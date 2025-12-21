River Plate confirmó a Aníbal Moreno como su segundo refuerzo: “Es la decisión correcta”

Aníbal Moreno y Stefano Di Carlo en el momento de la firma de su contrato (@RiverPlate)

River Plate confirmó de manera oficial la contratación del volante Aníbal Moreno proveniente del Palmeiras de Brasil. El Millonario detalló que “el club compró la totalidad del pase y el jugador firmó su contrato hasta diciembre de 2029”, en un importante movimiento de la institución en el mercado de fichajes. El volante de 26 años, que fue citado a la selección argentina por Lionel Scaloni, se sumará al equipo dirigido por Marcelo Gallardo de cara a la temporada 2026. Se suma a Fausto Vera como las primeras incorporaciones del equipo.

El acuerdo entre River y Palmeiras se concretó luego de negociaciones orientadas a reforzar una zona clave del equipo, cumpliendo una de las prioridades señaladas por el cuerpo técnico encabezado por el Muñeco Gallardo. La operación se enmarca en un mercado de pases donde el club busca reconstruir su plantel tras un 2025 por debajo de las expectativas. El cuadro argentino habría desembolsado una suma cercana a los USD 7 millones por la totalidad de su pase. La entidad de Núñez informó que selló su vínculo en el despacho presidencial acompañado por el presidente Stefano Di Carlo.

El ex jugador de Newell’s y Racing está en la Argentina y este sábado estuvo presente en un evento a beneficio en Catamarca, su provincia natal, donde había dado indicios de que el pase ya estaba acordado. “Hace cuatro horas que no agarro el celular, uno viene a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”, dijo el volante en diálogo con el medio El Esquiú.

El comunicado de River oficializando la llegada de Aníbal Moreno (@RiverPlate)

La necesidad de reforzar el mediocampo surgió tras las salidas de referentes como Enzo Pérez y Ignacio Fernández, lo que llevó a la dirigencia y al entrenador Gallardo a enfocar los esfuerzos en esa zona. La llegada de Vera y la del volante que supo brillar en la Academia antes de emigrar el fútbol de Brasil responde a esa estrategia con el objetivo es acelerar la reconstrucción de un sector clave para el funcionamiento del equipo, que busca recuperar el nivel competitivo en la próxima temporada. Hay que recordar que el Millonario no logró clasificar a la Copa Libertadores y jugará la Sudamericana tras acabar en el cuarto puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional del fútbol argentino.

De acuerdo con Transfermarkt, Moreno disputó 3.090 minutos en la última temporada con el Verdao, repartidos en 55 partidos, sin goles y con dos asistencias. El mediocampista recibió 13 tarjetas amarillas y una expulsión en ese período. A lo largo de su carrera, suma 277 encuentros, 13 goles y participaciones destacadas en Racing (125 partidos, 8 goles, 4 asistencias), Palmeiras (117 partidos, 4 goles, 4 asistencias), Newell’s (24 partidos, 1 gol, 2 asistencias) y una aparición con la selección argentina.

El ex Palmeiras será el nuevo refuerzo del Millonario para 2026

Pensando en el futuro, Moreno aspira a relanzar su carrera deportiva en River y captar así la atención del cuerpo técnico del combinado nacional que dirige Lionel Scaloni con la mira puesta en el Mundial 2026. Su participación en un amistoso internacional ante Puerto Rico sirvió para demostrar que el DT que ganó el Mundial de Qatar 2022 está en la búsqueda de una variante en la zona del mediocampo de cara al torneo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En paralelo a la llegada de Moreno y Vera, River continúa activo en el mercado de pases. La dirigencia acelera gestiones para reforzar el lateral izquierdo, con Elías Báez como principal alternativa tras las dificultades para concretar las llegadas de Román Vega y Julio Soler. En el sector ofensivo, el club busca un mediapunta desequilibrante, con Gianluca Prestianni como principal objetivo y Leo Fernández como opción alternativa. Además, el nombre de Tadeo Allende aparece como posible refuerzo para el centrodelantero, mientras que Santino Andino, de Godoy Cruz, también figura entre las alternativas.

Fausto Vera y Anibal Moreno se convirtieron en los primeros refuerzos de River Plate (@RiverPlate)