Así festejo la Navidad Marcelo Gallardo: se mostró acompañado por su familia y sus cuatro hijos

El Muñeco, que está al mando de una nueva pretemporada de River Plate antes del año 2026, disfrutó de las fiestas con Nahuel, Matías, Santino y Benjamín, además de su esposa Geraldine La Rosa

En pleno receso de una pretemporada clave para la institución, Marcelo Gallardo y el plantel de River Plate interrumpieron brevemente su preparación para celebrar la Navidad junto a sus familias, en un contexto donde ya se delinean los desafíos de 2026 y con dos refuerzos cerrados al inicio del mercado. El entrenador del Millonario disfrutó de las fiestas junto a su familia.

Tras un cierre de año exigente con resultados adversos, el Muñeco Gallardo encontró en la Navidad un momento de reunión familiar: compartió la velada con su esposa Geraldine La Rosa y sus cuatro hijos, Nahuel, Matías, Santino y Benjamín. Para el entrenador, se trató de una postal significativa, ya que tres de sus hijos son futbolistas profesionales que residen en distintos países y rara vez logran coincidir todos en una misma reunión.

Vale resaltar que, actualmente, Nahuel Gallardo (27) juega en Delfín SC de Ecuador tras sus pasos por River, Defensa y Justicia, Sarmiento, Independiente Rivadavia y Once Caldas. Por su parte, Matías Gallardo (22) regresó a la Argentina tras un paso por el Atlanta United para integrar el plantel de Instituto de Córdoba. Por último, Santino Gallardo (19), participó de las inferiores de Portland Timbers de los Estados Unidos en 2025.

El entrenador otorgó días libres al equipo para que jugadores, cuerpo técnico y colaboradores pudieran compartir la Nochebuena y el 25 de diciembre, repitiendo esta pausa para el 31 de diciembre y el 1 de enero, antes de que el club retome los entrenamientos el viernes a las 9 en el River Camp. Posteriormente, la agenda marca el viaje a San Martín de los Andes el 3 de enero, seguido de una concentración en Punta del Este, probablemente entre el 10 y 18 de enero, etapa que incluiría amistosos frente a Nacional y Peñarol, los cuales todavía no están confirmados.

El espíritu festivo también se trasladó a los jugadores de River, quienes reflejaron la intimidad de sus celebraciones a través de las redes sociales. Sebastián Driussi publicó una fotografía junto a su familia acompañados de muñecos de Papá Noel, mientras que Fabricio Bustos atravesó sus primeras Fiestas como padre. Por su parte, Ulises Giménez, quien actualmente entrena con el plantel de Primera, compartió una imagen elegante en la vía pública.

En sus deseos para la próxima temporada, el técnico tiene como prioridad devolver a River a la pelea por los títulos hasta el final, objetivo que empezó a tomar forma con la pronta incorporación de Fausto Vera y Aníbal Moreno. El primero de estos llegó en calidad de cedido desde el Atlético de Mineiro con una opción de compra (USD 4 millones), mientras que el segundo fue fichado a cambio de 7 millones de dólares desde el Palmeiras de Brasil. Dichas contrataciones antes de arrancar la pretemporada fuerte de 2026 son claves para comenzar a diagramar el próximo plantel.

Cabe resaltar que la entidad priorizó su llegada tras las salidas de referentes en la zona media, como la de Enzo Pérez e Ignacio Fernández. La dirigencia identificó la necesidad de fortalecer ese sector y avanzar en la reconstrucción del plantel con futbolistas en plenitud y proyección internacional.

No obstante, River también acelera gestiones para cerrar nuevos refuerzos antes del 2026. En Núñez buscan competencia para la zaga central y enviaron una oferta para quedarse con la mitad del pase de Jhohan Romaña, figura de San Lorenzo. En los laterales, se realizaron sondeos por Facundo Mura (tendría todo muy avanzado con el Inter Miami tras su salida de Racing) y Elías Baez, del Ciclón.

También se acelera para intentar cerrar a Santino Andino, figura de Godoy Cruz, conjunto que acaba de descender a la B Nacional, aunque las negociaciones se enfriaron en los últimos días. Por su parte, lo de Gianluca Prestianni sigue complicado, aunque pareciera mantenerse una luz de esperanza por la presión que ejerce el jugador en Benfica. Otro nombre que está en carpeta es el de Tadeo Allende, por el que están trabajando en una cesión desde el Celta de Vigo. Pese a esto, Inter Miami está interesado en retener al atacante una temporada más tras demostrar un nivel superlativo en la MLS.

