Tras su gol en Real Madrid-Benfica, Vinícius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista: la secuencia de la polémica

En el Estádio da Luz, Real Madrid se impone al Benfica en el inicio de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, la conquista pasó a un segundo plano luego de que Vinícius acusara al argentino Gianluca Prestianni por un insulto racista.

Segundos después de su golazo, el delantero brasileño generó controversia con sus rivales debido a un festejo con baile. Esto fue tomado como una provocación de parte del Benfica, en especial del capitán Nicolás Otamendi, quien tuvo un entredicho.

Luego de algunos minutos de protestas y reproches de ambos bandos, Vinícius denunció públicamente haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni. El brasileño se acercó al árbitro Francois Letexier y aseguró que su rival le dijo “mono”. Automáticamente, el juez francés hizo el denominado “gesto de incidente racista”, que consiste en cruzar las manos a la altura de la muñeca y que tiene por objetivo empoderar a futbolistas, cuerpos técnicos y equipos arbitrales para que puedan plantar cara al racismo.

Por ello, el partido estuvo demorado diez minutos, tiempo suficiente para que desde la cabina VAR se corroborara o no el accionar. Mientras tanto, Vinícius dialogó con el José Mourinho, quien intentó que regresara al campo ya que se dirigió al banco de los suplentes.

Luego de analizar las imágenes, ni el cuerpo arbitral en el campo de juego ni los jueces ubicados en la cabina VAR pudieron confirmar que el ex delantero de Vélez haya insultado a su rival, ya que tenía su boca tapada por la camiseta. Este incidente será investigado por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

Vinícius Junior del Real Madrid y Nicolás Otamendi de Benfica discuten, mientras el árbitro Francois Letexier detiene el partido debido a la denuncia del brasileño por un presunto insulto racista de Prestianni (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Ambos equipos se enfrentan tras un emotivo antecedente, en el que los portugueses vencieron 4-2 en la fase de grupos con un gol de cabeza del arquero Anatoli Trubin.

La jornada también incluyó duelos como el de Mónaco ante París Saint-Germain, vigente campeón, y el choque entre Borussia Dortmund y Atalanta. En el primer turno, el Galatasaray derrotó 5-2 a la Juventus en Estambul, resultado que favorece al equipo turco para el partido de vuelta en Turín.

En esta etapa, hay 16 equipos disputando su lugar en los octavos de final, mientras que Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya tienen asegurada su presencia en la próxima ronda. Además, conjuntos como Inter, Newcastle, Atlético Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Brujas, Qarabag y Bodo Glimt continúan en la disputa para obtener uno de los ocho cupos restantes.

Artículo en desarrollo...