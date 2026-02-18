La sanción podría recibir Prestianni si se confirma el insulto racista a Vinícius: qué dice el protocolo de la UEFA

El momento del diálogo entre Prestianni y Vinícius (AFP)

Las acusaciones de insulto racista a Vinícius Junior durante el triunfo del Real Madrid 1-0 ante el Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League han desencadenado una investigación de la UEFA. El organismo podría aplicarle una suspensión de al menos diez partidos al argentino Gianluca Prestianni si prueba la acusación, aunque el Tribunal tendrá una tarea compleja por delante, dado que el ex Vélez, de 20 años, tapó su boca con la camiseta antes de dirigirse al brasileño.

Durante el encuentro jugado en el Estadio Da Luz de Lisboa este martes 17 de febrero de 2026, la situación escaló cuando Vinícius Júnior se acercó al árbitro Francois Letexier para comunicar que el futbolista argentino le había gritado “mono”. Fue justo después del gol que definió el encuentro y del polémico festejo del delantero, quien celebró de cara a la afición local y le exhibió su dorsal, lo que provocó el enojo de Nicolás Otamendi y de varios jugadores del elenco luso.

La reacción de los jugadores fue inmediata. Kylian Mbappé enfrentó a Prestianni y le gritó: “Sos un puto racista”, repetidas veces en el campo, como recogen imágenes de Movistar Plus + Deportes.

Más tarde, Mbappé sostuvo: “No podemos aceptar que haya un jugador que juega la mejor competición del fútbol de Europa y que se comporte así. Este no merece jugar más la Champions League, es mi opinión, pero esperaremos a ver lo que va a pasar”.

El volante del Real Madrid, Federico Valverde, también se pronunció poco después del incidente. “No se sabe qué le habrá dicho, pero todos los compañeros que han estado cerca dicen que le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir”, señaló Valverde en zona mixta. Añadió: “Creo que si te tapás la boca para decir algo es porque estás diciendo algo que no está bien”.

Por su parte, Aurélien Tchouaméni expresó su punto de vista tras conversar en el vestuario: “La verdad es que eso no puede pasar. Vini nos ha dicho que el chico le ha dicho ‘mono’. Con su camiseta tapándose. Luego el chico dijo que no ha dicho nada, que ha dicho ‘maricón’, da igual”.

El protocolo de la UEFA para casos de discriminación fue activado en el estadio. El artículo 14 del código disciplinario establece lo siguiente: “Cualquier entidad o persona, sujeta al reglamento, que insulte la dignidad humana de un individuo o grupo de individuos por cualquier motivo, incluyendo el color de piel, la raza, la religión, el origen, el género o la orientación sexual, estará sujeta a una suspensión de al menos diez partidos o por un período de tiempo determinado, o a cualquier otra sanción apropiada”.

El desarrollo de los hechos dificultó la obtención de pruebas claras. Las imágenes de la transmisión oficial no permiten una lectura de labios porque Prestianni habló con la boca tapada con la camiseta. Según los testimonios de los protagonistas, el juvenil, que ya fue citado por Lionel Scaloni a la selección argentina, habría argumentado que le dijo “maricón” a su adversario.

La imposibilidad técnica de probar el insulto fue analizada por el exárbitro Iturralde González en el programa español El Larguero: “La UEFA lo va a tener muy complicado para poder demostrar el insulto de Prestianni. Se abrirá expediente y se pedirá declaración a todos los jugadores presentes, como Mbappé. Pero si no pueden ver nada, la UEFA no podrá hacer nada para sancionar”.

Desde el club portugués, el técnico José Mourinho reflexionó: “Yo he hablado con los dos. Vinícius me dice una cosa, Prestianni me dice otra cosa. Yo no quiero ser rojo y no quiero decir que al 100% creo solo a Prestianni, pero no puedo ser blanco y decir que lo que Vinícius me ha dicho es la verdad. No puedo, no lo sé”.

El respaldo institucional llegó a través de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), que manifestó en un comunicado reproducido por Infobae: “La CBF expresa su solidaridad con Vinícius Júnior, víctima de un nuevo acto de racismo este martes... Es inaceptable. Vini, no estás solo… Nos mantendremos firmes en la lucha contra toda forma de discriminación”.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, remarcó la postura del club: “La intolerancia con el racismo para nosotros es absoluta y no podemos permitir que cosas así pasen en el terreno de juego en 2026”, según Infobae. Subrayó: “Tenemos que estar al lado de Vinícius siempre”.

La resolución de la investigación dependerá de la capacidad de la UEFA para reunir pruebas que respalden alguna de las versiones encontradas, en un contexto donde la obtención de evidencias ha resultado limitada.