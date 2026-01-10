El contratiempo que sufrió Alpine a horas de la primera prueba con el A526 que aplazó el debut en pista de Colapinto y Gasly

Alpine pospuso las pruebas con el A526 (@AlpineF1Team)

La escudería Alpine decidió posponer el estreno del A526, su monoplaza para la temporada 2026 de Fórmula 1, que iba a realizarse en el Circuit de Barcelona-Catalunya. El equipo tenía previsto rodar este domingo pero modificó sus planes a último momento, lo que genera expectativas sobre el cronograma de ensayos privados antes del inicio oficial de la pretemporada.

Según informó el portal Grada 3, el motivo del aplazamiento no fue confirmado oficialmente, aunque existen versiones que indican que el retraso estaría relacionado con la entrega de información técnica por parte de Mercedes, proveedor de la nueva unidad de potencia para Alpine desde este año. Fuentes cercanas a la escudería, citadas por el periodista Jorge Peiró, señalaron que la primera toma de contacto con el A526 podría quedar reprogramada para la próxima semana, también en el trazado catalán.

La fecha concreta del debut en pista aún no se comunicó oficialmente, aunque el equipo de Enstone mantiene la intención de probar el coche antes del 26 de enero, día en que comenzarán los test colectivos de la Fórmula 1 en Barcelona. Otra ventana posible para el ensayo privado se ubica entre el 20 y el 22 de enero en el mismo circuito.

El retraso en el debut del A526 genera incertidumbre dado que la transición a la motorización Mercedes representa un cambio significativo para Alpine. El monoplaza será conducido por Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes aguardan el primer contacto en pista para evaluar el rendimiento de la nueva configuración técnica.

Según explicó el mencionado medio español, “el motivo de haber pospuesto el rodaje de mañana (domingo) podría haber sido el retraso del envío de unos datos de Mercedes referentes al motor, pero no es una certeza absoluta”.

La escudería alemana es la primera en realizar pruebas privadas con las nuevas regulaciones

Por su parte, ayer Audi estrenó su monoplaza R26 para la temporada 2026 de la Fórmula 1 y marcó un hito al convertirse en la primera escudería en probar en pista al flamante vehículo desarrollado bajo la nueva normativa técnica. La escudería alemana realizó una sesión en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

La actividad de Audi se enmarcó en una jornada de filmación, o shakedown, autorizada por la FIA, que permite recorrer hasta 200 kilómetros con un solo auto y con neumáticos seleccionados por Pirelli, distintos a los que se utilizarán en competencia. Durante este ensayo participaron sus pilotos titulares para 2026, Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, quienes completaron las primeras vueltas al mando del R26.

En un comunicado oficial, la escudería destacó que la jornada sirvió para verificar el funcionamiento integral del vehículo antes del inicio de la pretemporada, sin buscar tiempos de vuelta ni evaluar el ritmo de carrera. El enfoque principal estuvo en asegurarse de que todos los sistemas y componentes respondieran correctamente bajo condiciones reales de pista.

El canal de YouTube "F1 a Todo Gas" difundió un video donde se aprecia al R26 en pista, lo que elevó la expectativa global por tratarse del primer test público de un auto de la nueva generación. Más tarde, Audi publicó en sus redes sociales contenido oficial del shakedown, aunque sin mostrar en detalle el coche, que lucía cubierto por un esquema completamente negro, estrategia habitual en la Fórmula 1 para resguardar secretos de diseño.

Las primeras imágenes del nuevo monoplaza de Audi para la temporada 2026 en Barcelona (@audif1)

El análisis preliminar de las imágenes, realizado por el portal Motorsport, detectó las primeras diferencias técnicas respecto a los modelos actuales. En el R26 “se aprecia un morro ligeramente elevado, así como un alerón delantero con efecto de lavado, ya que el reglamento de la FIA busca controlar la estela alrededor del alerón delantero”, explicaron. Los monoplazas de 2026 serán 100 milímetros más estrechos y tendrán una distancia entre ejes 200 milímetros menor, lo que resultará en autos más compactos y ligeros. El peso mínimo reglamentario se estableció en 770 kilogramos, aunque hay incertidumbre en el paddock sobre la viabilidad de alcanzar esa cifra en el primer año de implementación.

Entre los elementos técnicos, destaca la suspensión delantera de varillas de empuje, una evolución respecto a lo utilizado por Sauber, McLaren y Red Bull en años previos. Los pontones laterales también muestran una configuración revisada, mientras que el alerón trasero incorpora un doble soporte inferior en lugar del tradicional cuello de cisne. El propulsor, aunque suena similar al de la generación anterior, tendría un tono levemente más fuerte al acelerar.

La nueva normativa técnica de la Fórmula 1 para 2026 introduce cambios significativos en la unidad de potencia, que combinará motores de combustión y eléctricos con el mismo nivel de protagonismo, además de modos de adelantamiento específicos y sistemas de aerodinámica activa. Estos permitirán modificar en tiempo real la configuración de los alerones delantero y trasero, optimizando la velocidad en rectas y el agarre en curvas, lo que podría modificar las estrategias de carrera. Precisamente, el motor Mercedes que utilizarán también Alpine, McLaren y Williams está levantando un enorme debate que obligará a tener una reunión entre los técnicos de los equipos hacia fines de enero.

El calendario de pretemporada prevé los primeros ensayos colectivos entre el 26 y el 30 de enero en Barcelona. Luego, el campeonato continuará con dos tandas de entrenamientos en Bahréin, entre el 11 y el 13 de febrero y del 18 al 20 del mismo mes.