Deportes

Tras su gol en Real Madrid-Benfica, Vinícius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista: la secuencia de la polémica

El brasileño abrió el partido con un gol de antología, pero luego volvió a quedar en el centro de la polémica por su festejo. La grave acusación al ex delantero de Vélez

Guardar

En el Estádio da Luz, Real Madrid se impone al Benfica en el inicio de los playoffs de la Champions League. Sin embargo, la conquista pasó a un segundo plano luego de que Vinícius acusara al argentino Gianluca Prestianni por un insulto racista.

Segundos después de su golazo, el delantero brasileño generó controversia con sus rivales debido a un festejo con baile. Esto fue tomado como una provocación de parte del Benfica, en especial del capitán Nicolás Otamendi, quien tuvo un entredicho.

Luego de algunos minutos de protestas y reproches de ambos bandos, Vinícius denunció públicamente haber recibido un insulto racista por parte del argentino Gianluca Prestianni. El brasileño se acercó al árbitro Francois Letexier y aseguró que su rival le dijo “mono”. Automáticamente, el juez francés hizo el denominado “gesto de incidente racista”, que consiste en cruzar las manos a la altura de la muñeca y que tiene por objetivo empoderar a futbolistas, cuerpos técnicos y equipos arbitrales para que puedan plantar cara al racismo.

Por ello, el partido estuvo demorado diez minutos, tiempo suficiente para que desde la cabina VAR se corroborara o no el accionar. Mientras tanto, Vinícius dialogó con el José Mourinho, quien intentó que regresara al campo ya que se dirigió al banco de los suplentes.

Luego de analizar las imágenes, ni el cuerpo arbitral en el campo de juego ni los jueces ubicados en la cabina VAR pudieron confirmar que el ex delantero de Vélez haya insultado a su rival, ya que tenía su boca tapada por la camiseta. Este incidente será investigado por el Tribunal de Control, Ética y Disciplina de la UEFA.

Vinícius Junior del Real Madrid
Vinícius Junior del Real Madrid y Nicolás Otamendi de Benfica discuten, mientras el árbitro Francois Letexier detiene el partido debido a la denuncia del brasileño por un presunto insulto racista de Prestianni (REUTERS/Rodrigo Antunes)

Ambos equipos se enfrentan tras un emotivo antecedente, en el que los portugueses vencieron 4-2 en la fase de grupos con un gol de cabeza del arquero Anatoli Trubin.

La jornada también incluyó duelos como el de Mónaco ante París Saint-Germain, vigente campeón, y el choque entre Borussia Dortmund y Atalanta. En el primer turno, el Galatasaray derrotó 5-2 a la Juventus en Estambul, resultado que favorece al equipo turco para el partido de vuelta en Turín.

En esta etapa, hay 16 equipos disputando su lugar en los octavos de final, mientras que Barcelona, Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Chelsea, Sporting de Lisboa y Manchester City ya tienen asegurada su presencia en la próxima ronda. Además, conjuntos como Inter, Newcastle, Atlético Madrid, Leverkusen, Olympiacos, Brujas, Qarabag y Bodo Glimt continúan en la disputa para obtener uno de los ocho cupos restantes.

Artículo en desarrollo...

Temas Relacionados

deportes-internacionalViniciusGianluca PrestianniReal MadridBenficaChampions League

Últimas Noticias

Real Madrid vence al Benfica por la Champions: el partido estuvo detenido porque Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

El encuentro se frenó varios minutos por la denuncia del atacante brasileño de la Casa Blanca. También están jugando Mónaco-PSG y Borussia Dortmund-Atalanta

Real Madrid vence al Benfica

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

El Millonario buscará pisar con fuerza en el estadio La Pedrera, de San Luis. Desde las 22, por TyC Sports

River Plate enfrentará a Ciudad

La insólita revelación de un ex jugador del Barcelona sobre un campeón del mundo con Argentina: “Se probó y era muy malo”

Un exjuvenil contó la prueba fallida del futbolista albiceleste, quien tras ser considerado insuficiente en La Masía, se consolidó como pieza clave en la Scaloneta y suma títulos internacionales

La insólita revelación de un

“Imperdonable”: el blooper de la Juventus en la derrota 5-2 ante el Galatasaray de Icardi por la Champions

La Vecchia Signora quedó en una posición muy comprometida con vistas a la revancha en Turín por los playoffs de la Orejona

“Imperdonable”: el blooper de la

Alerta en Alpine: el nuevo problema en el motor Mercedes que pone en riesgo a su auto en la Fórmula 1

El constructor alemán aún no recibió una aprobación excluyente en su impulsor. De no solucionarse, obligaría a un cambio provisional en Australia

Alerta en Alpine: el nuevo
DEPORTES
Real Madrid vence al Benfica

Real Madrid vence al Benfica por la Champions: el partido estuvo detenido porque Vinicius acusó al argentino Prestianni por un insulto racista

River Plate enfrentará a Ciudad de Bolívar en su debut en la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

La insólita revelación de un ex jugador del Barcelona sobre un campeón del mundo con Argentina: “Se probó y era muy malo”

“Imperdonable”: el blooper de la Juventus en la derrota 5-2 ante el Galatasaray de Icardi por la Champions

Alerta en Alpine: el nuevo problema en el motor Mercedes que pone en riesgo a su auto en la Fórmula 1

TELESHOW
Martín Migueles se mostró entrenando

Martín Migueles se mostró entrenando a Valentino López, otra señal de su regreso con Wanda

Úrsula Corberó compartió la primera salida junto a su hijo Dante: “Hola, soy mami”

Pagani volvió a derrapar: el comentario sobre Costa que generó polémica: “Creí que era un tipo”

Yanina Latorre confesó que le fue infiel a Diego Latorre: “No es causalidad de divorcio”

El desgarrador mensaje de Marta González a 25 años de la muerte de su hijo Leandro: “Queda poco para que estemos juntos”

INFOBAE AMÉRICA

Donald Trump anunció las primeras

Donald Trump anunció las primeras inversiones bajo el acuerdo comercial con Japón

Rusia y Ucrania concluyeron su primera jornada de diálogo en Ginebra sin avances tras horas de “negociaciones muy tensas”

Ginebra se convierte en centro de la diplomacia mundial por las conversaciones Estados Unidos-Irán y Ucrania-Rusia

Ucrania alcanza el retorno de 2.000 niños deportados desde el inicio de la guerra

Entrenador panameño de fútbol anuncia su “nuevo equipo” antes del Mundial