Arrancó la nueva era de la Fórmula 1: los equipos que salieron a pista, la bandera roja de Colapinto y los primeros tiempos

Los primeros equipos en salir a pista en el inicio de la nueva era de la Fórmula 1

La nueva era de la Fórmula 1 está en marcha. En el Circuit de Barcelona-Catalunya, los primeros equipos salieron a pista este lunes en las pruebas privadas que se extenderán hasta el próximo viernes. En el marco de una gran seguridad y sin acceso a los medios, se conocieron los algunos detalles de estos tests que todavía están en desarrollo.

La información sobre el evento se filtró a cuentagotas, ya que se desplegó un minucioso operativo de seguridad dentro del lugar, pero también por fuera para evitar a los ojos curiosos. El medio The Race detalló que algunos periodistas y fotógrafos se ubicaron en las colinas afuera del circuito para intentar captar algunos detalles, pero “llegó un coche de seguridad y un guardia los hizo marcharse” bajo una excusa un tanto curiosa: “La razón que se les dio fue, básicamente, que cualquier vista del circuito, incluso en terrenos públicos, es propiedad del circuito”.

Entre los datos que se conocieron de este inicio de actividad (que se extenderá hasta pasado el mediodía de Argentina) está la resonante ausencia de Williams, que comunicó en las últimas horas que se ausentaría por problemas en el desarrollo de su monoplaza. Al mismo tiempo, la cuenta oficial de la Fórmula 1 mostró los primeros equipos que sí salieron a pista: Mercedes salió en primer lugar, Audi lo siguió y Alpine se unió a ellos inmediatamente. “¡Tres equipos no pierden tiempo en salir a la pista!“, detalló el perfil de la Máxima en una de las primeras imágenes que se conoció de esta semana denominada ”Shakedown Week".

Franco Colapinto salió a girar en el primer turno con el A526 de Alpine

El perfil de la F1 también mostró una filmación del Cadillac ya girando en el trazado, convirtiéndose en la cuarta escudería en sumar sus kilómetros de práctica en Barcelona. Según detalló The Race, McLaren, Ferrari y Aston Martin eligieron no salir a la pista este lunes por diferentes motivos. El rumor más preocupante envuelve al último equipo, ya que existen versiones de que la puesta a punto final del coche “está retrasada”.

Las tandas de práctica se extienden del lunes 26 al viernes 30, pero los equipos sólo pueden tener acción en tres de estos cinco días, escogiendo cada team su cronograma. Uno de los puntos que muchos tuvieron en cuenta es el pronóstico: entre el martes y el jueves hay distintos porcentajes de probabilidad de lluvia en Barcelona.

Los detalles que se filtraron hasta el momento marcan que la primera bandera roja de la jornada tuvo como protagonista al A526 de Franco Colapinto: el Alpine “se quedó detenido a la salida de los boxes”, según detalló el periódico especializado Motorsport. Sin embargo, no hubo mayores consecuencias para el argentino, porque el problema “no pareció ser demasiado grave” y logró “reanudar la marcha unos tres minutos después” para retornar a los pits “por sus propios medios” y “sin la necesidad de ayuda externa”.

A dos horas de la habilitación de la pista, en ese momento circulaban en el trazado Liam Lawson (Racing Bulls), Esteban Ocon (Haas) y Gabriel Bortoleto (Audi). Precisamente el brasileño de la escudería que ocupará el lugar de Sauber –que dejó su nombre en la F1 luego de más de tres décadas– fue el protagonista de una siguiente bandera roja, aunque por el momento se desconocen los detalles de lo sucedido con el R26, más allá de que en el medio The Race confirmaron que se perdieron “alrededor de 15 minutos” de actividad hasta volver a ver la luz verde en los tableros.

Isack Hadjar, que reemplaza desde este año a Yuki Tsunoda en Red Bull Racing, estuvo al mando del RB22

Según se supo por ahora, también giraron en Barcelona hasta el momento Valtteri Bottas con el Cadillac, Andrea Kimi Antonelli con el Mercedes e Isack Hadjar con el Red Bull Racing. La tercera interrupción del primer turno fue con el VCARB 03: “¡Nueva bandera roja en pista! Ahora es Liam Lawson con el Racing Bulls quien se ha quedado parado”, informó el medio SoyMotor.

Más allá de que no hubo datos oficiales y que tampoco los equipos fueron a Barcelona a buscas registros de velocidad, los distintos portales especializados coincidieron en que Hadjar fue uno de los primeros en marcar las vueltas rápidas con su Red Bull Racing que estrena este año el acuerdo de desarrollo de motores junto con Ford. Antonelli y Colapinto, según Motorsport, lo siguen en el cronograma de tiempos: el argentino contabilizó 28 giros y tu su vuelta más rápida con 1:21.348; mientras que el francés sumó 44 vueltas (1:18.835) y el italiano acumuló 56 (1:20.700).

La Fórmula 1 también difundió una galería de fotos con algunas imágenes de los coches de la nueva era que circularon en Barcelona durante las primeras horas de esta mañana de lunes, aunque no aportó mayor información.

Noticia en desarrollo...

LAS FOTOS DE LA SESIÓN DE LA F1

El VF-26 de Haas salió a pista con Esteban Ocon al mando (Foto: @HaasF1Team)

Antonelli fue el encargado de manejar el W17 de Mercedes

Valtteri Bottas se puso al frente del Cadillac, que debutará este año como la 11ª escudería

El brasileño Gabriel Bortoleto manejó el R26 de Audi, que a partir de esta temporada reemplaza a Sauber

Liam Lawson estuvo a cargo del VCARB 03 de Racing Bulls