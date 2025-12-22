Deportes

Tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, River Plate va en búsqueda de dos figuras del fútbol argentino

El Millonario tiene en carpeta a jugadores que se desempeñan en dos equipos grandes de la Liga Profesional

Guardar
Marcelo Gallardo podría sumar dos
Marcelo Gallardo podría sumar dos nuevos refuerzos

River Plate encaró el inicio del mercado de pases con gran determinación. El Millonario cerró las llegadas de Fausto Vera y de Aníbal Moreno, provenientes del fútbol brasileño, pero ahora quiere dar otro golpe de escena y llevarse a dos figuras de equipos grandes de la Liga Profesional.

El elenco de Núñez, que busca dejar atrás un año sin éxitos futbolísticos, reforzó la mitad de la cancha con Vera y Moreno, aunque también quiere darle forma a otros sectores de la cancha y ofrecerle más variantes a Marcelo Gallardo.

Según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova, River ha iniciado gestiones para incorporar a Facundo Mura, el lateral derecho de Racing Club que quedará en libertad de acción a finales de este año, y por Jhohan Romaña, defensor central de San Lorenzo.

El posteo sobre el interés
El posteo sobre el interés de River por Mura

Mura, de 26 años, se encuentra ante la disyuntiva de aceptar la propuesta de La Banda o emigrar a la Major League Soccer de Estados Unidos para sumarse al Inter Miami, donde compartiría equipo con Lionel Messi. La decisión final se conocerá en las próximas 72 horas, plazo solicitado por el propio jugador tras el contacto directo que mantuvo con la dirigencia riverplatense.

En la última temporada, Mura fue suplente de Gastón Martirena en la mayoría de los encuentros, tanto en el torneo local como en la Copa Libertadores. Durante su paso por Racing, el defensor acumuló 148 partidos y 12 goles, una cifra destacada para su posición. Además, conquistó cuatro títulos con la Academia: la Supercopa Internacional y el Trofeo de Campeones en 2022, la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025. Previamente, en su etapa en Colón de Santa Fe, obtuvo la Copa de la Liga 2021.

El interés de River por Mura se enmarca en un mercado de pases especialmente activo para el club. La posibilidad de sumar al lateral responde a la situación de Fabricio Bustos, quien podría dejar la institución tras un rendimiento irregular en el cierre de la temporada.

Aunque Gonzalo Montiel se mantiene como titular indiscutido en el lateral derecho, la eventual salida de Bustos abriría un espacio en la plantilla. Además, Mura ha demostrado versatilidad al desempeñarse ocasionalmente por el lateral izquierdo, una posición que River también podría reforzar.

River negocia por Romaña
River negocia por Romaña

El periodista también señaló que el interés de River Plate por Jhohan Romaña se ha intensificado en las últimas horas, en un contexto marcado por la incertidumbre institucional que atraviesa San Lorenzo. El club de Núñez inició conversaciones para adquirir el 50% de los derechos federativos del defensor colombiano, una operación que se desarrolla con especial cautela debido a la situación dirigencial del equipo azulgrana.

La gestión está a cargo de Mariano Barnao, intermediario habitual en este tipo de transferencias, y el objetivo es que el Millonario adquiera la mitad de la ficha del zaguero y reforzar una zona que ha dejado dudas en el último tiempo.

En tanto, la dirigencia acelera gestiones para reforzar el lateral izquierdo, con Elías Báez como principal alternativa tras las dificultades para incorporar a Román Vega y Julio Soler. En el sector ofensivo, el club busca un mediapunta desequilibrante, con Gianluca Prestianni como principal objetivo y Leo Fernández como opción alternativa. Además, el nombre de Tadeo Allende aparece como posible refuerzo para el puesto de centrodelantero, mientras que Santino Andino, de Godoy Cruz, también figura entre las alternativas.

Temas Relacionados

River PlateFacundo MuraJhohan Romañadeportes-argentina

Últimas Noticias

El golazo de chilena de Marruecos en el inicio de la Copa de África: el particular festejo y la reacción del Príncipe

Ayoub El Kaabi marcó en la victoria de su equipo ante Comoras con una definición acrobática

El golazo de chilena de

El imponente tatuaje de Boca Juniors que se hizo un futbolista de la Selección y causó furor entre los hinchas

El mediocampista, que volvió a jugar luego de una larga ausencia por lesión, mostró el dibujo que se hizo en su piel en homenaje al club de sus amores

El imponente tatuaje de Boca

Flamengo busca romper el mercado: los millones que pagaría por un jugador de la selección argentina que estuvo en el radar de River

El delantero, que juega en Italia y sumó minutos con Lionel Scaloni, habría entrado en negociaciones con el Mengão

Flamengo busca romper el mercado:

Ricardo Centurión se despidió de Bolivia y busca volver al fútbol argentino: a qué equipo fue ofrecido

El jugador de 32 años se marchó de Oriente Petrolero y estaría en el radar de un club de la Liga Profesional

Ricardo Centurión se despidió de

Histórico: Acassuso le ganó a Armenio la final del Reducido y ascendió a la Primera Nacional tras 79 años

El Quemero dejará la Primera B tras igualar 1-1 en la revancha disputada en Ingeniero Maschwitz y llevarse un global 2-1

Histórico: Acassuso le ganó a
DEPORTES
El golazo de chilena de

El golazo de chilena de Marruecos en el inicio de la Copa de África: el particular festejo y la reacción del Príncipe

El imponente tatuaje de Boca Juniors que se hizo un futbolista de la Selección y causó furor entre los hinchas

Flamengo busca romper el mercado: los millones que pagaría por un jugador de la selección argentina que estuvo en el radar de River

Ricardo Centurión se despidió de Bolivia y busca volver al fútbol argentino: a qué equipo fue ofrecido

Histórico: Acassuso le ganó a Armenio la final del Reducido y ascendió a la Primera Nacional tras 79 años

TELESHOW
Las fotos en bikini de

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

El regreso de Midachi para su gran despedida de los escenarios: “Este show lo vamos a recordar para siempre”

Miranda! se despidió de los shows en vivo en medio de lágrimas: “Vamos a descansar de los escenarios”

Beto Casella relató su última charla con Edith Hermida tras su despedida de Bendita después de 20 años

Flavio Mendoza contó por qué le dijo no a una importante propuesta de Disney para su hijo Dionisio

INFOBAE AMÉRICA

José Antonio Kast visitará a

José Antonio Kast visitará a Daniel Noboa en Ecuador en su segundo viaje como presidente electo de Chile

La Iglesia Católica de Cuba renovó su llamado al diálogo para construir un país “nuevo y mejor”

Nigeria confirmó la liberación de todos los estudiantes que seguían secuestrados tras el ataque a un internado católico

Jair Bolsonaro será sometido a dos cirugías: una para corregir una hernia inguinal y otra para tratar sus crisis de hipo

La mayor central sindical de Bolivia confirmó la huelga contra el fin de la subvención a los combustibles