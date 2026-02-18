El video con el que Benfica busca defender a Prestianni tras la acusación de Vinicius por racismo en el duelo ante Real Madrid

El video que usó el Benfica para defender a Gianluca Prestianni

La controversia surgida durante el partido de playoffs de la Champions League entre el Benfica y el Real Madrid sumó un nuevo capítulo en la madrugada europea, cuando la institución portuguesa difundió un video que busca exculpar al futbolista argentino Gianluca Prestianni de una acusación de racismo. El contenido, publicado a las 2:11 am (hora local) en los canales oficiales del club, muestra el momento exacto del intercambio entre Prestianni y el brasileño Vinicius Junior, e incluye un mensaje de defensa por parte de la entidad lisboeta.

En la grabación se observa cómo Gianluca Prestianni cubre su boca con la camiseta mientras le dirige unas palabras a Vinicius Junior, quien reacciona de inmediato y se acerca al árbitro francés Francois Letexier para denunciar insultos de carácter discriminatorio. Según lo compartido por el Benfica, el video evidencia que en ese momento los jugadores del Real Madrid se encontraban lejos de la acción, lo que dificultaría que hubieran escuchado lo que se dijo en el intercambio.

El comunicado visual difundido por el club portugués viene acompañado de la frase: “Como demuestran las imágenes, dada la distancia, los jugadores del Real Madrid no pudieron escuchar lo que dicen haber escuchado”. La publicación surge luego de que Prestianni realizara un descargo personal en sus redes sociales, defendiendo su accionar durante el encuentro.

La polémica se inició cuando Vinicius Junior denunció ante el árbitro que Prestianni le había dirigido un insulto racista. El delantero brasileño afirmó que el argentino lo llamó “mono”. Al concluir el partido, otros integrantes del Real Madrid, entre ellos Kylian Mbappé y Aurélien Tchouaméni, aseguraron haber percibido el insulto.

Las imágenes compartidas por el Benfica aportan un elemento central al debate. El video destaca que los jugadores del equipo español, incluidos Arda Guler, Mbappé y Eduardo Camavinga, permanecían a varios metros de distancia en el instante en que Prestianni cubría su boca. El contenido muestra que el intercambio se produjo mientras los futbolistas del Real Madrid festejaban un gol y cruzaban la mitad de la cancha, segundos después de que Vinicius recibiera una tarjeta amarilla.

Uno de los aspectos más relevantes del material publicado radica en el momento de la reacción de Vinicius Junior. El video revela que el brasileño se dirigió al árbitro para denunciar la situación cuando tanto él como Prestianni ya se encontraban en soledad, y el resto de los jugadores del Real Madrid permanecía alejado. Este dato contradeciría la versión de los futbolistas que aseguraron haber escuchado el insulto, ya que no se encontraban cerca del lugar de los hechos.

El comunicado de Gianluca Prestianni tras el episodio con Vinícius

En el primer intercambio, cuando Prestianni cubre su boca, Vinicius se encontraba acompañado de sus compañeros. No hubo reacción inmediata para pedir la activación del protocolo anti racismo en ese momento. La protesta formal del brasileño solo se produjo posteriormente, cuando ambos protagonistas estaban separados del resto de los futbolistas y el equipo local se preparaba para reanudar el juego desde el centro del campo.

La publicación del Benfica busca reforzar la defensa de su jugador y aportar pruebas en un contexto de alta tensión. El club insiste en que las imágenes demuestran la imposibilidad de que los futbolistas del Real Madrid hayan escuchado el presunto insulto. Corresponderá ahora a la UEFA analizar el material presentado y determinar si existen fundamentos para sancionar a alguno de los protagonistas, o si las pruebas resultan insuficientes para avanzar en una investigación formal.

“Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas al jugador Vinícius Junior, quien lamentablemente malinterpretó lo que cree haber escuchado. Jamás fui racista con nadie”, escribió el ex Vélez en una historia en su cuenta de Instagram. Además, se refirió al trato de otros futbolistas del equipo merengue: “Y lamento las amenazas que recibí de jugadores del Real Madrid”.

Antes de la publicación de este video, el club portugués también le brindó su apoyo a Pretianni y en sus redes sociales escribió “juntos, a tu lado”, con una imagen del futbolista argentino.

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), por su parte, emitió un fuerte comunicado en apoyo a su figura, Vinícius Júnior, luego de que la estrella del Real Madrid denunciara al joven argentino. “La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa. El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo. Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”, manifestaron.