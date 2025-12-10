El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

La revista Forbes publicó un ranking con los pilotos que más recaudaron en 2025

La temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó una atrapante definición en la última carrera en el Gran Premio de Abu Dhabi. Aunque Lando Norris se quedó con el título del campeonato, la carrera financiera fue para otro piloto. Según un informe de Forbes, los diez pilotos mejor remunerados acumularon un total de 363 millones de dólares en salarios y bonificaciones, lo que marca un crecimiento del 15% respecto al año anterior.

El listado confeccionado por el mencionado medio refleja cómo el deporte premia el rendimiento inmediato. En este contexto, Max Verstappen sostiene su dominio económico, mientras figuras históricas como Lewis Hamilton y nuevos campeones como Lando Norris cierran el podio financiero. El análisis se enfoca exclusivamente en la compensación por resultados y por contratos, sin incluir ingresos fuera de la pista.

La inclusión de Lance Stroll entre los pilotos mejor remunerados sorprendió al ambiente de la Fórmula 1, desplazando a nombres con mayor trayectoria deportiva reciente como Pierre Gasly. El francés quedó fuera del listado debido a una temporada adversa en Alpine que le impidió acceder a bonificaciones por desempeño, lo que marcó la diferencia a nivel contractual respecto al piloto canadiense.

Ranking de los pilotos mejor pagos de la Fórmula 1 en 2025

1- Max Verstappen (Red Bull Racing): 76 millones de dólares (65 millones de salario y 11 millones en bonus)

Max Verstappen lideró el ranking por cuarto año consecutivo (REUTERS/Amr Alfiky)

La carrera financiera de Max Verstappen volvió a consolidarlo en la cima del automovilismo global. El neerlandés de 28 años ingresó 65 millones de dólares por salario y sumó 11 millones en incentivos tras conseguir ocho victorias, incluida la última fecha disputada en Abu Dhabi. A pesar de no lograr un nuevo título mundial por una diferencia mínima de dos puntos respecto a Lando Norris, Verstappen lideró la grilla salarial por cuarto año consecutivo. Su rendimiento en la segunda mitad de temporada, con seis triunfos en las últimas nueve carreras, fue determinante para maximizar sus ingresos. Desde 2021, Verstappen ha acumulado aproximadamente 323 millones de dólares en sueldos y primas en Fórmula 1.

2- Lewis Hamilton (Ferrari): 70,5 millones de dólares (70 millones de salario y 0,5 millones en bonus)

El siete veces campeón Lewis Hamilton finalizó segundo (REUTERS/Edgar Su)

Lewis Hamilton debutó en Ferrari tras cerrar un ciclo de 12 años en Mercedes. El británico percibió un salario récord de 70 millones y solo medio millón en premios adicionales. Esta cifra ubicó a Hamilton en el segundo puesto del ranking, pese a vivir una campaña difícil en lo deportivo: cerró el año sin podios, algo inédito en su trayectoria, aunque logró ganar la prueba sprint en China. Hamilton, de 40 años, manifestó públicamente que la temporada fue una de las más complicadas en lo personal y profesional, pero mantiene su vigencia gracias a su impacto comercial y contratos.

3- Lando Norris (McLaren): 57,5 millones de dólares (18 millones de salario y 39,5 millones en bonus)

El campeón Lando Norris logró cerrar el podio (REUTERS/Amr Alfiky)

El campeón del mundo 2025, Lando Norris, se ubicó tercero en la lista de mayores sueldos, con una marcada diferencia entre salario fijo y bonificaciones por desempeño. A los 26 años, Norris obtuvo siete victorias y alcanzó 18 podios en las 24 fechas, conquistando el título tras la última prueba. La mayor parte de su ingreso fue consecuencia directa de los premios por sus resultados.

4- Oscar Piastri (McLaren): 37,5 millones de dólares (10 millones de salario y 27,5 millones en bonus)

Oscar Piastri tuvo una gran temporada y culminó cuarto en el ranking de los que más recaudaron (REUTERS/Amr Alfiky)

Oscar Piastri completó una campaña sobresaliente y se ubicó cuarto en el ranking. El australiano, compañero de Norris en McLaren, sumó siete victorias y 16 podios, con una bonificación de 27,5 millones además de su sueldo base. Piastri renovó su vínculo contractual por varias temporadas, lo que refuerza su proyección de cara a los próximos campeonatos. Su aporte resultó clave para asegurar el campeonato de constructores para la escudería.

5- Charles Leclerc (Ferrari): 30 millones de dólares (30 millones de salario)

Charles Leclerc, la esperanza de Ferrari de cara a la próxima temporada (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

El monegasco Charles Leclerc fue otro de los protagonistas económicos tras renovar su acuerdo con Ferrari. Percibió 30 millones de salario, situación que evidencia la mejora contractual tras su extensión hasta 2029. Aunque en lo deportivo retrocedió hasta el quinto lugar entre los pilotos, Leclerc diversificó su actividad vinculándose a empresas y lanzando una línea de indumentaria.

6- Fernando Alonso (Aston Martin): 26,5 millones de dólares (24 millones de salario y 2,5 millones en bonus)

El piloto español Fernando Alonso, la experiencia en Aston Martin (Jerome Miron / Reuters)

La experiencia sigue reflejándose en el salario de Fernando Alonso. El piloto español de 44 años finalizó décimo en la clasificación anual de 2025 y firmó contratos por 24 millones y se adjudicó 2,5 millones más en incentivos. Alonso extendió su vínculo con Aston Martin al menos una temporada más y dejó abierta la posibilidad de continuar incluso más allá, dependiendo del rendimiento de la próxima campaña.

7- George Russell (Mercedes): 26 millones de dólares (15 millones de salario y 11 millones en bonus)

George Russell culminó cuarto en el campeonato de pilotos (REUTERS/Rula Rouhana)

Convertido en el líder de Mercedes tras la salida de Hamilton, George Russell fue cuarto en el campeonato y acumuló dos triunfos en el año. Su contrato por 26 millones contempló una importante parte variable, atada a objetivos deportivos.

8- Lance Stroll (Aston Martin): 13,5 millones de dólares (12 millones de salario y 1,5 millones en bonus)

Lance Stroll, hijo del dueño del equipo Aston Martin (REUTERS/Jakub Porzycki)

A pesar de resultados deportivos limitados, Lance Stroll escaló posiciones entre los mejor pagos y es una de las sorpresas dentro de esta nómina. La escudería Aston Martin informó públicamente su salario base y bonificaciones como parte de sus obligaciones empresariales. El piloto canadiense, cuyo padre es el dueño del equipo, firmó la extensión de su contrato en 2024 asegurando estabilidad laboral y financiera.

9- Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares (10 millones de salario y 3 millones en bonus)

Carlos Sainz tuvo su temporada debut en Williams (Europa Press)

El cambio de equipo para Carlos Sainz vino acompañado de un ajuste salarial. Tras dejar Ferrari y llegar a Williams, percibió 10 millones de base y obtuvo 3 millones en variables tras conseguir dos podios. Sainz fue elegido por sus colegas como nuevo director de la Grand Prix Drivers’ Association, el sindicato de los pilotos de F1.

10- Kimi Antonelli (Mercedes): 12,5 millones de dólares (5 millones de salario y 7,5 millones en bonus)

Kimi Antonelli, uno de los jóvenes pilotos de la fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

El italiano Kimi Antonelli debutó a sus 19 años como reemplazo de Lewis Hamilton en Mercedes y cerró séptimo en el campeonato. Logró tres podios y mantuvo una secuencia positiva en la parte final de la temporada, lo que potenció su ingreso mediante bonificaciones fijadas en contrato.

Según destacó Forbes, el ranking se calcula en base a los contratos y premios reportados o inferidos a partir de documentos financieros y fuentes del sector. Los salarios de los pilotos, a diferencia de otros rubros dentro de la Fórmula 1, se mantienen fuera del techo presupuestario de las escuderías, lo que permite que la competencia por el talento siga creciendo.