Los operadores de petróleo están agotados por las fuertes fluctuaciones de los precios y reducen la producción

La refinería de petróleo Miro en Karlsruhe, Alemania, el 25 de marzo de 2026. EFE/EPA/RONALD WITTEK

Casi un mes después del inicio de la guerra en Irán, los operadores de petróleo, aún afectados por las fuertes fluctuaciones del mercado, están reduciendo su actividad, mientras que los mensajes contradictorios de Washington D.C. y Teherán mantienen los precios en constante movimiento.

Cuatro de las seis mayores fluctuaciones jamás registradas en los futuros del Brent, el referente internacional del petróleo, se han producido desde que comenzó la guerra a finales de febrero. Ahora, mientras los operadores luchan por ajustar su exposición y proteger sus posiciones, cada vez hay más indicios de que la liquidez está disminuyendo, lo que amenaza con agravar la violencia en el mercado.

La desaceleración ya es evidente. El interés abierto total de los futuros del Brent cayó a su nivel más bajo en cuatro meses a principios de este mes, y la consultora Energy Aspects afirmó que su indicador de liquidez en el Brent ha descendido al nivel más bajo desde al menos abril de 2024.

El gráfico ilustra la evolución de la medida de liquidez del crudo Brent para el mes inmediato, mostrando una tendencia fluctuante desde abril de 2024 hasta enero de 2026, con un descenso pronunciado al final del período. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Percibo cansancio en el mercado y menor liquidez”, declaró Scott Shelton, especialista en energía de TP ICAP Group Plc. “La mayoría de los operadores han reducido su riesgo para ajustarse al aumento exponencial del VAR (valor en riesgo) o se han retirado por completo, lo que deja el mercado petrolero en manos de algoritmos que compiten en función de las noticias y generan pérdidas”.

“Estoy agotado y mis clientes también”, añadió.

El tono cambiante de la Casa Blanca —que oscila entre amenazas de ataques masivos y optimismo sobre las negociaciones— mantiene a los operadores en vilo mientras siguen de cerca las últimas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que pueden producirse en cualquier momento, de día o de noche, entre semana o fin de semana.

Si bien los operadores siguen atentos a las noticias, algunos afirman que la actividad comercial ha disminuido, y muchos se muestran especialmente cautelosos durante los fines de semana.

Cuando la volatilidad del mercado se dispara, el valor en riesgo de los operadores —la pérdida máxima que puede sufrir una posición durante un período determinado— puede dispararse. Muchos operadores también han activado sus órdenes de stop-loss, viéndose obligados a cerrar sus posiciones después de que el mercado alcanzara un nivel predeterminado. La mayor parte del retroceso se ha producido en el mercado de futuros y en los spreads intermensuales, según operadores y brókeres.

La falta de liquidez se debe en parte a que muchos especuladores mantienen posiciones largas, lo que deja a pocos operadores dispuestos a comprar en las caídas de precios, según Tim Skirrow, jefe de derivados de Energy Aspects. Los altos niveles de volatilidad realizada también contribuyen a la menor liquidez, añadió.

La infografía muestra la volatilidad realizada a 20 días del crudo Brent desde 2023 a 2026, alcanzando su nivel más alto desde que Rusia invadió Ucrania. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La volatilidad realizada promedio a 20 días del Brent ha alcanzado su nivel más alto desde la invasión rusa de Ucrania en 2022. Esto incluso ha disminuido la participación de algunos operadores algorítmicos conocidos por amplificar las fluctuaciones de precios en condiciones normales de mercado.

“El aumento de la volatilidad es tal que muchos operadores probablemente verán agotado su capital de riesgo disponible o VAR muy rápidamente”, escribieron los analistas del Instituto de Estudios Energéticos de Oxford, Bassam Fattouh y Ahmed Mehdi, en una nota. “El potencial de grandes llamadas de margen significa que es improbable que los stops se coloquen muy lejos de los valores actuales”.

Si bien muchos operadores pequeños han cerrado posiciones o han reducido su actividad, algunos grandes inversores institucionales parecen mantenerse firmes.

Los asesores tradicionales de negociación de materias primas, también conocidos como estrategias de seguimiento de tendencias, han mantenido posiciones largas máximas en ambos índices petroleros desde principios de marzo y han ampliado sus niveles de stop-out a puntos muy superiores a los rangos de precios actuales, según Kpler. Esto les permite mantener la estabilidad y obtener ganancias, manteniéndose al margen del ritmo vertiginoso del entorno comercial actual, agregó la firma.

Según Kpler, la tendencia sugiere que solo las estrategias de alta frecuencia —utilizadas principalmente por bancos y creadores de mercado— operan activamente. Estas estrategias suelen centrarse en derivados y, a diferencia de las que siguen tendencias, no suelen operar de forma que aceleren los movimientos de precios.

Petróleo físico

Vista aérea de una plataforma de perforación al sur de Midland, Texas, EE. UU., 11 de junio de 2025. REUTERS/Eli Hartman

Cabe destacar que los gigantes comerciales que mueven cargamentos físicos de petróleo no muestran señales de retroceso. Si bien la menor liquidez implica que los operadores deben invertir más para cubrir su riesgo, pueden obtener ganancias significativas al trasladar suministros de EEUU a Asia.

EEUU cuenta con una gran abundancia, con inventarios comerciales en los niveles más altos desde mediados de 2024, mientras que las refinerías asiáticas se esfuerzan por asegurar crudo al perder a sus principales proveedores en Oriente Medio.

Incluso para los operadores físicos, las oportunidades de obtener ganancias dependen de ajustar rápidamente sus posiciones.

“El mercado cambia tan rápido que puedes estar en largo un minuto y, de repente, surge un nuevo acontecimiento y estás en corto”, declaró Gary Pedersen, CEO de Gunvor Group.

(Bloomberg)