Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Mónaco

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Este sábado se llevarán adelante la FP3 y la clasificación, en la que Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, buscará prolongar su gran presente en el campeonato.

Franco Colapinto tendrá acción en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal .

El primer día de actividad en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tuvo a Ferrari dominando las dos sesiones de prácticas que estuvieron marcadas por diversos incidentes. Charles Leclerc ( 1:13.978 ) lideró la FP1 con Lewis Hamilton segundo y en la FP2 se invirtieron el orden, con el británico como el más veloz tras un giro de 1:13.026 .

Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Mónaco con un susto al chocar contra las protecciones de la primera curva. Más allá de que fue apenas una anécdota y su monoplaza Alpine no sufrió grandes daños , el argentino terminó 15° en ambas tandas de entrenamientos . Su compañero, Pierre Gasly , finalizó 10° y 11° respectivamente. Una vez cerrada la actividad en las calles del Principado , el joven de 23 años brindó sus sensaciones del trazado urbano y puntualizó en ese despiste en el primer sector.

Mucho movimiento en el paddock del GP de Mónaco. Todas las escuderías ultiman detalles antes del inicio de la última práctica libre en Montecarlo.

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