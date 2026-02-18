La historia de Gianluca Prestianni, el futbolista argentino de 20 años que fue acusado de racismo por Vinicius Jr.

El duelo entre el Benfica y el Real Madrid en Lisboa quedó marcado por la acusación de racismo que realizó Vinícius Junior contra Gianluca Prestianni, delantero argentino de 20 años. El episodio, que se viralizó en redes y generó repudios de colegas y figuras internacionales, puso bajo los reflectores a un futbolista cuya carrera viene en franco ascenso y cuyo futuro inmediato depende de la investigación que lleva adelante la UEFA.

El nombre de Gianluca Prestianni se instaló en la agenda global tras el cruce con Vinícius Junior durante el partido de ida de los playoffs de la Champions League. El brasileño denunció que el atacante argentino le profirió un insulto racista al llamarlo “mono”, aunque las imágenes solo muestran a Prestianni tapándose la boca con la camiseta mientras le habla al jugador del Real Madrid. El caso ya es analizado por el organismo europeo, mientras jugadores como Kylian Mbappé y Federico Valverde reclamaron sanciones severas ante cualquier forma de discriminación en el fútbol profesional. De confirmarse el hecho, el delantero argentino podría recibir una suspensión de hasta diez partidos.

Detrás del escándalo disciplinario, Prestianni es considerado una de las mayores promesas de la nueva generación del fútbol argentino. Nacido futbolísticamente en la cantera de Vélez Sarsfield, con apenas 16 años se convirtió en el futbolista más joven en debutar oficialmente con la camiseta del club en 2022. Ese mismo año, su aparición en primera división generó interés inmediato en Europa, con el Real Madrid realizando un acercamiento formal para adquirirlo como proyecto a futuro. También equipos como Barcelona y Fiorentina siguieron su desarrollo.

Gianluca Prestianni inició su carrera en Vélez

El inicio de Prestianni en el profesionalismo estuvo acompañado de hitos. Su primer gol llegó en marzo de 2023 en el estadio José Amalfitani, cuando selló la goleada 4-0 de Vélez sobre Central Córdoba. Su rendimiento captó miradas internacionales, aunque la institución de Liniers vivía una etapa de crisis deportiva e interna. En 2023, fue convocado por Diego Placente para disputar el Sudamericano Sub 17, pero el entonces entrenador de Vélez, Ricardo Gareca, le negó la posibilidad por considerarlo fundamental en el plantel principal.

El camino de Prestianni en Vélez Sarsfield no estuvo exento de conflictos extradeportivos. En 2024, en medio de rumores sobre su salida, tuvo un enfrentamiento con la barrabrava del club y denunció amenazas de muerte, lo que precipitó su deseo de emigrar. La transferencia finalmente se concretó a principios de ese año, cuando el Benfica de Portugal adquirió su ficha por 9 millones de euros. En el club luso compartió vestuario con compatriotas como Nicolás Otamendi, Ángel Di María (ahora en Rosario Central) y Enzo Barrenechea, ganando minutos y protagonismo bajo la conducción del entrenador José Mourinho.

El salto al fútbol europeo coincidió con la consolidación de Prestianni en las selecciones juveniles argentinas. Fue pieza clave en el equipo dirigido por Placente que disputó el Mundial Sub 20 de 2025, torneo en el que la Albiceleste alcanzó la final y cayó ante Marruecos. Durante la competencia, el atacante argentino exhibió su capacidad para el desequilibrio individual y su aporte al juego colectivo.

Gianluca Prestianni fue una de las figuras de la selección argentina en el Mundial Sub 20

El presente de Prestianni en la selección mayor llegó de la mano de Lionel Scaloni, quien lo convocó para el amistoso contra Angola en noviembre de 2025. En ese encuentro, el futbolista ingresó sobre el cierre del partido, compartiendo debut con Joaquín Panichelli y Máximo Perrone. Su proyección como extremo y su facilidad para alternar posiciones ofensivas lo mantienen en la órbita de clubes europeos que buscan jóvenes talentos.

El mercado de pases de 2025 reflejó el interés de equipos como Ajax y Génova por sumar a Prestianni, aunque las negociaciones no prosperaron. En diciembre, River Plate estuvo cerca de repatriarlo, pero las diferencias económicas entre los clubes frustraron la operación. Desde su llegada a Benfica, sus actuaciones han sido seguidas de cerca y su nombre figura entre las principales apuestas del club portugués para la renovación del plantel.

La polémica en la Champions League no es la primera vez que Prestianni queda envuelto en controversias dentro y fuera del campo. Tras la eliminación de México frente a Argentina en el Mundial Sub 20, el delantero fue protagonista de una celebración que generó debate. Luego del triunfo, imitó el baile del mexicano ‘Chicha’ Sánchez en tono de burla, gesto que se viralizó en redes sociales y dividió opiniones entre aficionados y jugadores.

El video que usó el Benfica para defender a Gianluca Prestianni

En medio de la controversia, el Benfica difundió un video institucional captado desde las cámaras oficiales del estadio. Las imágenes muestran el momento exacto del intercambio entre Prestianni y Vinícius Junior, con el delantero argentino tapándose la boca con la camiseta. El club acompañó el material con el mensaje: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”. El video refuerza la versión defensiva del club portugués y pone el foco en la distancia que separaba a los futbolistas españoles en el momento en que se produjo el cruce, mientras el resto del equipo merengue festejaba un gol y cruzaba la mitad de la cancha. La publicación fue realizada por el club lisboeta a las 2:11 am, en un intento por aportar pruebas que contradigan la denuncia del Real Madrid.

Gianluca Prestianni, por su parte, publicó un descargo personal en sus redes sociales. “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió el delantero argentino. Además, agregó: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresó su respaldo a Vinícius Junior con un comunicado en el que manifestó: “La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Junior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”.