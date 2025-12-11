Deportes

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

El inglés se refirió a la posibilidad de colgar el casco. El desafío de ganar con Ferrari y qué no extrañará el día que deje la Máxima

La primera temporada de Lewis Hamilton con Ferrari estuvo marcada por resultados debajo de lo esperado, lo que generó especulaciones sobre un posible retiro del siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1. Sin embargo, el piloto inglés, que cumplirá 41 años el próximo 7 de enero, fue contundente al hablar de su futuro.

A pesar de terminar a 86 puntos de su compañero de equipo Charles Leclerc y no haber conseguido ninguna victoria en grandes premios durante 2025, Hamilton afirmó que “todavía tengo un sueño” que lo impulsa a continuar en la máxima categoría del automovilismo.

En el tramo final del año, el de Stevenage vivió uno de los momentos más difíciles de su carrera al convertirse en el primer piloto de Ferrari a tiempo completo en quedar eliminado en la Q1 (primera instancia de la clasificación) en tres grandes premios consecutivos, según se registró tras el Gran Premio de Abu Dhabi. El propio piloto británico respondió a quienes cuestionan su permanencia en la F1: “No les diría nada. Ninguno de ellos ha hecho lo que yo he hecho, así que ni siquiera están a mi nivel”, afirmó en testimonios publicados por Motorsport.

Hamilton llegó a la Scuderia a comienzos de 2025, tras doce temporadas con Mercedes, donde conquistó seis de sus siete títulos mundiales. Su fichaje generó grandes expectativas, especialmente después de que Ferrari luchara por el campeonato en 2024. Sin embargo, el equipo cayó del segundo al cuarto puesto en el campeonato de constructores y tanto Hamilton como Leclerc finalizaron la temporada sin victorias en grandes premios.

El punto más alto del año para Hamilton fue su triunfo en la carrera sprint de China, mientras que el resto de la campaña estuvo marcado por dificultades y resultados alejados de su historial de éxitos. A pesar de ello, el piloto explicó qué lo mantiene motivado: “Es el amor por lo que haces, es el amor por correr. Tengo un apoyo increíble de la gente que me rodea, de mis fans. Es esa vigilancia constante del sueño. Todavía tengo un sueño en el que mantengo la esperanza en mi corazón y hacia eso es hacia lo que trabajo”.

El británico reiteró que su objetivo es ganar carreras y campeonatos con Ferrari, el equipo más histórico de la F1. El próximo cambio de reglamento, previsto para el año siguiente, representa una oportunidad clave para el británico, ya que Ferrari decidió enfocar sus recursos en la nueva era técnica desde abril.

No obstante, Hamilton reconoció que, si las victorias no llegan y decide retirarse, hay aspectos del entorno de la F1 que no extrañará: “No puedo esperar para alejarme de todo esto. Cada semana, sesiones de fotos y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que espero algún día, no tener que hacer todo eso”.

De cara a 2026, los trascendidos iniciales marcan que Mercedes, tanto su equipo como Alpine, McLaren y Williams, estarían picando en punta con los motores. Detrás se ubicaría Honda, que proveerá a Aston Martin y luego aparecerían Ferrari, Audi y Ford (con Red Bull y Racing Bulls). En el marco de una temporada que será un barajar y dar de nuevo con el cambio de reglamento y los flamantes autos y neumáticos más chicos, se plantea un interrogante sobre lo que pueda hacer Lewis Hamilton en el venidero ejercicio.

