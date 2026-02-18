El mensaje del presidente de la FIFA tras la acusación de racismo que Vinicius Jr. realizó contra el argentino Prestianni

El video que usó el Benfica para defender a Gianluca Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se expresó sobre las acusaciones de racismo que Vinicius Jr. hizo sobre el argentino Gianluca Prestianni durante el duelo entre Benfica y Real Madrid por la Champions League.

El brasileño denunció en pleno partido dichos racistas y se activó el protocolo para estos casos. Aunque el futbolista argentino de 20 años negó esas acusaciones, la máxima autoridad de la FIFA aseguró: “Me ha sorprendido y entristecido ver el incidente de presunto racismo hacia Vinícius Júnior en el partido de la Champions League de la UEFA entre el SL Benfica y el Real Madrid CF. No hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad; necesitamos que todas las partes implicadas tomen medidas y exijan responsabilidades a los culpables”.

En un posteo en inglés y portugués difundido en sus redes sociales, Infantino planteó: “En la FIFA, a través de la Campaña Global contra el Racismo y el Panel de Jugadores, nos comprometemos a garantizar que los jugadores, los árbitros y los aficionados sean respetados y protegidos, y que se tomen las medidas adecuadas cuando se produzcan incidentes. Felicito al árbitro François Letexier por activar el protocolo contra el racismo utilizando el gesto con el brazo para detener el partido y abordar la situación”.

“La FIFA y el fútbol muestran su total solidaridad con las víctimas del racismo y cualquier forma de discriminación. Siempre seguiré reiterando: ¡No al racismo! ¡No a cualquier forma de discriminación!“, concluyó su mensaje.

Benfica intensificó su defensa de Gianluca Prestianni ante la denuncia por racismo de Vinicius al difundir un video que busca desacreditar la versión del brasileño. El club portugués sostiene que, según las imágenes compartidas en sus canales oficiales, la distancia entre los futbolistas imposibilitó que los jugadores del equipo español escucharan comentario alguno, por lo que instan a la UEFA a considerar el material antes de definir si procede una sanción o una investigación formal.

Benfica publicó el video donde se observa a Prestianni cubriéndose la boca con la camiseta al intercambiar palabras con el brasileño del Real Madrid. La grabación muestra a Vini alejándose para reportar la supuesta conducta ante el árbitro Francois Letexier. En esos instantes, los futbolistas del Real Madrid permanecen a varios metros, cruzando la cancha luego de un gol, mientras celebraban y Vinicius recibía una tarjeta amarilla. Este dato, según la institución lisboeta, contradice las afirmaciones de los jugadores visitantes que dijeron haber presenciado el insulto.

El club acompañó la secuencia con el mensaje: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”. De esta manera, Benfica respalda públicamente al argentino, desmintiendo que los reclamos ante el árbitro respondieran a hechos verificables por testigos inmediatos.

La reacción formal de Vinicius Junior no fue inmediata, sino que se produjo cuando tanto él como Prestianni ya se encontraban separados del resto. Los videos exhibidos apuntan a que el protocolo anti racismo no se activó en el momento, sino tras una pausa, cuando se preparaba la reanudación desde el centro del campo y el resto del equipo madridista todavía celebraba lejos de la escena del presunto agravio.

Vinicius Junior denunció ante el árbitro que Prestianni le había llamado “mono”, un señalamiento que otros referentes del Real Madrid, como Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, respaldaron, afirmando haber escuchado la expresión. El video divulgado por el club portugués muestra que, en el momento exacto de la conversación, Arda Guler, Mbappé y Eduardo Camavinga estaban alejados, lo que reforzaría la defensa del Benfica.

En su descargo difundido vía Instagram, el ex jugador de Vélez Sarsfield declaró: “Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”. Además, advirtió haber sido víctima de amenazas: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) manifestó apoyo incondicional a Vinicius Junior tras la denuncia, y enfatizó en un comunicado: “El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”.

Mientras tanto, UEFA debe analizar el material audiovisual y los descargos, y determinar si existe base suficiente para imponer sanciones o si las pruebas resultan insuficientes para sustentar la denuncia presentada tras el partido en Lisboa.