Portugal vs. Chile, amistoso internacional EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido de Cristiano Ronaldo

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Portugal y Chile por los amistosos internacionales de la fecha FIFA.
¡Bélgica y Túnez se preparan para el Mundial en Bruselas!
En la fecha FIFA, los “Diablos Rojos” ya se miden ante las “Águilas de Cartago” en el estadio King Baduino de Bruselas. A esta hora de la tarde (después de las 3:00 p. m. en Bélgica), el clima en la capital belga es de 18 grados centígrados.
Convocados de la selección de Chile para la doble fecha FIFA de junio
La presencia del portero Brayan Cortés, exjugador de Colo-Colo de Chile y actualmente en el Argentinos Juniors de la Liga Profesional de Fútbol es una de las presencias clave para el arco.
En la experiencia, la presencia del defensor Guillermo Maripán es clave para el equipo dirigido por Nicolás Córdova, en una selección que busca llevar el recambio generacional poco a poco, tras estar ausente en las últimas tres Copas del Mundo: Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica de 2026.
A continuación, estos son los convocados de la selección austral:
Porteros
- Lawrence Vigouroux (Swansea City de Gales)
- Thomas Gillier (CF Montreal de Canadá)
- Brayan Cortés (Argentinos Juniors de Argentina)
Defensores
- Felipe Faúndez (O’Higgins de Chile)
- Francisco Salinas (Coquimbo Unido de Chile)
- Francisco Sierralata (Auxerre de Francia)
- Matías Pérez (Lecce de Italia)
- Iván Román (Atlético Mineiro de Brasil)
- Guillermo Maripán (Torino FC de Italia)
- Igor Lichnovsky (FC Karagümrük de Turquía)
- Gabriel Suazo (Sevilla FC de España)
- Diego Ulloa (Colo-Colo de Chile)
Volantes
- Rodrigo Echeverría (Club León de México)
- Víctor Méndez (Colo-Colo de Chile)
- Vicente Pizarro (Rosario Central de Argentina)
- Felipe Loyola (Pisa de Italia)
- Matías Sepúlveda (Lanús de Argentina)
- Lautaro Millán (Independiente de Argentina)
- Agustín Arge (Universidad de Chile)
- Nils Reichmuth (FC Thun de Suiza)
Delanteros
- Maximiliano Gutiérrez (Independiente de Argentina)
- Darío Osorio (FC Midjtyland de Dinamarca)
- Gonzalo Tapia (São Paulo Futebol Clube de Brasil)
- Iván Morales (Argentinos Juniors)
- Lucas Cepeda (Elche CF de España)
- Clemente Montes (Universidad Católica de Chile)
Director técnico: Nicolás Cordova
La selección de Portugal, rival de Colombia en la fase de grupos del Mundial de la FIFA Norteamérica 2026, quiere superar lo hecho en las ediciones de Inglaterra 1966 y de Alemania 2006 con ganar el título.
Agenda de partidos amistosos internacionales para el 6 de junio de 2026: hora y dónde ver
Bélgica vs. Túnez
- Estadio: Rey Baduino de Bruselas
- Hora: 8:00 a. m.
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Islas Feroe vs. Estonia
- Estadio: Rannastaadion de Ranu
- Hora: 10:00 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Armenia vs. Kazajistán
- Estadio: Vazgen Sargsyan de Ereván
- Hora: 11:00 a. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Gibraltar vs. Islas Caimán
- Estadio: Europa Point de Ciudad de Gibraltar
- Hora: 12:00 p. m.
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Rumania vs. Gales
- Estadio: Stadionul Steaua de Bucarest
- Hora: 12:45 p. m
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Albania vs. Luxemburgo
- Estadio: Air Albania de Tirana
- Hora: 1:00 p. m
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Estados Unidos vs. Alemania
- Estadio: Soldier Field de Chicago
- Hora: 1:30 p. m
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Australia vs. Suiza
- Estadio: Snapdragon de San Diego
- Hora: 2:00 p. m
- Transmisión de TV: Disney Plus Premium
Inglaterra vs. Nueva Zelanda
- Estadio: Raymond James de Tampa
- Hora: 3:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Brasil vs. Egipto
- Estadio: Cleveland Browns de Ohio
- Hora: 5:00 p. m
- Transmisión de TV: ESPN y Disney Plus Premium
Argentina vs. Honduras
- Estadio: Kyle Field de Texas
- Hora: 7:00 p. m
- Transmisión de TV: Dsports (610-1610), Dgo, Amazon Prime Video
República Democrática del Congo jugará el último partido amistoso de la fecha FIFA ante Chile, según lo confirmó Felipe Correa, gerente de las selecciones nacionales del cuadro sudamericano, el 4 de junio de 2026.
Así vienen Portugal y Chile en sus últimos cinco partidos
Portugal
- 31 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: Estados Unidos 0-2 Portugal
- 28 de marzo de 2026 - Amistosos internacionales: México 0-0 Portugal
- 16 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 9-1 Armenia
- 13 de noviembre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Irlanda 2-0 Portugal
- 14 de octubre de 2025 - Eliminatorias UEFA Mundial 2026: Portugal 2-2 Hungría
Chile
- 30 de marzo de 2026 - FIFA Series: Nueva Zelanda 4-1 Chile
- 26 de marzo de 2026 - FIFA Series: Chile 4-2 Cabo Verde
- 18 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Chile 2-1 Perú
- 15 de noviembre de 2025 - Amistosos internacionales: Rusia 0-2 Chile
- 10 de octubre de 2025 - Amistosos internacionales: Chile 2-1 Perú
Los lusos se preparan para el Mundial de Norteamérica 2026
El partido se jugará el 6 de junio de 2026 en el estadio Nacional do Jamor, ubicado en Oeiras, Lisboa, a partir de las 12:45 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de Espn y de Disney Plus Premium.
Los dirigidos por Roberto Martínez llegan a este encuentro tras una buena doble fecha FIFA en el mes de marzo: en su último partido, los dirigidos por Roberto Martínez vencieron por 2-0 a Estados Unidos en el estadio Mercedes-Benz (de Atlanta, Georgia).
Las anotaciones llegaron por medio de Francisco Trincão al minuto 37 y de João Félix al minuto 59 del partido.
La selección de Chile en cambio sufrió un duro revés ante Nueva Zelanda, tras caer goleada por 4-1, el 30 de marzo de 2026 por la FIFA Series.
Con los goles de Kosta Barbarouses, de Elijah Just, de Jesse Randall y de Ben Waine, los dirigidos por Darren Bazeley golearon a los “Australes” que lograron llegar al descuento gracias a la anotación del delantero Gonzalo Tapia.