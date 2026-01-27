El accidente que sufrió Red Bull durante el segundo día de pruebas de la Fórmula 1: sacaron el coche en grúa

El Red Bull Racing de Isack Hadjar debió ser retirado por la grúa (Foto: @ekaitzgilf1)

La Fórmula 1 está transitando sus primeros kilómetros de manera oficial en los tests privados que se desarrollarán hasta el viernes 30 de enero y que sirven a las escuderías para comenzar a optimizar los sistemas al mismo tiempo que los pilotos comprenden el funcionamiento de un cambio reglamentario absolutamente revolucionario.

La complejidad que atraviesan en esta etapa quedó en claro con el matiz de Isack Hadjar. El piloto francés, que ascendió este año a la butaca principal de Red Bull Racing en lugar de Yuki Tsunoda, fue el más veloz del primer día de actividad que lo tuvo toda la jornada al mando del flamante RB22, pero el martes saltó en la segunda parte de la tanda tras el debut de Max Verstappen y protagonizó el golpe más fuerte de este estreno de la nueva era.

El corredor de 21 años sumó 107 vueltas el lunes (el segundo que más kilómetros acumuló detrás de Esteban Ocon con su Haas) y logró el mejor registro –no oficial– en velocidad con una vuelta de 1:18.159, medio segundo más rápido que George Russell con Mercedes según difundió Motorsport.

El martes tuvo al cuatro veces campeón del mundo teniendo sus primeras impresiones de la nueva creación de la escudería del energizante y del motor que crearon en asociación con Ford. Con un primer turno marcado por la lluvia, Max –que tuvo una salida de pista que desató una bandera roja en los primeros minutos– cedió su butaca por la tarde a Hadjar.

Si bien todavía no se conocieron grandes precisiones de lo ocurrido, el RB22 que lideraba el francés debió ser retirado por la grúa tras un presunto choque contra uno de los muros de contención del Circuit de Barcelona-Catalunya que obligó a ondear una bandera roja por más de 20 minutos sobre el final del tiempo permitido para tener actividad.

Las pocas imágenes que llegaron a capturar los periodistas apostados en las afueras del circuito mostraron al vehículo de cola contra las barreras del trazado en la curva 14.

El medio especializado Motorsport aseguró que un portavoz del team austriaco aseguró que Hadjar se encontraba “bien” tras lo sucedido, transmitiendo tranquilidad sobre el estadio del piloto. “El piloto de Red Bull no sufrió consecuencias tras chocar contra las barreras en la curva 14 (al parecer perdió la parte trasera de su RB22)”, planteó el medio Sky Sports.

Una vez que volvió a encenderse la luz verde, Lewis Hamilton probó los últimos minutos disponibles con su Ferrari. El británico había reemplazado también el turno de la tarde a su compañero Charles Leclerc, encargado de probar la SF-26 por primera vez en Barcelona. “Cuando la pista volvió a abrirse, las condiciones seguían siendo traicioneras y terminaron por pasar factura también a Hamilton. El piloto británico se salió de pista en la misma curva 14, provocando la tercera y definitiva interrupción de la jornada”, detalló el portal especializado Soy Motor.

Max Verstappen giró bajo la lluvia en el primer turno del martes

Si bien la jornada inicial había tenido tres banderas rojas (con Franco Colapinto de Alpine, Liam Lawson de Racing Bulls y Gabriel Bortoleto de Audi), las interrupciones habían sido por problemas mecánicos y no por accidentes específicamente que obliguen al ingreso de la grúa.

En este caso, Red Bull deberá trabajar en la reaparición de su flamante monoplaza. Los del energizante son, hasta ahora, la única escudería que ya utilizó dos de lo tres días disponibles de actividad en Barcelona ya que los equipos deben elegir tres jornadas de las cinco pautadas para sumar kilómetros. Según afirmó The Race, Isack alcanzó a sumar 66 giros este martes y tuvo un tiempo de 1:20.844 como mejor registro (no oficial).

El lunes, tras ser el más veloz y acumular mucho tiempo en el monoplaza, Hadjar había expresado: “Fue un día muy productivo. Sorprendentemente, conseguimos dar muchas más vueltas de las que esperábamos. Todo fue bastante fluido. Solo tuvimos pequeños problemas, lo cual es impresionante teniendo en cuenta que es nuestro primer día con nuestro propio motor”, planteó según replicó Motorsport.

El ex Racing Bulls también habló sobre el manejo de los coches de la nueva era: “Hay bastante menos carga en general. Son coches más predecibles que la generación anterior, más simples y más fáciles de entender. En el lado de la unidad de potencia hay muchas más opciones para el piloto. Hoy ya empecé a trabajar con ellas y fue muy interesante. Para ser el primer día, es bastante decente”.

Hace apenas una semana, Racing Bulls –escudería satélite de RBR– también había tenido un accidente del rookie Arvid Lindblad durante el shakedown en Imola.