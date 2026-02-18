El fuerte comunicado de la Confederación Brasileña después de la denuncia de Vinicius contra Prestianni: “El racismo es un delito”

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) emitió un fuerte comunicado en apoyo a su figura, Vinícius Júnior, luego de que la estrella del Real Madrid denunciara que el argentino Gianluca Prestianni le dirigió un insulto racista en plena cancha, aunque esa situación no se pudo comprobar con las cámaras que tenía a disposición la transmisión oficial del encuentro que terminó con victoria de Real Madrid por 1-0 ante Benfica por el cruce de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

En su mensaje divulgado a la prensa a través de sus canales oficiales, el máximo organismo de ese país en materia futbolística expresó su “solidaridad” con el atacante de 25 años. Afirma que fue “víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa”. Cabe remarcar que el 7 del Merengue había señalado el único gol de esta historia al inicio de la segunda parte y la situación informada al árbitro Francois Letexier frenó el encuentro por 10 minutos. El VAR analizó las imágenes y ningún fragmento expone qué le dijo a Vini porque Prestianni se tapó la boca con su camiseta.

“El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar. Vini, no estás solo”, detallaron desde la CBF. A continuación, la entidad se mostró en la vereda de uno de los estandartes de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026: “Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de vos. Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre”.

*Vinícius acusó a Prestianni por un insulto racista

Además, Vinícius Júnior también publicó sus sensaciones en sus redes personales con un duro descargo contra el subcampeón del mundo Sub 20 con la selección argentina: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero, a su lado, cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida y en la de mi familia".

“Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Sigo sin entender por qué. Por otro lado, solo hubo un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, y menos después de una gran victoria, cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario”, contó. Letexier le mostró la cartulina por excederse en su festejo de cara a una de las tribunas del Estadio Da Luz de Portugal. Incluso, el futbolista le exhibió su dorsal a la parcialidad local.

Además, Kylian Mbappé brindó su testimonio con un claro respaldo a su compañero de equipo, tanto en la prensa como en su cuenta oficial de X (antes, Twitter): “Baila Vini, y por favor nunca pares. Nunca nos dirán lo que tenemos que hacer o no”.

El mensaje de Vinícius Júnior

Federico Valverde, otra de las estrellas del Real Madrid, acompañó las palabras de Mbappé: “No se sabe qué le habrá dicho, pero según todos los compañeros que estuvieron cerca le dijo algo feo que no se debe decir. Llevamos mucho tiempo, muchas personas han peleado por esto, como Vini. Si sigue pasando... Es lamentable. Que una cámara no haya registrado eso... Si te tapas la boca para decir algo, es porque es algo que no está bien”.

En idéntico sentido, el volante de la Casa Blanca, Aurélien Tchouaméni, saltó en defensa de Vinícius Júnior: “Eso no puede pasar, nos han dicho que el chico le ha dicho ‘mono’ con su camiseta así (hizo el gesto de que se tapó la boca con la casaca). Luego, el chico dijo que ha dicho ‘maricón’, da igual. Esto no puede pasar”.

*El resumen de Benfica-Real Madrid

El comunicado completo de la CBF

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes, tras marcar para el Real Madrid ante el Benfica en Lisboa.

El racismo es un delito. Es inaceptable. No puede existir ni en el fútbol ni en ningún otro lugar.

Vini, no estás solo.

Su actitud al activar el protocolo es un ejemplo de valentía y dignidad. Estamos orgullosos de usted.

Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación. Estamos a tu lado. Siempre.

El comunicado de la Confederación Brasileña en apoyo a Vinicius Júnior