Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

En la fecha FIFA, los “Diablos Rojos” ya se miden ante las “Águilas de Cartago” en el estadio King Baduino de Bruselas. A esta hora de la tarde (después de las 3:00 p. m. en Bélgica), el clima en la capital belga es de 18 grados centígrados.

¡Bélgica y Túnez se preparan para el Mundial en Bruselas!

A continuación, estos son los convocados de la selección austral:

En la experiencia, la presencia del defensor Guillermo Maripán es clave para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, en una selección que busca llevar el recambio generacional poco a poco, tras estar ausente en las últimas tres Copas del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica de 2026.

La presencia del portero Brayan Cortés, exjugador de Colo-Colo de Chile y actualmente en el Argentinos Juniors de la Liga Profesional de Fútbol es una de las presencias clave para el arco.

Convocados de la selección de Chile para la doble fecha FIFA de junio

La selección de Portugal, rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, quiere superar lo hecho en las ediciones de Inglaterra 1966 y de Alemania 2006 con ganar el título.

Agenda de partidos amistosos internacionales para el 6 de junio de 2026: hora y dónde ver

República Democrática del Congo jugará el último partido amistoso de la fecha FIFA ante Chile, según lo confirmó Felipe Correa, gerente de las selecciones nacionales del cuadro sudamericano, el 4 de junio de 2026.

31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal

11:25 hs

Los lusos se preparan para el Mundial de Norteamérica 2026

Cristiano Ronaldo , Bernardo Silva, Gonçalo Guedes, Pedro Neto en el último entrenamiento de Portugal-crédito Pedro Nunes/REUTERS

El partido se jugará el 6 de junio de 2026 en el estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, Lisboa, a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.

Los dirigidos por Roberto Martínez llegan a este encuentro tras una buena doble fecha FIFA en el mes de marzo: en su último partido, los dirigidos por Roberto Martínez vencieron por 2-0 a Estados Unidos en el estadio Mercedes-Benz (de Atlanta, Georgia).

Las anotaciones llegaron por medio de Francisco Trincão al minuto 37 y de João Félix al minuto 59 del partido.

La selección de Chile en cambio sufrió un duro revés ante Nueva Zelanda, tras caer goleada por 4-1, el 30 de marzo de 2026 por la FIFA Series.