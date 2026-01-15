El vaticinio de una histórica figura de la Fórmula 1 que ilusionó a los fanáticos de Alpine y de Colapinto

Helmut Marko aseguró que los motores Mercedes parten como los grandes favoritos en el año 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

La temporada 2026 de la Fórmula 1 es una de las más esperadas de los últimos años gracias a la revolucionaria normativa técnica que entrará en vigor. El cambio, considerado uno de los “más grandes en toda la historia”, promete transformar el estatus de las escuderías y la expectativa sobre quiénes serán los dominadores se acrecienta en la antesala de los test de pretemporada. Helmut Marko, quien se retiró del Gran Circo a fines de 2025 tras más de 20 años liderando a Red Bull, lanzó su veredicto sobre quién será la nueva potencia de la Máxima y se animó a decir sus candidatos al título.

En diálogo con el portal austriaco ORF, el histórico asesor ejecutivo y ex líder de la Academia de pilotos de Red Bull brindó su punto de vista sobre lo que será la nueva normativa técnica en la Fórmula 1 y, al ser consultado sobre el próximo campeón, soltó una contundente reflexión: “Me temo que será un piloto que utilice un motor Mercedes”.

Estas declaraciones están centradas en las especulaciones que indican que la marca alemana está “más avanzada que nadie en el desarrollo del motor”. Vale destacar que en el 2026, además de Mercedes, McLaren, Williams y Alpine utilizarán los motores de las Flechas Plateadas. Este último equipo, que contará con Pierre Gasly y Franco Colapinto en su dupla titular, utilizará por primera vez las piezas de la empresa automotriz luego de relegar sus componentes de Renault provenientes de la fábrica de Viry-Châtillon.

Mercedes, que será proveedor de McLaren, Williams y Alpine, habría desarrollado el mejor motor para la temporada 2026

“Espero que no haya diferencias como en 2014, cuando Mercedes se escapó de todos con una ventaja enorme”, comentó Helmut Marko sobre la nueva normativa. Allí puso como ejemplo el enorme dominio que obtuvieron las Flechas Plateadas en pasadas regulaciones. El austriaco hizo foco en la temporada 2014, cuando se vivió uno de los cambios más importantes de toda la historia, el cual terminó con la marca alemana ganando todos los títulos hasta 2021.

Respecto a la enorme paridad que tuvo la grilla en 2025, algo que se evidenció principalmente en las sesiones de clasificación, Marko aseguró que esto podría cambiar considerablemente. “El año pasado el pelotón estuvo más apretado que nunca. Hubo carreras en las que, en clasificación, 20 coches estaban dentro de siete décimas. Creo que eso se va a abrir de forma clara. Pero temo que las diferencias aumenten drásticamente”, advirtió.

Sobre esto, pese a que dejó en claro que hay que “darle una oportunidad” al nuevo reglamento antes de juzgarlo, argumentó: “Tenemos el motor de combustión, tenemos la batería, luego el software para la entrega de energía. Son muchos factores, junto con el combustible sin CO2”. Cabe recordar que Helmut Marko abandonó el organigrama de Red Bull después de 20 años siendo uno de los hombres fuertes en la toma de decisiones. Su salida estuvo vinculada a varias polémicas.

La F1 tendrá la ausencia de Helmut Marko en el paddock después de 20 años (REUTERS/Christian Bruna)

Helmut Marko dejó entrever que “debido a los cambios masivos, las diferencias de tiempo serán mucho mayores”, al punto de que las distancias entre monoplazas podrían superar el segundo. “Se juntan tantas cosas que temo que en algunos casos haya diferencias de segundos”, explicó.

No obstante, fue claro a la hora de afirmar que espera que la FIA intervenga en caso de que la grilla sea notablemente dispar, aunque puntualizó que “no puede cambiar la normativa de motores de un día para otro” y que un proceso de esta índole requiere “al menos doce meses de antelación”.

Vale resaltar que, en la próxima temporada, los motores repartirán en partes iguales la potencia de combustión y la energía eléctrica, además de que los monoplazas ofrecerán innovaciones en el diseño del monoplaza (más pequeños y ligeros) y aerodinámica activa.

El motor de Mercedes quedó en el centro de la escena después de un polémico capítulo en el que los ingenieros de la empresa alemana trabajaron sobre una zona gris del reglamento, algo que le permitiría al equipo ganar entre una y tres décimas en pista. La repercusión escaló de tal manera que otras escuderías solicitaron aclaraciones a la Federación Internacional del Automóvil (FIA) respecto a una posible interpretación técnica que podría beneficiar a la casa alemana.

Alpine competirá en la temporada 2026 de la F1 con motores de Mercedes por primera vez (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

En el nuevo reglamento, uno de los puntos clave respecto al trabajo de los pilotos será la correcta gestión de la energía. El propio Helmut Marko indicó que este apartado será vital para los competidores y que añadirá un factor trascendental en los Grandes Premios. “El piloto jugará un papel decisivo en cómo utilice la energía, cuándo recupere y cosas por el estilo”, argumentó, según informó el portal especializado Motorsport.

En esta misma línea, sumó: “Al mismo tiempo, tiene que pilotar al límite. Y creo que eso será una ventaja inmensa para Max (Verstappen), porque puede ir rapidísimo y pensar al mismo tiempo. Pero también un veterano astuto como, por ejemplo, (Fernando) Alonso, podría tener ahí una ventaja. Así que el piloto tendrá un peso aún mayor del que ya tenía hasta ahora”.

La primera prueba de fuego que tendrán las escuderías será en la primera sesión de test de pretemporada en el Circuito de Barcelona, del 26 al 30 de enero. Más allá de que otros equipos realizaron pruebas privadas antes de dichos ensayos, como fue el caso de Audi y, posiblemente, de Alpine, en Cataluña será la primera oportunidad en la que las 11 escuderías estén en la pista al mismo tiempo. Posteriormente, se harán otras dos pruebas (ambas en Bahréin) antes del arranque oficial de la temporada: del 11 al 13 y del 18 al 20 de febrero.