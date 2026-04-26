Supernova Génesis en vivo: peleas Alana Flores vs. Flor Vigna, Mario Bautista vs. Aaron Mercury, Karely Ruiz vs. Kim Shantal

El evento más mediático protagonizado por influencers y creadores de contenido está por empezar, Supernova Génesis 2026 se lleva a cabo este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde las figuras de internet como Alana Flores, Karey Ruiz, Aaron Mercury y más se enfrentarán en combates de boxeo que en su edición anterior convocaron a 10 millones de espectadores en plataformas digitales.

La transmisión gratuita inicia entre 16:00 y 19:00 horas (centro de México) en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok del Supernova Génesis, con duelos como Abraham Flores “El Abrahaham” vs. Nando.

En la cartelera destacan Carín León y Ozuna, quienes ofrecerán el bloque musical central, acompañados por Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho, representantes del regional mexicano y corridos tumbados. Infobae precisa que Alexis Omman participará como invitado especial, mientras que la conducción estará en manos de Berth O! y Juan Guarnizo . El equipo de La Cotorrisa –Ricardo Pérez y Slobotzky– aportará comentarios y análisis durante la señal oficial.

A partir de las 19:00 horas, únicamente en Netflix se podrán ver peleas estelares:

Este año, los combates principales serán exclusivos de Netflix, con acceso gratuito solo a peleas preliminares por redes sociales oficiales del evento.

“Sé que tengo para dar, tengo mucha energía, la liberaría arriba del ring”, sentenció.

En el inicio de la alfombra roja del Supernova Génesis, Milica lanzó un comentario ante la incertidumbre de quién será su rival tras la salida de Ari Geli por temas de salud.

Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis , un encuentro mediático que reunirá a influencers, creadores de contenido digital y cantantes en una serie de peleas de box.

La organización del Supernova Génesis 2026 anunció una modificación de último momento en la cartelera, a solo unas horas del inicio de los combates. El cambio afecta directamente al enfrentamiento que tenía previsto a Ari Geli contra Milica , un duelo que figuraba entre los más esperados de la jornada.

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