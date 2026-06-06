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Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica libre del GP de Mónaco

El piloto argentino de la escudería Alpine ultima detalles en la previa a la carrera en Montecarlo

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DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DEL GRAN PREMIO DE MÓNACO

Sábado 6 de junio

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Mónaco)

Domingo 7 de junio

Carrera a 78 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Mónaco)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV

10:21 hsHoy

Mucho movimiento en el paddock del GP de Mónaco. Todas las escuderías ultiman detalles antes del inicio de la última práctica libre en Montecarlo.

10:10 hsHoy

El arribo de los pilotos al paddock del GP de Mónaco:

Lewis Hamilton tuvo una singular entrada (REUTERS/Yves Herman)
Lewis Hamilton tuvo una singular entrada (REUTERS/Yves Herman)
Fernando Alonso junto a su pareja en el GP de Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki)
Fernando Alonso junto a su pareja en el GP de Mónaco (REUTERS/Jakub Porzycki)
Alexander Albon y Carlos Sainz, los hombres de Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)
Alexander Albon y Carlos Sainz, los hombres de Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)
Kimi Antonelli, la joven estrella de Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)
Kimi Antonelli, la joven estrella de Mercedes (REUTERS/Jakub Porzycki)
10:00 hsHoy

“No fue un buen día”: el sincero análisis de Franco Colapinto tras su estreno en Mónaco y la broma sobre el toque contra el muro

El argentino terminó 15° en los primeros dos entrenamientos en el Principado y golpeó contra las contenciones en la FP2 con su Alpine

Franco Colapinto cerró el viernes del Gran Premio de Mónaco con un susto al chocar contra las protecciones de la primera curva. Más allá de que fue apenas una anécdota y su monoplaza Alpine no sufrió grandes daños, el argentino terminó 15° en ambas tandas de entrenamientos. Su compañero, Pierre Gasly, finalizó 10° y 11° respectivamente. Una vez cerrada la actividad en las calles del Principado, el joven de 23 años brindó sus sensaciones del trazado urbano y puntualizó en ese despiste en el primer sector.

Leer la nota completa
09:45 hsHoy

Franco Colapinto terminó 15° tras una accidentada jornada de práctica en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

El argentino finalizó en ese puesto en ambas tandas. En la primera se ubicó a 0.361 de Pierre Gasly y en la segunda, donde tuvo un toque contra los muros, quedó a 0.261 de su compañero de Alpine

El primer día de actividad en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 tuvo a Ferrari dominando las dos sesiones de prácticas que estuvieron marcadas por diversos incidentes. Charles Leclerc (1:13.978) lideró la FP1 con Lewis Hamilton segundo y en la FP2 se invirtieron el orden, con el británico como el más veloz tras un giro de 1:13.026.

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09:30 hsHoy

Estadísticas clave del Circuito de Mónaco

  • Longitud del circuito: 3.337 km
  • Número de turnos: 19
  • Número de vueltas: 78
  • Distancia de la carrera: 260,286 km
  • Récord de vuelta: 1m 12.909s – Lewis Hamilton (2021)
09:24 hsHoy

Así es el circuito del GP de Mónaco:

Mapa del circuito de Mónaco con secciones de pista en rosa, amarillo y azul. Incluye 19 curvas, línea de meta, trampa de velocidad y zonas de adelantamiento
El mapa detallado del circuito de Mónaco
09:12 hsHoy

Franco Colapinto tendrá acción en el Gran Premio de Mónaco después de repetir una gran actuación por segundo fin de semana de acción consecutivo. Es que después de haber logrado un valioso 7° lugar en Miami, mejoró esa actuación y logró la mejor de su carrera en la prueba principal de Canadá tras llegar a la bandera a cuadros en el puesto 6 en el circuito de Montreal.

09:02 hsHoy

Bienvenidos al minuto a minuto del segundo día de actividad del Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1. Este sábado se llevarán adelante la FP3 y la clasificación, en la que Franco Colapinto, a bordo de su Alpine, buscará prolongar su gran presente en el campeonato.

Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Mónaco (REUTERS/Yves Herman)
Franco Colapinto afrontará la última práctica libre y la clasificación del GP de Mónaco (REUTERS/Yves Herman)

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