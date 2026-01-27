El segundo día de acción en la Fórmula 1 tuvo varias ausencias, dos estrenos y una bandera roja en el Shakedown Week

Charles Leclerc salió a pista con la Ferrari en el primer turno del martes

El segundo día de actividad en el Circuit de Barcelona-Catalunya tiene una agenda acotada a raíz del pronóstico de lluvias que obligó a reorganizar la grilla de la mayoría de los equipos. Sin embargo, permitió ver el estreno de Charles Leclerc en su Ferrari y la primera salida a pista de Max Verstappen en el flamante RB22 de Red Bull Racing.

Tras la aparición el lunes de Franco Colapinto en Alpine, Valtteri Bottas con Cadillac, Liam Lawson en Racing Bulls, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes, Isack Hadjar con el Red Bull Racing, Esteban Ocon en el Haas y Gabriel Bortoleto en el flamante estreno de Audi, este martes la mayoría de los equipos optó por guardar el día de trabajo ante las altas probabilidades de lluvia en el territorio español.

La segunda jornada permitió entonces ver a un octavo equipo en actividad con la aparición de la SF-26 en las manos del monegasco. Sólo debió compartir el circuito con el neerlandés Verstappen, que con su primera salida a pista convirtió a Red Bull en el primer equipo del Shakedown Week que prueba a sus dos corredores.

Durante los primeros minutos de actividad se desató una bandera roja que, según detalló el medio especializado The Race, ocurrió tras una salida de pista de Verstappen: “Se sabe que se salió brevemente hacia la grava en la curva 5 y pudo continuar, pero provocó una pausa en la sesión de poco más de cinco minutos”.

Además de tener su bautismo en pista, Leclerc también tuvo su estreno formal de los neumáticos de lluvia. El de Ferrari decidió continuar la sesión a pesar del agua que comenzó a caer promediando el primer turno de actividad: “Hay mucha agua en el trazado de Barcelona en estos momentos, con un tiempo no oficial de Leclerc de 1:46.0, que es 25 segundos más lento que en seco...”, detalló el portal Motorsport.

Este medio destacó que la bandera roja de Max fue en los primeros 15 minutos de actividad y que lo obligó a estar alrededor de media hora detenido. Antes de la caída del agua sobre el trazado de Barcelona, los tiempos aproximados de referencia tuvieron a Verstappen en 1:20.0 y a Leclerc en 1:20.8, según las estimaciones ya que no hay registros oficiales.

Según los informes, en el inicio de la segunda parte de la sesión hubo cambio de piloto en ambas escuderías: Hadjar ocupó la butaca de Verstappen y comenzó a sumar su segundo día de actividad, mientras que Lewis Hamilton reemplazó a Leclerc en Ferrari.

Con la ausencia confirmada de Williams para esta semana, en las últimas horas creció el signo de interrogación que está sobre la figura de Aston Martin. El equipo que ahora lidera Adrian Newey y estrenará las unidades de potencia de Honda, adelantó que “nuestra intención” es correr el jueves y el viernes en Barcelona, dejando en claro las demoras que hay en el armado final del coche para la temporada.

En este contexto, sólo resta saber cuándo tendrá su primera aparición McLaren. El equipo campeón había anticipado que no rodaría el lunes y dejó su grilla abierta a la especulación. Con esta ausencia del martes, la lógica marca que los de Andrea Stella y Zak Brown probarán el monoplaza el miércoles, jueves y viernes. Hay que recordar que si bien el Shakedown Week se extiende de lunes a viernes, los equipos sólo pueden tener actividad en tres de los cinco días habilitados.

Es por eso que seis de las siete escuderías que debutaron el lunes optaron por resguardarse el martes ante las previsiones climatológicas. “Aquí está George con el último parte meteorológico: llueve en Barcelona. Así que hemos decidido no correr hoy”, escribió la cuenta oficial de Mercedes con un meme de Russell en el rol de meteorólogo.

