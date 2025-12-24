Deportes

La respuesta de River Plate en medio de los inesperados rumores sobre un posible arribo de Mauro Icardi

La dirigencia del millonario se mueve con fuerza dentro del mercado de pases

River Plate desmintió iniciar gestiones
River Plate desmintió iniciar gestiones por el delantero argentino Mauro Icardi

La temporada 2025 estuvo lejos de lo esperado en River Plate y tras un nuevo año sin títulos la dirigencia decidió apostar con fuerza dentro del mercado de pases. Pese a llevar solamente un par de días desde el inicio de la pretemporada, el Millonario ya cerró la incorporación de dos refuerzos en este mercado de pases: Fausto Vera y Aníbal Moreno, ambos mediocampistas centrales que llegan desde el fútbol brasileño.

No obstante, otro de los objetivos primordiales dentro del conjunto de Núñez es la posición de delantero centro, especialmente tras la decisión de prescindir de los servicios del colombiano Miguel Borja. El primer objetivo fue Luciano Gondou, pero el Zenit de Rusia fijó su precio en 12 millones de dólares, lo que dejó sin efecto el interés por el ex Argentinos. Recientemente, desde Turquía circularon versiones que relacionaron a Mauro Icardi con el club. Entre los medios que informaron sobre el tema se encuentra el sitio Fanatik. Sin embargo, según lo que le expresaron a Infobae, el atacante actualmente no figura entre las opciones del club, aunque estuvo cerca en un pasado reciente. Le aseguraron a este sitio que no iniciaron gestiones y tampoco lo tienen por el momento como uno de los nombres sobre la mesa.

Vale destacar que previo a la lesión ligamentaria que sufrió en un partido entre Galatasaray y Tottenham por la Champions League en noviembre de 2024, el delantero rosarino, de 32 años, mantuvo conversaciones informales con River debido a la buena relación que tiene con Jorge Brito, ahora ex presidente de la institución. El jugador tenía el deseo de vestir la camiseta en el Monumental, pero el alto salario que percibe en Estambul (unos 10 millones de dólares anuales) frenó cualquier gestión. Actualmente, el atacante está a seis meses de quedar libre y no negocia la renovación de su contrato. De todos modos, desde Núñez no realizaron sondeos.

La actriz se refirió a una potencial vuelta al país de su pareja

La versión de un posible desembarco también repercutió dentro del ámbito del espectáculo, ya que muchos rememoraron la frase que soltó su pareja, la actriz China Suárez, durante su visita al programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini en el Trece.Si viene a Argentina, viene a River y no hay discusión. Ya está hablado. Si en algún momento viene...“. Y, por si quedaban dudas, remató: "No, Boca prohibidísimo”.

Pese a tener abrochado a Vera y Moreno, la ventana de transferencias del Millonario sigue activa. En lo que respecta a la última línea, uno de los nombres que gustan y consideran una oferta de mercado es el del colombiano de 26 años de San Lorenzo Jhohan Romaña. Por el marcador central, reconocido por su fortaleza física, la institución realizó un ofrecimiento por la mitad de su ficha y aguarda la respuesta desde el lado del Ciclón. Una situación similar se vive por la de otro hombre de Boedo: Elías Báez. El lateral izquierdo ganó terreno en los últimos días al verse truncas las negociaciones por Román Vega (Zenit) y Julio Soler (Bournemouth).

En paralelo, las negociaciones por Santino Andino, juvenil de Godoy Cruz, se frenaron luego de un acuerdo inicial. La situación cambió por la intervención de la nueva agencia de representación del futbolista, que busca colocar al joven en el fútbol europeo o brasileño.

Otra gestión relevante involucra a Tadeo Allende. River realizó una oferta cercana a los 2.5 millones de dólares por el 50% del pase del delantero, actualmente en Celta de Vigo. El club español busca recuperar la inversión realizada y obtener un beneficio por los 22 goles que el jugador cordobés anotó en el año. Dentro de la pelea por sus servicios también figura el Inter Miami, club en el que fue clave para quedarse con la MLS Cup. Justamente las Garzas ya se quedaron con otro futbolista que figuraba dentro de la carpeta del conjunto de Núñez: Facundo Mura, que viene de quedar con el pase en su poder tras su paso por Racing.

En lo que respecta al mediapunta, la búsqueda por el momento está lejos de dar frutos. El Diablito Echeverri rescindió su préstamo con Bayer Leverkusen, pero Manchester City, club dueño de su pase, decidió cederlo al Girona de España, conjunto que pertenece al City Group. Gianluca Prestianni, por su parte, está lejos. Benfica no quiere cederlo a préstamo a un equipo de Sudamérica y en caso de venderlo solicita una suma elevada de dinero.

