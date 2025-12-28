Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

Franco y su padre, Aníbal (primero de la derecha) entrenaron juntos en un gimnasio (@feroxgym)

Franco Colapinto aprovecha su merecido descanso luego de una temporada 2025 que fue durísima, con el peor auto de la Fórmula 1, el Alpine A525. Pero las expectativas se renovaron con el flamante monoplaza y con el cambio de reglamento. Además, los motores Mercedes dejaron datos prometedores durante los ensayos previos en el banco de prueba.

El piloto bonaerense primero estuvo en Pilar, de donde es oriundo, y luego se fue a San Andrés de Giles, donde está la casa de su padre, Aníbal. De hecho, este viernes se lo vio de compras en dicha localidad y hubo fotos que se hicieron virales. No obstante, se mantuvo físicamente: ayer se lo vio entrenando en un gimnasio y la semana anterior también jugó al pádel con Carlos Tevez.

Las vacaciones del corredor bonaerense se extenderían hasta 1 de enero y durante el primer fin de semana de 2026 estaría regresando a Enstone para trabajar con su escudería. Con un nuevo auto que ya debería estar terminado o en los últimos detalles, Colapinto y Gasly probarán las butacas y comenzarán a tener contacto con el flamante A526. Además, seguirán con los trabajos en el simulador basado en el nuevo monoplaza.

El bonaerense ya trabajó en el armado de la butaca para el flamante A526 que genera buenas expectativas en el equipo francés por su asociación con Mercedes y en especial por el nuevo motor que demostró lograr una mejor compresión que el resto y eso les daría unos 25 caballos más de potencia.

Franco Colapinto se probó la butaca del A526, el nuevo auto de Alpine para la Fórmula 1 en 2026

El viernes 23 de enero en Barcelona se presentará en sociedad el nuevo coche. A diferencia de este año, en 2026 no habrá un evento conjunto de los equipos y, para conocer las decoraciones de los coches, habrá que esperar a cada lanzamiento en particular. Ahí se sabrá cómo lucirán los monoplazas de cada escudería en el venidero ejercicio.

Al día siguiente o el domingo 25 de enero, el A526 será trasladado al Circuito de Cataluña, en Montmeló, donde se llevarán a cabo cinco días de ensayos privados. Al ser una temporada en la que se estrenará un reglamento y los monopostos presentarán cambios drásticos, los equipos acordaron reservar el escenario catalán para realizar estos ensayos. Habrá un auto de cada escudería y se romperá el hielo con los monopostos de nueva generación. Cabe aclarar que estas pruebas no son organizadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y Formula One Management (FOM), la empresa que maneja los destinos comerciales de la F1.

Los nuevos autos serán más chicos, los alerones delanteros y traseros serán móviles, se reducirán los aditamentos aerodinámicos, el motor eléctrico erogará la misma potencia que el de combustión, los pilotos podrán usar un sistema de energía extra para efectuar el sobrepaso y se usarán combustibles sintéticos para bajar la contaminación.

Alpine será uno de los equipos que estrenará motor, ya que dejará atrás los clásicos de Renault fabricados en la planta de Viry Chatillon y los reemplazará por los Mercedes, que también les proveerá la suspensión y todo el sistema de transmisión, un tema que le generó muchos dolores de cabeza al equipo francés en 2025.

Franco Colapinto disfruta de unas cortas vacaciones y en los próximos días comenzará su primera temporada completa como titular en la F1 (@AlpineF1Team)

Esos ensayos se realizarán bajo un estricto hermetismo, ya que las escuderías han optado por excluir completamente a la prensa, la televisión y los fotógrafos de las jornadas de pruebas, restringiendo la información pública a las clasificaciones diarias y a las declaraciones oficiales incluidas en los comunicados de prensa que ellos mismos difundan.

Este enfoque responde al deseo de evitar que posibles dificultades técnicas iniciales se conviertan en objeto de atención mediática negativa. El recuerdo de 2014, cuando la introducción del ciclo técnico híbrido estuvo marcada por numerosos contratiempos, sigue presente en el paddock. Durante aquella primera jornada, solo ocho monoplazas participaron en pista —con las ausencias de Marussia y Lotus Racing— y, en conjunto, apenas lograron completar 91 vueltas. La experiencia de ese año, en la que la mayoría de las unidades de potencia debutaban y enfrentaron problemas en cadena, dejó una huella que los equipos no desean repetir.

“Doce años después sería una muy mala tarjeta de presentación”, aseguró un integrante de los equipos publicado por Motorsport, aludiendo a la posibilidad de que un inicio accidentado vuelva a empañar la imagen de la categoría. Añadió: “Hoy en día, en la era social, todo se magnifica, no todo el mundo entiende los inevitables problemas de la juventud. Hay riesgo de mala publicidad”. Estas palabras reflejan la preocupación por el impacto que pueden tener las redes sociales y la cobertura mediática en la percepción pública de los equipos y fabricantes.

Los responsables técnicos de las escuderías han solicitado poder afrontar las primeras pruebas con calma, sin la presión de tener que justificar cada inconveniente ni el temor a titulares sensacionalistas. El objetivo es disponer de un entorno controlado que les permita identificar y resolver los desafíos iniciales sin distracciones externas. Se espera que los autos también tengan decoraciones camufladas (las famosas “cebras”) para evitar que alguien desde afuera del trazado pueda sacar fotos. La poca comunicación que se difundirá será por medio de los comunicados de prensa de los equipos.

Los trabajos en la base de Alpine

Más tarde, los equipos volverán a sus bases y continuarán con los trabajos para sacar en limpio lo que haya arrojado el shakedown (primera salida a pista) de Barcelona. Las tareas se multiplicarán porque se deberá preparar todo de cara a los primeros ensayos oficiales de pretemporada que se realizarán en Bahréin, del 11 al 13 de febrero. Por primera vez, Colapinto contará con esa preparación en la F1, ya que en 2024 y 2025 comenzó a correr con el campeonato iniciado. Se trata de las jornadas de ensayos con dos tandas, una a la mañana y otra a la tarde. Esta actividad sí contará con el acceso de la prensa. Esos ensayos serán cruciales para Franco porque podrá sumar kilómetros, adaptarse al auto, conocerlo al mismo tiempo que su compañero de equipo Pierre Gasly y con la particularidad -a favor- de que el resto de los 22 pilotos empezarán de cero por el nuevo reglamento.

Luego de otro retorno a Enstone para seguir puliendo detalles, Colapinto, Gasly –y el resto de la escuadra– volverán al Circuito Internacional de Sakhir para formar parte de las segundas pruebas oficiales, que serán del 18 al 20 de febrero.

Más adelante, a fines de febrero y principios de marzo, toda la F1 comenzará su periplo de 21 países, cuatro continentes y 24 fechas. El punto de partida será el 8 de marzo en Melbourne, Australia, donde comenzará el 77° Campeonato Mundial de Conductores y Franco Colapinto comenzará con la esperanza de un auto nuevo para poder conseguir buenos resultados en 2026.