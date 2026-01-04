Deportes

El llamativo ranking que encabezan Lewis Hamilton y Franco Colapinto de cara a la temporada 2026 de la F1

Un medio especializado realizó una votación con cientos de fanáticos para determinar cuáles son los pilotos con más presión

Guardar
Lewis Hamilton y Franco Colapinto
Lewis Hamilton y Franco Colapinto son considerados los pilotos que más presión tendrán en la temporada 2026 de la F1

Se avecina una esperada temporada 2026 para la Fórmula 1, la cual contará con el estreno de una revolución en el reglamento técnico. Las escuderías invirtieron gran parte del tiempo del desarrollo en el monoplaza a lo largo del 2025 para maximizar los resultados en la nueva era de la Máxima, que tendrá la gestión de la energía y la aerodinámica activa como premisas. Sin embargo, la presión sobre el rendimiento también recae sobre los hombros de los pilotos, que deberán adaptarse rápidamente a los cambios.

El portal especializado RacingNews365 realizó una serie de encuestas en las que participaron cientos de fanáticos de la categoría a lo largo de todo el mundo y los resultados fueron contundentes, con dos pilotos sobresaliendo sobre el resto. Estos son Lewis Hamilton y Franco Colapinto, quienes afrontarán el curso 2026 con más presión, según el citado sitio. El caso del experimentado piloto de Ferrari se centra en sus decepcionantes resultados, mientras que la situación del argentino está más enfocada en la aspiración de Alpine y el manejo de Flavio Briatore, asesor ejecutivo.

Tanto Hamilton como Colapinto arrasaron en las “rondas preliminares” de las encuestas y se posicionaron como los grandes protagonistas de la “gran final”. En la primera tanda, Franco obtuvo el 60% de los votos cuando se lo comparó con los corredores de Audi (antes Sauber) Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, la dupla de Cadillac con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas, y su compañero de Alpine Pierre Gasly.

Sin embargo, en la última encuesta, el que acaparó todos los flashes fue Hamilton, que recibió más del 63% de los votos. Por su parte, Colapinto se ubicó por detrás con más del 16% de elecciones. El podio lo completó Isack Hadjar (poco más del 9%), quien será compañero de Max Verstappen en Red Bull tras completar una sublime temporada en Racing Bulls. El resto de los participantes de la final, que apenas superaron el 3%, son Checo Pérez (Cadillac), Liam Lawson (Racing Bulls) y Lance Stroll (Aston Martin).

Lewis Hamilton recibió fuertes críticas
Lewis Hamilton recibió fuertes críticas a lo largo de toda la temporada por su desempeño, el cual él mismo calificó de decepcionante en múltiples carreras (REUTERS/Jean Carniel)

Más allá de que el caso de Lewis Hamilton llama la atención, el siete veces campeón de la F1 cerró una decepcionante temporada de debut con Ferrari. El británico nunca logró subirse al podio en todo el año -salvo en la competencia Sprint que ganó-, algo inédito para su carrera profesional y para un piloto de su calibre, y se vio superado constantemente por su compañero Charles Leclerc.

El flojo desempeño de Ferrari a lo largo de la temporada no logró ser una excusa para el ex Mercedes, quien quedó afuera en la Q1 en múltiples oportunidades y quedó sexto con 156 unidades. El foco de la presión en sus hombros también se centra en el importante desembolso económico que realizó la escudería italiana para quedarse con sus servicios y el millonario contrato que percibe.

Colapinto se ganó su lugar
Colapinto se ganó su lugar en Alpine tras concretar buenos resultados respecto a su compañero Gasly con un monoplaza considerablemente inferior al resto de la parrilla

Del otro lado, Franco Colapinto afrontará por primera vez en su carrera una temporada como piloto titular a tiempo completo. Tras reemplazar a Logan Sargeant con Williams en 2024, el argentino obtuvo su butaca de la misma manera en Alpine luego de relegar a Jack Doohan después de seis Grandes Premios. De hecho, ese es uno de los motivos por los que el pilarense tiene la presión de rendir desde el comienzo de la temporada, ya que Flavio Briatore, asesor ejecutivo y líder del team con sede en Enstone, demostró a lo largo de su trayectoria que nunca le tembló el pulso para dar un golpe sobre la mesa en la toma de decisiones.

No obstante, vale destacar que el argentino se ganó el puesto a partir de su notable desempeño en la pista, más allá de que no logró sumar ningún punto. Pese a tener que adaptarse con el correr de las carreras a las características del monoplaza A525, el cual tenía un rendimiento considerablemente inferior al resto de la parrilla, Colapinto logró superar en varias oportunidades a su experimentado compañero Pierre Gasly, quien fue catalogado por el propio Briatore como la “piedra angular del proyecto de Alpine en 2026.

El lanzamiento oficial del A526 está programado para el 23 de enero, un hito que se percibe como una prueba crucial para evaluar el éxito de la construcción del nuevo auto después de los intensos esfuerzos internos que la fábrica de Enstone desplegó. El monoplaza, equipado con un motor Mercedes, será estrenado en los test privados de pretemporada entre el 26 y el 30 de enero en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, y continuará su preparación en los ensayos de Bahréin entre el 11 y el 13, y el 18 y 20 de febrero. El arranque oficial del calendario 2026 será el 8 de marzo en el Gran Premio de Australia.

Temas Relacionados

Franco ColapintoLewis HamiltonAlpineFórmula 1F1Flavio BriatoreIsack HadjarPierre GaslyFerrarideportes-argentina

Últimas Noticias

Golazo de cabeza y gran asistencia desde el piso: las perlas de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter sobre Bologna

El delantero argentino brilló para que su equipo se lleve una victoria fundamental en la Serie A; descontó Santi Castro

Golazo de cabeza y gran

El laberinto del Pulga Rodríguez a los 41 años: la decisión que sembró incertidumbre sobre su futuro

No será tenido en cuenta por Colón, que le extendió la licencia hasta el 15 de enero. Mientras, se entrena por su cuenta en Simoca, a la espera de rescindir el contrato

El laberinto del Pulga Rodríguez

La fastuosa boda de dos estrellas del fútbol: fotos y video del casamiento en una mansión

Dos de las futbolistas más reconocidas del planeta tuvieron una celebración repleta de glamour, detalles emotivos y una destacada presencia internacional

La fastuosa boda de dos

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

Harrison Reed marcó el 2-2 del Fulham ante los Reds con un verdadero golazo e Igor Thiago celebró uno de los tantos del Brentford frente a Everton de manera muy particular

Las perlitas de la fecha

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

El volante argentino fue clave para rescatar un punto en el tiempo de descuento en condición de visitante por la Premier League

El gol sobre el final
DEPORTES
Golazo de cabeza y gran

Golazo de cabeza y gran asistencia desde el piso: las perlas de Lautaro Martínez para el triunfo del Inter sobre Bologna

El laberinto del Pulga Rodríguez a los 41 años: la decisión que sembró incertidumbre sobre su futuro

La fastuosa boda de dos estrellas del fútbol: fotos y video del casamiento en una mansión

Las perlitas de la fecha de la Premier: del teledirigido que impidió el triunfo del Liverpool al insólito festejo con un rival

El gol sobre el final de Enzo Fernández para el Chelsea que le arrebató el triunfo al Manchester City de Guardiola

TELESHOW
Lizy Tagliani mostró un tierno

Lizy Tagliani mostró un tierno momento junto a su hijo Tati: “La producción de fotos que me hizo”

Barby Franco se sinceró sobre la crianza de su hija Sarah: “La única que le pone límites soy yo”

La tajante decisión que tomó Daniela Celis luego de embarazarse de sus gemelas: “Me replanteé la vida”

La tierna sorpresa de Rufina Cabré a su papá Nicolás antes de regresar a Turquía con la China Suárez

Chechu Bonelli disfruta su soltería en Punta del Este mientras crecen los rumores de romance con Facundo Pieres

INFOBAE AMÉRICA

El hijo de Nicolás Maduro

El hijo de Nicolás Maduro atribuyó la captura del dictador a posibles traiciones en su entorno: “La historia dirá quiénes fueron”

Tras un siglo, una copia perdida de “Alicia en el país de las maravillas” regresa su hogar original

Capturado Maduro, urge restituir la democracia para desmontar la dictadura en Venezuela

Trump advirtió que Delcy Rodríguez pagará “un precio muy alto” si no coopera con la transición en Venezuela

Netanyahu expresó su respaldo a las protestas en Irán y dijo que el pueblo podría “tomar el destino en sus manos”