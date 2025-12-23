Fue campeón con Racing y rechazó una oferta de River Plate para jugar con Messi en el Inter Miami

Luego de la consagración de Estudiantes en el Trofeo de Campeones, el fútbol argentino comenzó su receso hasta el inicio de la actividad el último fin de semana de enero con la primera fecha del Torneo Apertura 2026. En este contexto, el mercado de pases ya calienta motores en busca de rearmar los planteles con vistas a los objetivos de cada club. Con ese foco, River Plate fue a fondo por un apellido con presente en la Liga Profesional, pero finalmente perdió la pulseada con el Inter Miami de Lionel Messi.

La señal deportiva ESPN confirmó que Facundo Mura dejará Racing para ser refuerzo de las Garzas en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. El lateral derecho de 26 años se va de la Academia con el pase en su poder porque no renovará el contrato que vence el 31 de diciembre próximo. Será su primer paso en el extranjero después de vestir las camisetas del Pincha, Colón y la entidad de Avellaneda.

El Millonario, bajo la dirección técnica de Marcelo Gallardo, le había formalizado una propuesta para atraerlo a Núñez y el futbolista solicitó unas horas para analizar su futuro. Sin embargo, Mura eligió el ofrecimiento del vigente campeón de la MLS y tiene todo arreglado para firmar un contrato por cuatro temporadas hasta 2029. A falta del anuncio oficial, será la séptima incorporación, después de la llegada del lateral izquierdo Sergio Reguilón y los cinco provenientes del Draft: los defensores Abdel Talabi y Alex Barger, el volante Kenan Hot y los delanteros Mamadi Jiana y Maximilian Kissel.

El adiós de Marcelo Weigandt, quien finalizó su préstamo y debe volver a Boca Juniors, le abre una puerta a Facundo Mura para ser considerado como la primera alternativa en el carril derecho y su polifuncionalidad para desempeñarse en la banda izquierda también le ofrece un abanico de opciones al entrenador Javier Mascherano.

Facundo Mura ganó cuatro títulos en Racing, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 (Crédito: Reuters/Cesar Olmedo)

Más allá de que no iba a renovar su contrato con Racing, Mura se marchó con mucha continuidad en los hombros, debido al bajo nivel individual de Gastón Martirena. A lo largo de 2025, disputó 34 compromisos con 4 goles y 1 asistencia y, desde que llegó al club a principios de 2022, acumuló 148 encuentros con 12 gritos y 15 pases gol. En ese lapso, ganó 4 títulos (1 Copa Sudamericana, 1 Recopa Sudamericana, 1 Trofeo de Campeones y 1 Supercopa Internacional).

Por otro lado, River Plate deberá seguir buscando una alternativa sobre el lateral izquierdo, ya que la Banda dejó ir a Milton Casco (terminó su contrato), sumado a que Fabricio Bustos tiene un rendimiento muy por debajo al de Gonzalo Montiel, titular en el costado derecho. Jhohan Romaña es otro de los objetivos apuntados por el Muñeco Gallardo en esta ventana de transferencias.

La dirigencia al mando de Stefano Di Carlo ya acordó sus primeros movimientos con las llegadas de Fausto Vera y Aníbal Moreno. El primer caso se trata del volante central de 25 años, quien llega a préstamo desde Atlético Mineiro con un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000. El ex mediocampista de Argentinos Juniors arrastra un calendario sin mucho rodaje con un gol en 1.728 minutos repartidos en 32 duelos.

Fausto Vera firmó su contrato junto a Stefano Di Carlo (Crédito: @RiverPlate/X)

Por otro lado, la entidad desembolsó USD 7 millones por la totalidad del pase de Moreno al Palmeiras de Brasil y firmó un contrato hasta diciembre de 2029. “Mi representante sabe que hicimos lo mejor para mí, para mi familia y para mi futuro. Es la decisión correcta. Tengo muchas ganas de comenzar el año. Me estoy preparando muy bien”, declaró el ex Newell’s y Racing en diálogo con el medio El Esquiú.

Ahora, la búsqueda pasa por cerrar la llegada de un centrodelantero. El primer apuntado fue Luciano Gondou, pero la tasación de 12 millones de dólares impuesta por el Zenit de Rusia lo sacó de la lista. En las últimas horas, surgió el nombre de Mauro Icardi, pero el novio de la China Suárez no aparece en el actual radar de la institución.

Por otro lado, Santino Andino es otra de las opciones para reforzar la ofensiva, mientras que todavía sueñan con la gestión por Gianluca Prestianni. A diferencia de esto, ya quedó descartado el Diablito Echeverri. El juvenil del Manchester City surgido en River Plate seguirá su carrera cedido en el Girona de España.

Aníbal Moreno y Stefano Di Carlo en el momento de la firma de su contrato (Crédito: @RiverPlate/X)