El llamativo ranking que encabezan Lewis Hamilton y Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la F1

Lewis Hamilton y Franco Colapinto son considerados los pilotos que más presión tendrán en la temporada 2026 de la F1

Se avecina una esperada temporada 2026 para la Fórmula 1, la cual contará con el estreno de una revolución en el reglamento técnico. Las escuderías invirtieron gran parte del tiempo del desarrollo en el monoplaza a lo largo del 2025 para maximizar los resultados en la nueva era de la Máxima, que tendrá la gestión de la energía y la aerodinámica activa como premisas. Sin embargo, la presión sobre el rendimiento también recae sobre los hombros de los pilotos, que deberán adaptarse rápidamente a los cambios.

El portal especializado RacingNews365 realizó una serie de encuestas en las que participaron cientos de fanáticos de la categoría a lo largo de todo el mundo y los resultados fueron contundentes, con dos pilotos sobresaliendo sobre el resto. Estos son Lewis Hamilton y Franco Colapinto, quienes afrontarán el curso 2026 con más presión, según el citado sitio. El caso del experimentado piloto de Ferrari se centra en sus decepcionantes resultados, mientras que la situación del argentino está más enfocada en la aspiración de Alpine y el manejo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo.

Tanto Hamilton como Colapinto arrasaron en las “rondas preliminares” de las encuestas y se posicionaron como los grandes protagonistas de la “gran final”. En la primera tanda, Franco obtuvo el 60% de los votos cuando se lo comparó con los corredores de Audi (antes Sauber) Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, la dupla de Cadillac con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, y su compañero de Alpine Pierre Gasly.

Sin embargo, en la última encuesta, el que acaparó todos los flashes fue Hamilton, que recibió más del 63% de los votos. Por su parte, Colapinto se ubicó por detrás con más del 16% de elecciones. El podio lo completó Isack Hadjar (poco más del 9%), quien será compañero de Max Verstappen en Red Bull tras completar una sublime temporada en Racing Bulls. El resto de los participantes de la final, que apenas superaron el 3%, son Checo Pérez (Cadillac), Liam Lawson (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin).

Lewis Hamilton recibió fuertes críticas a lo largo de toda la temporada por su desempeño, el cual él mismo calificó de decepcionante en múltiples carreras (REUTERS/Jean Carniel)

Más allá de que el caso de Lewis Hamilton llama la atención, el siete veces campeón de la F1 cerró una decepcionante temporada de debut con Ferrari. El británico nunca logró subirse al podio en todo el año -salvo en la competencia Sprint que ganó-, algo inédito para su carrera profesional y para un piloto de su calibre, y se vio superado constantemente por su compañero Charles Leclerc.

El flojo desempeño de Ferrari a lo largo de la temporada no logró ser una excusa para el ex Mercedes, quien quedó afuera en la Q1 en múltiples oportunidades y quedó sexto con 156 unidades. El foco de la presión en sus hombros también se centra en el importante desembolso económico que realizó la escudería italiana para quedarse con sus servicios y el millonario contrato que percibe.

Colapinto se ganó su lugar en Alpine tras concretar buenos resultados respecto a su compañero Gasly con un monoplaza considerablemente inferior al resto de la parrilla

Del otro lado, Franco Colapinto afrontará por primera vez en su carrera una temporada como piloto titular a tiempo completo. Tras reemplazar a Logan Sargeant con Williams en 2024, el argentino obtuvo su butaca de la misma manera en Alpine luego de relegar a Jack Doohan después de seis Grandes Premios. De hecho, ese es uno de los motivos por los que el pilarense tiene la presión de rendir desde el comienzo de la temporada, ya que Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone, demostró a lo largo de su trayectoria que nunca le tembló el pulso para dar un golpe sobre la mesa en la toma de decisiones.

No obstante, vale destacar que el argentino se ganó el puesto a partir de su notable desempeño en la pista, más allá de que no logró sumar ningún punto. Pese a tener que adaptarse con el correr de las carreras a las características del monoplaza A525, el cual tenía un rendimiento considerablemente inferior al resto de la parrilla, Colapinto logró superar en varias oportunidades a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien fue catalogado por el propio Briatore como la “piedra angular” del proyecto de Alpine en 2026.

El lanzamiento oficial del A526 está programado para el 23 de enero, un hito que se percibe como una prueba crucial para evaluar el éxito de la construcción del nuevo auto después de los intensos esfuerzos internos que la fábrica de Enstone desplegó. El monoplaza, equipado con un motor Mercedes, será estrenado en los test privados de pretemporada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, y continuará su preparación en los ensayos de Bahréin entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero. El arranque oficial del calendario 2026 será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.