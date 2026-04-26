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Supernova Génesis en vivo: peleas Alana Flores vs. Flor Vigna, Mario Bautista vs. Aaron Mercury, Karely Ruiz vs. Kim Shantal

Influencers y creadores de contenido se preparan para subir al ring en la Arena México y protagonizar peleas de boxeo que emocionen al público

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El evento más mediático protagonizado por influencers y creadores de contenido está por empezar, Supernova Génesis 2026 se lleva a cabo este domingo 26 de abril en la Arena Ciudad de México, donde las figuras de internet como Alana Flores, Karey Ruiz, Aaron Mercury y más se enfrentarán en combates de boxeo que en su edición anterior convocaron a 10 millones de espectadores en plataformas digitales.

22:44 hsHoy

Supernova Génesis 2026: Ari Geli se BAJA de ÚLTIMO MOMENTO y confirman rival sorpresa para Milica

Las autoridades del evento indicaron que la nueva rival será anunciada durante la función

Milica tendrá una rival sorpresa tras la baja de Ari Geli (X@supernovaboxing)
Milica tendrá una rival sorpresa tras la baja de Ari Geli (X@supernovaboxing)

La organización del Supernova Génesis 2026 anunció una modificación de último momento en la cartelera, a solo unas horas del inicio de los combates. El cambio afecta directamente al enfrentamiento que tenía previsto a Ari Geli contra Milica, un duelo que figuraba entre los más esperados de la jornada.

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22:36 hsHoy

Supernova Génesis 2026: a qué hora empiezan los combates y cuáles se podrán ver gratis

Este año, el evento intentará superar los 10 millones de espectadores que tuvo el año pasado en diversas plataformas de transmisión

Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis (Netflix)
Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis (Netflix)

Esta tarde, la Arena Ciudad de México será el escenario de la segunda edición del Supernova Génesis, un encuentro mediático que reunirá a influencers, creadores de contenido digital y cantantes en una serie de peleas de box.

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22:26 hsHoy

Milica reacciona a la salida de Ari Geli

En el inicio de la alfombra roja del Supernova Génesis, Milica lanzó un comentario ante la incertidumbre de quién será su rival tras la salida de Ari Geli por temas de salud.

“Sé que tengo para dar, tengo mucha energía, la liberaría arriba del ring”, sentenció.

22:20 hsHoy

Supernova Génesis 2026

Inicia la alfombra roja del Supernova (YouTube/ Supernova: Genesis)
Inicia la alfombra roja del Supernova (YouTube/ Supernova: Genesis)

Este año, los combates principales serán exclusivos de Netflix, con acceso gratuito solo a peleas preliminares por redes sociales oficiales del evento.

A partir de las 19:00 horas, únicamente en Netflix se podrán ver peleas estelares:

  • Alana Flores (México) vs. Flor Vigna (Argentina)
  • Karely Ruiz vs. Kim Shantal
  • Mario Bautista vs. Aaron Mercury
  • Víctor Ordoñez “Lonche” vs. Guillermo Peña “Willito”.

En la cartelera destacan Carín León y Ozuna, quienes ofrecerán el bloque musical central, acompañados por Oscar Maydon, Víctor Mendivil y Omar Camacho, representantes del regional mexicano y corridos tumbados. Infobae precisa que Alexis Omman participará como invitado especial, mientras que la conducción estará en manos de Berth O! y Juan Guarnizo. El equipo de La Cotorrisa –Ricardo Pérez y Slobotzky– aportará comentarios y análisis durante la señal oficial.

La transmisión gratuita inicia entre 16:00 y 19:00 horas (centro de México) en YouTube, Twitch, Facebook y TikTok del Supernova Génesis, con duelos como Abraham Flores “El Abrahaham” vs. Nando.

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