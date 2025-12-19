River Plate oficializó a Fausto Vera como nuevo refuerzo

Fausto Vera firmó su contrato con River Plate. A su lado, el presidente Stefano Di Carlo (@RiverPlate)

El plantel de River Plate regresará este sábado a los entrenamientos después de las vacaciones posteriores al cierre de su participación en el Torneo Clausura y lo hará con la confirmación de la primera incorporación, ya que la dirigencia llegó a un acuerdo con Atlético Mineiro por el préstamo de Fausto Vera y Marcelo Gallardo comienza a moldear la mitad de la cancha después de que Enzo Pérez finalizó su contrato con la institución.

“Fausto Vera es nuevo jugador de River Plate. Este viernes 19 de diciembre, el mediocampista selló su vínculo con el Club a préstamo por un año, con opción de compra”, publicó la entidad de Núñez en un comunicado con una foto del escudo del club. “La firma del contrato se llevó a cabo junto con el Presidente Stefano Di Carlo en el despacho presidencial del Club”, completaron.

El volante central de 25 años se realizó la revisión médica en la Ciudad de Buenos Aires durante la tarde de este viernes y se sumará cuanto antes a la pretemporada de la Banda bajo una cesión por un año, que incluye un cargo de USD 500.000 y una opción de compra de USD 4.000.000.

El posteo de River Plate para anunciar el fichaje de Fausto Vera (Instagram)

Esta modalidad no será una excepción porque el Millonario buscará sellar la mayoría de las llegadas en esta ventana de transferencias con un préstamo seguido de opción para regular los gastos en las transferencias y bajar el riesgo de inversiones en ciertos futbolistas.

Vera necesita recuperar su mejor versión después de un calendario sin mucho rodaje. A pesar de disputar 32 partidos, solo acumuló 1.728 minutos con un solo gol. Disputó 1 juego del Campeonato Mineiro, 4 de la Copa de Brasil, 9 de la Sudamericana 2025 y 18 del Brasileirao. Su tarea en cancha reflejó altibajos: inició como titular en 21 ocasiones, terminó el encuentro solamente en ocho y perdió la titularidad en el tramo final de la liga doméstica.

El mediocampista tendrá su segunda experiencia en el fútbol argentino después de estrenarse en la Primera División con Argentinos Juniors. Registró 75 presencias con 9 gritos y 4 asistencias en el Bicho antes de ser vendido a mitad de 2022 al Corinthians por USD 7 millones.

Con el Timao acumuló 2 goles y 4 asistencias en 96 compromisos. Estuvo muy cerca de ganar su primer título en la Copa de Brasil 2022, cuando cayó en la final ante Flamengo por penales. En la edición de 2023, perdió en semifinales, misma instancia a la que llegó en la Copa Sudamericana de ese año y alcanzó los cuartos de final en la Libertadores 2022.

Integró el primer semestre de 2024 con su equipo en la Sudamericana y dejó la escuadra antes de que sea eliminada por Racing en semifinales para emigrar al Atlético Mineiro por USD 4.500.000. Vistió la camiseta del Galo en 59 ocasiones con 3 gritos y 1 asistencia. Ese salto le permitió jugar las finales de la Copa Libertadores 2024 y la Sudamericana 2025 con sendas derrotas ante Botafogo en Buenos Aires y Lanús en Asunción, respectivamente.

Vistió la camsieta de la Selección en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 (Crédito: Reuters/Luisa Gonzalez)

El campeón del Campeonato Mineiro 2025 no iba a ser tenido en cuenta por Jorge Sampaoli y buscará tener rodaje en su vuelta a la Argentina. Su arribo concreta un viejo anhelo de River Plate, que busca potenciar el centro de la mitad de la cancha sin la presencia de Enzo Pérez.

El conjunto de Marcelo Gallardo está muy lejos de retirarse del mercado con esta contratación. Luego de las complicaciones en las operaciones por Román Vega y Julio Soler, aparecieron los nombres de Elías Báez, de buena temporada en San Lorenzo, y de Alexandro Bernabei, jugador del Inter de Porto Alegre, que se salvó del descenso y no tendrá participación continental en 2026, aunque no se avanzó en esta última opción.

Santiago Ascacibar y Aníbal Moreno son las otras opciones que se barajan en el mediocampo, mientras que Gianluca Prestianni y Leo Fernández podrían darle una dosis de gambeta al equipo, tras las complicaciones en el retorno del Diablito Echeverri. También aparecen en carpeta los nombres de Tadeo Allende, de gran nivel en Inter Miami (su pase pertenece al Celta de España), y Santino Andino, joya de Godoy Cruz que descendió a Segunda División.