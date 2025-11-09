La alarmante frase de Lewis Hamilton tras otra mala clasificación con Ferrari en el GP de Brasil: “Otro fin de semana para tirar a la basura”

Lewis Hamilton volvió a demostrar su frustración por su primera temporada con Ferrari (REUTERS/Amanda Perobelli)

Lewis Hamilton está completando un fin de semana con notables altibajos en Ferrari. El Gran Premio de Brasil está generando un nuevo dolor de cabeza para el siete veces campeón de la Fórmula 1 y, una vez más, dejó preocupantes declaraciones en la conferencia de prensa. Los lamentos del británico se profundizaron después de la sesión de clasificación en Interlagos, donde quedó eliminado en la Q2 y finalizó en la 13° ubicación, mientras que Charles Leclerc alcanzó la tercera plaza.

La temporada 2025 de la F1 es un martirio para los pilotos de Ferrari, quienes constantemente a lo largo del año se quejaron del rendimiento del monoplaza, algo que se vio reflejado en los resultados. No obstante, fue Hamilton el que se mostró constantemente más golpeado en los encuentros con la prensa en comparación a Leclerc, que se impone en la batalla interna tanto en clasificaciones, en la carrera y en puntos conseguidos.

“No espero nada, para ser honesto, pero veremos qué pasa, supongo que es otro fin de semana para tirar a la basura”, lanzó Lewis Hamilton en la rueda de prensa posterior a la clasificación sobre si es optimista de cara al domingo, reflejando su desilusión por el rendimiento del monoplaza. Vale destacar que, después de una complicada Qualy del viernes, el británico logró finalizar en la séptima posición en la carrera Sprint.

*El resumen de la clasificación en Interlagos

Al mostrarse una vez más considerablemente golpeado, Hamilton fue consultado sobre cuál es su motivación para seguir compitiendo en lo que resta del año. “Lo he intentado todo el año, pero las cosas siguen saliendo mal cada fin de semana, pero mañana me levantaré y lo intentaré de nuevo”, remarcó de forma contundente. Sin embargo, fue tajante a la hora de definir su experiencia en Interlagos: “Otro fin de semana para olvidar”.

La frustración de Hamilton se agravó notablemente cuando divisó que su compañero de equipo se ubicó entre los tres primeros al finalizar la qualy. Cuando le preguntaron sobre su estado mental tras otro fin de semana complicado, Hamilton admitió: “Eh… no muy bien, no muy bien. Haré lo que pueda mañana”, y agregó: “Simplemente sigue saliendo mal cada fin de semana, pero mañana me levantaré e intentaré de nuevo”.

En el mano a mano interno dentro de Ferrari, Charles Leclerc se impone 16-5 en las clasificaciones sobre Hamilton. Por su parte, en la tabla de posiciones general de la Fórmula 1, el monegasco sumó un total de 214 puntos contra los 148 del británico. Esta diferencia de 66 unidades podría ser sustancial para el Campeonato de Constructores, ya que la escudería italiana se ubica en la tercera posición, aunque esto se debe en gran parte al flojo rendimiento de Yuki Tsunoda en Red Bull.

*El compacto de la carrera Sprint del GP de Brasil

El rendimiento de Hamilton en la clasificación se vio afectado principalmente por la dificultad para alcanzar la temperatura óptima en los neumáticos, un problema que se extendió a lo largo de la parrilla. El propio piloto reconoció: “La puesta a punto está bien, simplemente no pude hacer que los neumáticos funcionaran”. Al ser consultado sobre el origen de la pérdida de tiempo, insistió: “Temperaturas de neumáticos”, y añadió que todo el trabajo relevante se realiza en el garaje.

Cabe destacar que ambos monoplazas de Ferrari optaron por una configuración de baja carga aerodinámica para la clasificación, tras haber utilizado alta carga en la sprint. Este cambio no representó una mejora para Hamilton, quien reiteró que la temperatura de los neumáticos fue determinante en su eliminación.

“No recuerdo si es el mismo problema de antes, no es el mismo, creo que la ejecución en cuanto a los momentos en que salimos y todo eso estuvo bien, es solo que los traseros están en un punto al que no puedo llevarlos a temperatura para que dejen de hacer eso”, comentó el corredor de 40 años sobre las dificultades técnicas a la hora de conseguir una temperatura óptima en los neumáticos.

El propio Leclerc, al analizar el desempeño del equipo, relativizó la magnitud de la mejora pese a quedar tercero. “No quiero exagerar, creo, el giro que hemos dado porque estamos hablando solo de una décima y media, quizá”, explicó el piloto monegasco. En esta misma línea, subrayó la importancia de esa diferencia en un fin de semana tan ajustado: “Pero la cuestión es que este fin de semana, una décima y media significa quedar fuera en la Q1 o entrar en la Q3. Creo que donde hicimos un trabajo realmente bueno fue ejecutando todo perfectamente desde la Q1 hasta la Q3 porque sabíamos que…”.

Ambos pilotos de Ferrari están obligados a maximizar el rendimiento del monoplaza para la carrera principal con el objetivo de mantenerse en la pelea por el segundo puesto en el Campeonato de Constructores, que hasta el GP de Brasil le pertenece a Mercedes.