“Fue un ataque mafioso y político”: la denuncia de La Libertad Avanza tras la agresión en la Universidad Nacional de Lanús

La Libertad Avanza denunció un ataque mafioso y político contra estudiantes en la Universidad Nacional de Lanús durante una actividad de difusión

En una entrevista con Infobae en vivo, Ignacio Moroni, referente de los estudiantes agredidos y concejal de Lanús, relató que un grupo de alumnos de la agrupación Crear Más Libertad fue atacado físicamente mientras realizaba actividades políticas en la Universidad Nacional de Lanús. La agresión, registrada en video, tuvo como protagonista al docente Juan Tumini, quien según Moroni “revolea piñas básicamente para todos lados” y dejó como saldo un estudiante con una costilla fisurada.

Durante su paso por el estudio de Infobae a la Tarde, donde dialogó con Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin, Moroni aseguró que la violencia fue “un hecho lamentable, muy triste”. Detalló: “Han sido agredidos jóvenes de la agrupación estudiantil Crear Más Libertad, que también son parte de La Libertad Avanza Lanús. Terminó uno de los chicos con una fisura de costilla. Asustados en general, por supuesto, después de una agresión de esa magnitud”.

La intervención de Juan Tumini y el trasfondo político

Moroni identificó como agresor principal a Juan Tumini, docente de diseño y “hijo de Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur”. Según el concejal, “eso fue lo más grave porque aparte de él había otras autoridades del establecimiento”. Moroni remarcó que no era la primera vez que los estudiantes libertarios repartían folletos en el campus: “Lo hacen con continuidad. Yo creo que tiene un tinte un poco mafioso y político porque claramente Crear Más Libertad se está preparando para competir en las próximas elecciones acá en la UNLa”.

El referente libertario relató que la agrupación suele enfrentar insultos y amenazas, pero nunca hasta ahora habían sufrido violencia física: “Esto creo que pasó un límite y un límite bastante grave. Lo de ayer no estuvieron ni tres minutos en la mesa porque apenas la pusieron cayó una patota”. Aclaró que los agresores fueron identificados y se radicaron las denuncias penales correspondientes.

Videos del incidente muestran la tensión política en la universidad, reflejando el desafío de proteger la libertad de expresión en espacios académicos argentinos

Interpretaciones sobre el clima universitario y la respuesta oficial

Consultado sobre si la agresión estuvo relacionada con el aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo, Moroni negó cualquier vinculación: “Nunca se habló de ese tema. Los folletos son proyectos de una campaña estudiantil, nunca tuvo otro tema ni nada por el estilo. No es algo que tenga que ver con esa fecha”. Sin embargo, en los videos se escucha a una mujer decir: “Acá hay mucha gente que es hijo de desaparecidos. Ustedes vienen a hablar de eso, es obvio que los van a cagar a trompadas”.

Moroni atribuyó el episodio a intolerancia política: “Consideramos que fue una intolerancia política. Está claro que están totalmente en contra de La Libertad Avanza, están en su derecho de estarlo, pero no tienen por qué ejercer violencia”. Explicó que la agrupación Crear Más Libertad responde a Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia de Buenos Aires, y que la mesa de difusión se instala una vez por semana. “Recibimos amenazas constantes y ahora lamentablemente ya no fueron amenazas, fueron hechos de violencia y también amenazas de muerte por redes sociales”, agregó.

La Universidad Nacional de Lanús expresó su repudio a través de un comunicado institucional: “La universidad pública debe ser, ante todo, un ámbito de convivencia donde se garantice la libertad de expresión política en todas sus manifestaciones. El respeto por la pluralidad de ideas es un pilar innegociable de nuestra vida académica y democrática”. La casa de estudios confirmó que se encuentra realizando investigaciones internas para identificar a los responsables y aplicar sanciones según el estatuto vigente.

El clima de creciente violencia política en la UNLa involucra a agrupaciones como La Cámpora, la izquierda y sectores kirchneristas, según denuncian los agredidos (Infobae en Vivo)

Antecedentes y escalada de la violencia política en la UNLa

Moroni relató que el clima en la universidad viene siendo “bastante espeso” y que no se trata de un hecho aislado. “No se llegaron a violencia física, pero sí agravios de todo tipo, insultos. Lamentablemente no es un hecho aislado, pero sí está escalando el nivel de la violencia”. Describió que la agrupación suele ser hostigada por sectores kirchneristas, de La Cámpora y la izquierda: “No porque algunos puntuales del kirchnerismo, de La Cámpora, no les guste, vamos a dejar de difundir nuestras ideas. No estamos haciendo nada malo, solamente poniendo nuestra mesa de difusión”.

Uno de los estudiantes agredidos, Thiago Salvatori, relató: “Vino una banda de cinco o seis personas a patotearnos y amenazarnos. Tumini se puso como loco e intentó robarle los celulares a dos compañeras. Como no pudo, empezó a propiciarle golpes a mi compañero, hasta tirarlo en una zanja. No contentos, siguieron arrastrando a mi compañero como quince metros entre tres personas, mientras otros me agarraban para que no pudiese ayudarlo”.

Desde La Libertad Avanza de Lanús, Moroni denunció que los agresores pertenecen a agrupaciones como La Granate-Cámpora y el Partido de los Trabajadores Socialistas. “Exigimos al rector, Daniel Bozzani, su inmediata intervención para identificar a cada uno de los agresores”, concluyó.

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