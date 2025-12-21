Aníbal Moreno confirmó su llegada a River Plate: “Es la decisión correcta”

El ex Palmeiras será el nuevo refuerzo del Millonario para 2026

Aníbal Moreno se convirtió en nuevo refuerzo de River Plate tras un acuerdo con Palmeiras que ronda los 7 millones de dólares por la totalidad de su pase, según informó el periodista especializado en el mercado de pases César Luis Merlo. El club de Núñez apuesta por fortalecer su mediocampo de cara a la temporada 2026, en una operación relámpago tras la reciente llegada de Fausto Vera y los rumores sobre una negociación para incorporar a Santiago Ascacibar, figura de Estudiantes de La Plata, que acaba de ganar el Trofeo de Campeones tras el título del Torneo Clausura.

El ex jugador de Newell’s y Racing está en la Argentina y este sábado, presente en un evento a beneficio en Catamarca, su provincia natal, dio indicios de que el pase está acordado. “Hace cuatro horas que no agarro el celular, uno viene a disfrutar. Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”, dijo el volante en diálogo con el medio El Esquiú.

El acuerdo entre River Plate y Palmeiras se concretó luego de negociaciones orientadas a reforzar una zona clave del equipo, cumpliendo una de las prioridades señaladas por el cuerpo técnico encabezado por Marcelo Gallardo. La operación se enmarca en un mercado de pases donde el club busca reconstruir su plantel tras un 2025 por debajo de las expectativas.

Anibal Moreno busca tapar el dispato de Sebastián Driussi. Ahora, serán compañeros en River Plate (REUTERS/Agustin Marcarian)

La necesidad de reforzar el mediocampo surgió tras las salidas de referentes como Enzo Pérez y Nacho Fernández, lo que llevó a la dirigencia y al entrenador Gallardo a enfocar los esfuerzos en esa zona. La llegada de Vera y la del volante que supo brillar en la Academia antes de emigrar el fútbol de Brasil responde a esa estrategia con el objetivo es acelerar la reconstrucción de un sector clave para el funcionamiento del equipo, que busca recuperar el nivel competitivo en la próxima temporada. Hay que recordar que el Millonario no logró clasificar a la Copa Libertadores y jugará la Sudamericana tras acabar en el cuarto puesto de la Tabla Anual de la Liga Profesional del fútbol argentino.

De acuerdo con Transfermarkt, Moreno disputó 3.090 minutos en la última temporada con el Verdao, repartidos en 55 partidos, sin goles y con dos asistencias. El mediocampista recibió 13 tarjetas amarillas y una expulsión en ese período. A lo largo de su carrera, suma 277 encuentros, 13 goles y participaciones destacadas en Racing (125 partidos, 8 goles, 4 asistencias), Palmeiras (117 partidos, 4 goles, 4 asistencias), Newell’s (24 partidos, 1 gol, 2 asistencias) y una aparición con la selección argentina.

Pensando en el futuro, Moreno aspira a relanzar su carrera deportiva en River y captar así la atención del cuerpo técnico del combinado nacional que dirige Lionel Scaloni con la mira puesta en el Mundial 2026. Su participación en un amistoso internacional ante Puerto Rico sirvió para demostrar que el DT que ganó el Mundial de Qatar 2022 está en la búsqueda de una variante en la zona del mediocampo de cara al torneo a jugarse en Estados Unidos, México y Canadá.

En paralelo a la llegada de Moreno y Vera, River continúa activo en el mercado de pases. La dirigencia acelera gestiones para reforzar el lateral izquierdo, con Elías Báez como principal alternativa tras las dificultades para concretar las llegadas de Román Vega y Julio Soler. En el sector ofensivo, el club busca un mediapunta desequilibrante, con Gianluca Prestianni como principal objetivo y Leo Fernández como opción alternativa. Además, el nombre de Tadeo Allende aparece como posible refuerzo para el centrodelantero, mientras que Santino Andino, de Godoy Cruz, también figura entre las alternativas.

Fausto Vera junto al presidente Stefano Di Carlo tras sumarse a River Plate