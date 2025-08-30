Flavio Briatore volvió a hablar del futuro de Franco Colapinto y realizó una profunda autocrítica sobre el mal rendimiento de Alpine en la Fórmula 1

La autocrítica de Briatore y la renovación del contrato de Gasly

Flavio Briatore se mostró muy autocrítico con el "terrible" rendimiento de Alpine en la temporada 2025 y aceptó que el equipo cometió un grave error en el desarrollo del monoplaza A525. El vehículo de team galo presentó muchas falencias a lo largo de todo el año, algo que se refleja en el último lugar en el Campeonato de Constructores. Además, la debacle volvió a asentarse en la sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos, en la que Franco Colapinto obtuvo el 16° lugar y Pierre Gasly, el 14°.

El directivo italiano, tras las inesperadas críticas que planteó sobre el argentino en las últimas horas, hizo referencia también al futuro del sudamericano en el equipo de Enstone para el 2026: “Con Franco, para el año que viene, aún no hemos decidido nada, todo está abierto. Todavía nos quedan 10 carreras para decidir”, comunicó Briatore en una entrevista que le dio a Canal+ de la televisión francesa.

Una de las buenas noticias para el argentino es que los Grandes Premios restantes, exceptuando el que se está desarrollando en Zandvoort, los conoce de su paso en Williams en 2024.

A lo largo de su declaración en la TV de Francia, Briatore hizo una profunda autocrítica sobre las carencias que tuvo el auto y todos los problemas que mostró en pista. Desde el sobrecalentamiento de neumáticos, dificultades a la hora de encontrar una buena puesta a punto, una clara inestabilidad para controlarlo a tener el ritmo más bajo de toda la grilla. Muchas de estas cosas, según el italiano, se pueden entender por el hecho de que Alpine puso todos sus ojos en el monoplaza de 2026, temporada en la que comenzará a regir una nueva normativa en la Máxima, y dejó de lado el vehículo del 2025.

“Sabemos que el rendimiento de este año es terrible. Creo que cometimos un error al centrar todos nuestros esfuerzos en el coche de 2026. Pensábamos que el coche de 2025 era más competitivo. Todos los demás mejoraron. Pero no olvidemos que en un segundo hay 15 autos y nosotros estábamos ahí, pero ya no”, reconoció el team leader de un equipo que a partir de este lunes tendrá a Steve Nielsen como nuevo jefe.

Briatore aceptó que el nivel del monoplaza de Alpine en el año 2025 no es el esperado (@briatoreflavio)

En esta misma línea, agregó: “Pensábamos que todo el mundo estaba desarrollando el coche de 2026 y no se ocupaba del de 2025. Pero no, otros equipos trabajaron más en 2025. Nosotros no, miramos al próximo año y los otros no”. Vale recordar que las últimas mejoras en el auto de la presente temporada se realizaron en el Gran Premio de España, en la novena carrera de un calendario de 24 fechas.

Al mismo tiempo, Briatore puntualizó en los trabajos que está realizando el team con sede en Enstone en el monoplaza de la próxima temporada. No obstante, dejó en claro que la nueva normativa presenta grandes dificultades para las escuderías. “El auto de 2026 es diferente y muy difícil de diseñar. Es muy difícil mantenerlo dentro del margen de peso permitido, muy difícil el motor, todo”, admitió el directivo de 75 años.

El asesor ejecutivo de Alpine también se refirió a la continuidad de Pierre Gasly en el equipo. “Estamos negociando con Pierre para prolongar el contrato. Esa es la piedra angular sobre la que debemos basarnos. Estamos muy contentos con Pierre. No se ve en los resultados, pero ha hecho una gran temporada con el coche que tiene”, remarcó Briatore. El experimentado corredor francés sumó 20 unidades en el año, aunque se mostró muy descontento con el nivel del monoplaza en reiteradas oportunidades.

*El resumen de la clasificación del GP de Países Bajos

Vale destacar que el italiano también se había referido el viernes al trabajo de Colapinto durante la conferencia de prensa protocolar de la Fórmula 1, en la que puso un signo de interrogante sobre la continuidad del argentino: “Quizás Colapinto tiene el mismo problema que Kimi (Antonelli) en Mercedes, tiene demasiada presión. Hay que tenerlo en cuenta, son seres humanos y son chicos”.

Por su parte, Briatore fue consultado otra vez en Canal+ sobre las versiones que aseguraban que mantuvo charlas con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas para una hipotética llegada a Alpine. “Hablé con Pérez, hablé con todo el mundo. Nunca hice ninguna propuesta ni a Pérez ni a Bottas. Me alegro de que vuelvan a la F1. Creo que Cadillac ha hecho bien en llegar a la F1 con pilotos experimentados. Pero nosotros tenemos otras ideas”, argumentó.

El responsable de la escudería con sede en Enstone también se expresó sobre el rendimiento de sus pilotos en la clasificación de este sábado. En declaraciones que difundió Alpine, le lanzó un guiño a sus corredores: “Naturalmente, es decepcionante no llegar a la Q3, que siempre es el objetivo. Pero, como viene siendo habitual en 2025, la parrilla está increíblemente reñida y separada por márgenes mínimos. No recuerdo un momento así en toda mi trayectoria en la Fórmula Uno y es fantástico para nosotros y para los aficionados ver tanta competitividad”.

“Retrocedimos un poco en la configuración durante los entrenamientos y probamos algunas cosas, pero volvimos a lo que sabíamos que funcionaba y los pilotos se sintieron un poco más cómodos. Tanto Pierre como Franco han trabajado muy duro con los ingenieros y se han esforzado mucho. En Zandvoort ha hecho sol brillante un minuto y al siguiente ha llovido, así que, veamos qué nos depara mañana la carrera”.

Por otra parte, Gasly tuvo una entrevista con medios de su país donde se expresó sobre el desarrollo del A525. “El objetivo de todo el equipo es rendir al máximo cada fin de semana: salir cada vez con la certeza de haber sacado el máximo provecho del coche y de cada miembro del equipo. Sabemos que el coche no va a cambiar, estamos en la parte trasera del pelotón, así que probablemente sea un final de temporada bastante difícil y largo”, comentó en diálogo con RTBF, dejando en claro que el panorama de Alpine para el cierre de la temporada 2025 resulta desolador. “Creo que estoy siendo objetivo respecto a la situación actual: el final del año será complicado”, agregó el francés.

Esto quedó nuevamente reflejado en la clasificación del GP de Países Bajos. Colapinto quedó eliminado en la Q1 por apenas 0.067 segundos de diferencia del tiempo de corte, por lo que largará en el 16° puesto. En cambio, Gasly se metió en Q2, pero solo le alcanzó para terminar en el 14° lugar. La carrera en Zandvoort será el domingo desde las 10:00 (hora de Argentina).