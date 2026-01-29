La revolución que generó en la F1 la primera aparición del Aston Martin, la creación “extrema” de Adrian Newey

Aston Martin giró por primera vez en pista en Barcelona (@F1)

Aston Martin fue el gran protagonista durante las pruebas del jueves de la Fórmula 1 en Barcelona. Después de un retraso en su desarrollo, el equipo británico presentó por primera vez en el Circuit de Catalunya su flamante monoplaza AMR26. A pesar de que su actividad inició una hora antes del cierre y terminó con un fallo mecánico del auto que terminó con una bandera roja, medios especializados pusieron el foco en el “extremo” diseño del vehículo, el cual fue construido por Adrian Newey, uno de los ingenieros más importantes de toda la historia de la categoría.

“Rompe, radicalmente, con lo visto en conceptos que llaman la atención como Mercedes o Ferrari, y se constata que Adrian Newey lo vuelve a hacer. Desde las suspensiones, el juego en el fondo o unos pontones radicales a más no poder. El coche promete, porque es diferente. Y eso en la Fórmula 1 equivale a riesgo... con altas expectativas de ganancias”, destacó el diario español Marca.

Por su parte, el medio especializado Soy Motor explicó: “El AMR26 es un coche radical, diferente, que ha llamado la atención desde el primer momento que ha pisado pista. No han sido los primeros en salir a rodar en estos test, pero sí uno de los que ha hecho notar su presencia una vez que lo ha hecho”.

El equipo británico salió por primera vez a pista en las pruebas de Barcelona

Aston Martin se perdió los primeros tres días de actividad en Barcelona por algunos retrasos en el desarrollo del monoplaza, aunque salieron a pista por primera vez a falta de una hora para el cierre del jueves. Según los informes de los medios citados, Lance Stroll dio una vuelta de instalación y regresó a los pits. Cerca de la finalización de la sesión, el vehículo volvió al asfalto y sufrió un desperfecto técnico que provocó una bandera roja: debieron retirarlo en grúa del trazado. El equipo no dio a conocer qué fue lo que falló.

“Después de solo dar cuatro vueltas a ritmo lento, su auto se detuvo en el último sector en su quinta vuelta y se paró en la zona de escapatoria cerca de la entrada a boxes”, explicó The Race. De todos modos, el poco tiempo que giró en pista y las imágenes que se capturaron del monoplaza fueron suficientes para que su diseño acapare los flashes. “Sin ver los detalles, se nota que es extremo, agresivo”, explicó este mismo medio. “¡No cabe duda de que es un Fórmula 1 de Adrian Newey!”, agregaron.

Esto último también fue resaltado por Auto Racer Italia, que hizo hincapié en que el equipo tomó “decisiones extremas” y que “la mano de Newey es claramente visible en las imágenes”.

Por su parte, el portal Motorsport, en su sección de España, destacó: “Aunque habrá tiempo para más análisis, en el Aston Martin para 2026 se ve una más que evidente aportación de Newey, destacando sobre todo un agresivo diseño de los pontones, y una curiosa interpretación de la caja de aire, una zona que ya hemos visto que cada escudería interpreta de una manera”.

“Podría haber ido mejor, sin duda. El nuevo Aston Martin AMR26, que llegó justo el penúltimo día del shakedown colectivo en Barcelona, ​​salió a pista al final del cuarto día y se quedó tras solo cuatro vueltas”, planteó el medio Sky Sports F1.

Una de las pocas imágenes que Aston Martin reveló del nuevo monoplaza (@AstonMartinF1)

El revuelo que generó el nuevo monoplaza de Aston Martin se centra en la completa participación de Adrian Newey, uno de los ingenieros más laureados de toda la historia de la F1. La llegada del Cerebro Newey a Aston Martin se produjo tras su salida de Red Bull en septiembre de 2024, poniendo fin a una etapa de 18 años en la que el británico contribuyó a la obtención de ocho títulos del Campeonato de Pilotos y seis del Campeonato de Constructores para la escudería de Milton Keynes. Esto se sumó a su enorme palmarés en la Fórmula 1, donde conquistó 12 trofeos de corredores y 13 en el plano de los equipos.

El hombre de 66 años se volcó netamente en el desarrollo de Aston Martin adaptado al nuevo reglamento técnico desde su arribo al team con sede en Silverstone. De hecho, su fichaje fue netamente para dicha temporada, al punto de que su participación en el vehículo de 2025 se limitó a consejos específicos y ciertas ideas concretas, según informó el medio especializado Motorsport. Las especulaciones indican que el diseñador tiene un salario en el equipo británico que ronda los 30 millones de dólares.

En este contexto, la irrupción de Aston Martin en los test de pretemporada de Barcelona causó un golpe en la categoría. “Todo apunta a que mañana, si no hay contratiempos y para completar el programa previsto, será Fernando Alonso quien se ponga al volante”, explicó Soy Motor de cara a la sesión del viernes.

Para las pruebas en Barcelona las escuderías estaban habilitadas a tener actividad en pista en tres de los cinco días permitidos. El retraso de Aston Martín los privó de participar en prácticamente todos los ensayos, algo que le pasó a Williams. Cabe resaltar que el equipo británico tendrá la oportunidad de recuperar terreno en los test de Baréin del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.