro hubo futbolistas del Real Madrid que hablaron sobre la acusación de Vinicius. Federico Valverde sostuvo que “no se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que estuvieron cerca le dijo algo feo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas han peleado por esto, como Vini. Si sigue pasando... Es lamentable. Que una cámara no haya registrado eso... Si te tapás la boca para decir algo, es porque es algo que no está bien. Es lamentable. Orgulloso de mis compañeros que han defendido a Vini, orgulloso de él que salió adelante y ha dado un partido espectacular. Eso me quedo de él”.

Mientras que el volante francés Aurélien Tchouameni indicó que “eso no puede pasar, nos han dicho que el chico (Prestianni) le ha dicho ‘mono’ con su camiseta así. Luego, el chico ha dicho que no ha dicho nada y que ha dicho ‘maricón’, da igual. Esto no puede pasar”.

En tanto que el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, también habló del tema en la conferencia de prensa: “Tenés que preguntarle al jugador del Benfica qué le ha dicho a Vinicius. Todos en el mundo del fútbol merecemos que responda esa pregunta. Eso es todo lo que puedo decir. Está claro que la intolerancia con el racismo para nosotros es absoluta y no podemos permitir que cosas así pasen en el terreno de juego en 2026″. Luego agregó que ”lo único que le he dicho (a Vinicius) es si quería seguir jugando. Estábamos a su lado tomase la decisión que tomase. Tenemos que estar al lado de Vinicius siempre".

Su colega del Benfica, José Mourinho, planteó “¿Arrepentido Prestianni? ¿Por qué? Yo he hablado con los dos, Vinicius dice una cosa y Prestianni, otra. No quiero ser rojo... y no quiero decir que al 100% quiero sólo a Prestianni; pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinicius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé“.

Se trata de un nuevo episodio entre Prestianni y Vinícius. En la previa al encuentro, el argentino mostró una foto en sus redes sociales en la que aparecían juntos durante el encuentro Benfica-Real Madrid de la fase de grupos. En la imagen, en la que aparecía el argentino llevando la pelota y el brasileño corriendo detrás, se hizo viral en los días anteriores, después de ser detectada como fondo de pantalla en el móvil del argentino. El hallazgo, que había circulado como una curiosidad, adquiere ahora un matiz completamente diferente tras el reencuentro de ambos jugadores.

Por su parte, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se expidió al respecto y le brindó su apoyo a Vinicius en sus redes sociales: “La (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de tí. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”.

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid viene desde la última fecha de la fase regular en la que la victoria del conjunto lusitano le permitió meterse en la zona del repechaje para octavos de final y mandó al elenco español a esa instancia.

Lejos de tratarse solo de una coincidencia anecdótica, la relación entre Prestianni y Vinicius quedó marcada esta noche con un nuevo episodio, en el que sus nombres vuelven a quedar vinculados en el terreno de juego, alejándose de la imagen amigable difundida previamente.