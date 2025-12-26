Deportes

Los tatuajes de Aníbal Moreno que revolucionaron a los hinchas de River: un famoso animé y tres personajes de El Chavo del 8

El volante del Millonario llegó en este mercado desde el Palmeiras a cambio de USD 7 millones por la totalidad del pase

La llegada de Aníbal Moreno como nuevo refuerzo de River Plate no solo representa un movimiento estratégico en el mercado de pases, sino que también genera conversación por un aspecto poco común en el fútbol profesional: la singularidad de los tatuajes que recubren parte del cuerpo del jugador, una suerte de autobiografía visual que lo acompaña dentro y fuera de la cancha.

Entre las figuras que decoran su piel destacan personajes legendarios del animé japonés Dragon Ball Z, en particular Gokú y Vegeta, que cubren un extenso tramo desde el hombro hasta uno de sus bíceps, reflejando una afición por la serie que marcó la infancia de toda una generación en el mundo.

A esta mención, se suman retratos de personajes icónicos de la televisión latinoamericana, en concreto de la serie El Chavo del 8. En la parte posterior de uno de sus brazos, Moreno lleva tatuados en forma de caricatura al Chavo, Quico y Don Ramón, acompañados de un alfajor de maicena y un mate, símbolos identificados con la merienda de su infancia y la cultura popular nacional.

Aunque nunca ha declarado públicamente sus preferencias por estos programas, la presencia de estas imágenes revela tanto sus raíces en Catamarca como una identidad atravesada por influencias de diversos universos del entretenimiento.

River Plate confirmó el visto bueno de la negociación por el mediocampista proveniente del Palmeiras de Brasil a través de las redes sociales de la entidad. El jugador firmó su contrato y permanecerá ligado al Millonario hasta diciembre de 2029, luego de que la operación registrara un desembolso de USD 7 millones, cifra que ubica a Moreno entre las transferencias más relevantes de la actual ventana de fichajes.

El volante de 26 años, con experiencia en Newell’s, Racing y la selección argentina, llegará para reforzar un sector debilitado tras las salidas de Enzo Pérez e Ignacio Fernández, decisión que responde a la estrategia del entrenador Marcelo Gallardo para reconstruir el plantel de cara a la temporada 2026.

La directiva y el cuerpo técnico evaluaron la necesidad de fortalecer el mediocampo ante la dificultad de mantener el nivel competitivo en el último año, en el que el equipo terminó cuarto en la Tabla Anual de la Liga Profesional, no logró clasificar a la Copa Libertadores y disputará la Sudamericana.

Durante su última temporada en Brasil, el mediocampista sumó 3.090 minutos en 55 partidos, según datos de Transfermarkt, aunque no marcó goles y solo aportó dos asistencias. Su balance disciplinario incluye 13 tarjetas amarillas y una expulsión, lo que evidencia una presencia constante y fuerte en el mediocampo. Hasta hoy acumula 277 partidos profesionales, 13 goles y contribuciones decisivas tanto en la liga argentina como en el fútbol brasileño. Entre sus registros en el país, resalta su paso por Racing, donde disputó 125 partidos y anotó ocho goles y cuatro asistencias, mientras que con Palmeiras sumó 117 presencias, cuatro goles y cuatro asistencias. En Newell’s jugó 24 encuentros y marcó un gol.

Antes de formalizar su contrato en la sede de la institución acompañado por el presidente Stefano Di Carlo, el volante participó en un evento benéfico en Catamarca, donde anticipó el desenlace de las negociaciones. El objetivo inmediato es relanzar su carrera en River y consolidarse como alternativa para la selección argentina, con la mira puesta en el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Moreno, quien fue citado por Lionel Scaloni para el combinado nacional y participó en un amistoso internacional ante Puerto Rico, manifestó a El Esquiú que “mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”.

También se acordó la llegada de Fausto Vera, quien llega a préstamo desde Atlético Mineiro con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000.

El club mantiene abiertas otras negociaciones para reforzar puntos clave de su estructura. Busca cubrir la vacante de lateral izquierdo tras la salida de Milton Casco y la baja de rendimiento de Fabricio Bustos respecto a Gonzalo Montiel. Entre los nombres en análisis figuraba Facundo Mura, pero emigrará al Inter Miami. Jhohan Romaña es otro de los objetivos apuntados por el Muñeco Gallardo en este mercado para el centro de la última línea.

En la delantera, la prioridad pasó por Luciano Gondou, pero el pedido de 12 millones de dólares del Zenit de Rusia hizo inviable la operación. También surgió el nombre de Mauro Icardi, aunque el club no lo considera actualmente.

Santino Andino es una opción para agregar alternativas en ofensiva, mientras que la directiva aún mantiene interés en Gianluca Prestianni. Por el contrario, el juvenil Diablito Echeverri, surgido de las divisiones inferiores de River y cedido al Girona de España por el Manchester City, ya no figura en los planes de la institución para este ciclo.

