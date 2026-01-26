El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1: las causas de la bandera roja, sus tiempos y los detalles de su actuación

El debut de Franco Colapinto en la nueva era de la Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 ya puso primera. Franco Colapinto fue el encargado de participar en pista en el primer día de los test de pretemporada en Barcelona por parte de Alpine. Por primera vez en su carrera, el argentino tiene actividad como titular desde el inicio del año y rodó en el Circuit de Catalunya con el flamante monoplaza de la nueva era de la Máxima. Pese a que tuvo un problema técnico con su A526 que provocó una bandera roja, el joven de 22 años completó dos sesiones que estuvieron atravesadas por un importante operativo de seguridad que tuvo como objetivo proteger la privacidad de los ensayos.

No obstante, a lo largo de la sesión matinal hubo varias filtraciones que lograron brindar un panorama sobre la actividad en pista. Las propias cuentas de la F1 se encargaron de informar que Alpine fue una de las primeras escuderías en salir al circuito catalán por detrás de Mercedes y Audi. Durante la jornada de la mañana, Colapinto quedó envuelto en la primera bandera roja de la sesión luego de que su monoplaza A526 “se quedó detenido a la salida de los boxes”, según indicó el portal especializado Motorsport.

A juzgar por la inmediata reincorporación a la actividad, no fue un tema importante el que sufrió el coche del pilarense. “El problema del A526 no pareció ser demasiado grave, ya que el piloto argentino pudo reanudar la marcha unos tres minutos después de provocar la bandera roja”, agregó el medio mencionado. Horas más tarde, se conoció un video en el que el personal de la pista remolcaba el vehículo del argentino en los boxes. En esta misma línea, el portal Motorsport Total indicó que “el coche simplemente se detuvo” y puntualizó que es “algo habitual en el primer día de pruebas”.

Esto mismo le sucedió a Gabriel Bortoleto en Audi y Liam Lawson en Racing Bulls, quienes también sufrieron distintos desperfectos que provocaron la aparición de la bandera roja. Además de Audi, Racing Bulls, Red Bull Racing, Mercedes y Alpine, Cadillac y Haas fueron las otras escuderías que participaron en el primer día de actividad.

*El momento en el que remolcaron el auto de Colapinto en los boxes

A pesar de que no hubo datos oficiales por parte de la Fórmula 1, distintos medios especializados como Motorsport y Soy Motor coincidieron en que Franco Colapinto completó un total de 28 vueltas en las primeras tres horas de actividad. Su mejor registro de tiempo fue de 1:21.348 en ese lapso, mientras que el giro más rápido se lo quedó el francés Isack Hadjar de Red Bull con 1:18.835. Para tener una referencia, la última pole position en Barcelona en el 2025 la marcó Oscar Piastri (McLaren) con una vuelta de 1:11.546.

Los ensayos estuvieron atravesados por un fuerte hermetismo. La organización alegó desde un principio que las sesiones eran completamente privadas. Sin embargo, después de una práctica matutina que estuvo atravesada por múltiples filtraciones, el panorama cambió durante la tarde.

“Con el paso de las horas, la vigilancia se intensificó de forma evidente. El operativo de seguridad se endureció todavía más en la tarde”, indicó Motorsport. “La F1 está yendo al extremo para mantener la privacidad. Ha suprimido cualquier dato no oficial de tiempos de vuelta e intenta ahuyentar a cualquiera que se acerque remotamente al circuito…”, destacó el medio especializado Autosport.

Franco Colapinto participó de las dos sesiones del lunes a bordo del monoplaza A526 de Alpine (@F1)

No obstante, medios como Motorsport y Soy Motor dieron a conocer los tiempos que registraron los pilotos. A diferencia de Mercedes y Cadillac, Alpine optó por mantener a Colapinto en la pista y no cambiarlo con su compañero Pierre Gasly. La mejor vuelta del argentino fue de 1:20:189, algo que le sirvió para mejorar su registro en la sesión matutina y para ubicarse como el tercero más rápido en la tanda. The Race respaldó la información y agregó que el pilarense completó un total de 60 vueltas entre ambas sesiones.

Los únicos que lo superaron fueron Isack Hadjar de Red Bull (1:18.159) y George Russell de Mercedes (1:18.696). Además, el pilarense habría realizado un stint en el que completó varios giros de manera consecutiva. Esto es trascendental para que el equipo francés pueda verificar que el desarrollo del auto sea el correcto y los componentes funcionen como se espera.

Una vez finalizada la actividad en pista, Alpine deberá decidir cómo reparte el cronograma de su planificación en lo que resta del test en Barcelona. “La lógica dice que el piloto francés (Gasly) tendrá un día en solitario para él y luego repartirán la tercera jornada entre ambos”, argumentó Motorsport, ya que esta es una estrategia que los equipos suelen llevar a cabo en prácticas de esta índole.

Colapinto está disputando por primera vez en su carrera una pretemporada en la F1, algo clave para conocer las características del monoplaza (@AlpineF1Team)

Cabe resaltar que, al ser la primera sesión en los test de pretemporada, los equipos no fueron en busca de registros de velocidad y centraron su trabajo en la fiabilidad del monoplaza. “Algunos equipos están preparados para maximizar el kilometraje inicial para poder validar los sistemas y buscar la confiabilidad de inmediato, y luego ajustar el resto de la semana dependiendo de lo que aprendan”, argumentó The Race.

La Fórmula 1, que denominó la semana de actividad como “Shakedown Week”, destacó que las prácticas en Barcelona se extenderán del lunes 26 al viernes 30 —dos sesiones de tres horas cada una por día—. No obstante, los equipos únicamente pueden rodar en pista en tres de los cinco días disponibles, por lo que cada escudería puede elegir su plan de acción.

Sin embargo, varios teams presentaron problemas para llegar a tiempo para los ensayos. Williams confirmó hace varios días que no iba a participar por problemas en el desarrollo de su monoplaza. Por su parte, mientras otros equipos estaban en pista, Aston Martin lanzó un comunicado informando que su “intención es correr el jueves y el viernes”. La presencia de McLaren y Ferrari se espera que se dé entre el martes y el miércoles, aunque esto sería por una decisión completamente del equipo y no por retrasos.