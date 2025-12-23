Deportes

Se definió el futuro del Diablito Echeverri: el club europeo donde continuará su carrera

El ex futbolista de River Plate no tuvo continuidad en el Bayer Leverkusen y Manchester City, dueño de su pase, le encontró un nuevo destino

Claudio Echeverri dejará el Bayer
Claudio Echeverri dejará el Bayer Leverkusen para jugar en el Girona a partir de 2026 (@bayer04fussball)

El mercado de pases sigue moviéndose tanto en el fútbol argentino como en el europeo y una de las novelas que prometía tener el verano llegó a su final al confirmarse que Claudio Diablito Echeverri, jugador pretendido por River Plate, continuará su carrera en el Viejo Continente, pero se mudará a La Liga de España.

El futbolista de 19 años (el 2 de enero cumplirá 20) no tuvo la temporada esperada en el Bayer Leverkusen de Alemania, por lo que eligió cambiar de aires en un club donde pueda tener mayor participación. Una de las opciones era retornar a la Argentina al equipo donde mostró todo su potencial. Sin embargo, el Manchester City, dueño de su pase, decidió cederlo a préstamo al Girona de España.

“Claudio Echeverri al Girona, allá vamos. El talento argentino se ha cedido procedente del Manchester City. La cesión del Bayer Leverkusen se ha interrumpido, ya que Echeverri pasará a formar parte del Girona del City Group. Préstamo directo hasta junio”, informó el periodista Fabrizio Romano.

Claudio Echeverri jugará a préstamo
Claudio Echeverri jugará a préstamo en el Girona de España (@FabrizioRomano)

El chaqueño, surgido de las divisiones inferiores de River, fue vendido al Manchester City en enero de 2025 tras disputar apenas 48 partidos (4 goles y 8 asistencias) en el Millonario. El Diablito no tuvo demasiada participación en el equipo que dirige de Pep Guardiola (jugó tres encuentros y marcó un tanto) y fue transferido a préstamo a la Bundesliga, donde vistió la camiseta del Bayer Leverkusen y saltó al terreno de juego en 8 ocasiones (240 minutos).

El nuevo destino de Echeverri será el Girona FC de España. El equipo catalán se encuentra en zona de descenso en La Liga, con 15 puntos (3 victorias, 6 empates y 8 derrotas). Está por delante del Real Oviedo (11) y Levante UD (10) y tiene por encima al Valencia (16), y Real Sociedad (17), como sus rivales más próximos para lograr la permanencia. El próximo compromiso será el domingo 4 de enero como visitante frente al Mallorca. El Diablito, además, tendrá como compañero al arquero argentino Paulo Gazzaniga.

El Diablito Echeverry jugará en
El Diablito Echeverry jugará en el Girona FC de España (@bayer04fussball)

El escaso protagonismo del volante ofensivo en el club alemán puede explicarse con un cambio de entrenador: la salida del neerlandés Erik Ten Hag —quien había impulsado su llegada— restó espacio al joven argentino bajo el mando de Kasper Hjumland, su reemplazante en el banco, quien no le otorgó la continuidad esperada. Ante este escenario, Manchester City, club dueño de su pase, decidió cortar el vínculo con los alemanes para ceder nuevamente al joven argentino en búsqueda de mayor continuidad.

En un principio, tal como publicó Infobae, el entorno de Echeverri observó con atención el escenario. La opción de un regreso a River tomó fuerza ante la posibilidad de interrumpir el préstamo con el Leverkusen. Si bien el jugador no veía con malos ojos volver a Núñez, algo que puede observarse en distintos mensajes y posteos publicados desde las cuentas personales del mediocampista de 19 años, los Ciudadanos optaron que continúe su carrera en el Viejo Continente. Finalmente, el conjunto de Girona, equipo propiedad del City Group, se quedará con los servicios del talentoso futbolista que busca revancha inmediata.

