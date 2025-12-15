Lionel Messi tiene nuevo compañero: Inter Miami oficializó al primer refuerzo tras el título de la MLS Cup

Inter Miami confirmó al primer refuerzo tras el título logrado por la MLS Cup (Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images TPX IMAGES OF THE DAY)

El Inter Miami oficializó la incorporación del lateral izquierdo Sergio Reguilón, quien ocupará el puesto dejado por Jordi Alba tras su retiro, en un movimiento que refuerza la ambición del club por mantenerse en la élite de la Major League Soccer (MLS). El futbolista español, de 28 años, firmó un contrato que lo vincula con la institución hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028.

La llegada de Reguilón se produce apenas días después de que el Inter Miami conquistara su primer título de la MLS Cup, en una final disputada el 6 de diciembre ante los Vancouver Whitecaps, que marcó también la despedida de Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes se retiraron tras la victoria. En este contexto, el club buscaba un reemplazo de jerarquía para el lateral izquierdo, una vacante que ahora ocupará el exjugador del Real Madrid.

Reguilón, nacido en Madrid, inició su carrera en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde permaneció una década antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2018 durante un partido de la UEFA Champions League. Posteriormente, formó parte del plantel que conquistó el cuarto título de Mundial de Clubes de la FIFA para el club blanco. Su proyección lo llevó a una cesión al Sevilla FC en la temporada 2019/20, donde fue pieza clave en la obtención de la UEFA Europa League y fue incluido en el equipo ideal del torneo.

Sergio Reguilon de Tottenham Hotspur besa el trofeo mientras celebra después de ganar la Liga Europea (REUTERS/Isabel Infantes)

Tras su paso por el fútbol español, Reguilón fichó por el Tottenham Hotspur de la Premier League inglesa, donde jugó dos temporadas antes de continuar su carrera con cesiones en el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Brentford FC. En mayo de 2024 regresó al Tottenham, donde este 2025 quedó como agente libre, lo que facilitó su llegada a la MLS.

A nivel internacional, el lateral ha disputado seis partidos con la selección mayor de España, incluyendo tres encuentros en la UEFA Nations League en 2020 y uno en las eliminatorias para el Mundial de la FIFA en 2021. En total, Reguilón acumula más de 260 apariciones profesionales, con 81 partidos en la Premier League y 56 en LaLiga, lo que respalda su experiencia en competiciones de alto nivel.

En sus primeras declaraciones como jugador del Inter Miami, Reguilón expresó su entusiasmo por sumarse a un club en crecimiento: “Es un proyecto muy ambicioso, un club campeón que está haciendo las cosas muy bien, y eso es lo que me atrae: venir aquí a seguir ganando y compitiendo. Mi objetivo es seguir ganando, ir a por las copas que nos falten y ganarlo todo aquí”, afirmó el futbolista. Además, reconoció que la posibilidad de compartir vestuario con Lionel Messi fue un incentivo adicional: “No te voy a mentir: venir a jugar con Leo es una motivación extra”.

Reguilón ocupará una plaza internacional en la plantilla y llega tras varios meses sin actividad competitiva, luego de finalizar su contrato con el Tottenham. Sobre este periodo, el jugador manifestó: “Tengo muchísimas ganas, vengo de unos meses un poquito complicados. De lo único que tengo ganas es de competir en el campo, de dar lo mejor de mí y ser feliz en el césped”.

Mientras tanto, el Inter Miami continúa negociando la renovación del delantero uruguayo Luis Suárez, cuyo contrato expiraba al término de la temporada.

El comunicado del Inter Miami CF

Inter Miami CF anunció hoy que ha fichado al lateral izquierdo español Sergio Reguilón hasta diciembre de 2027, con una opción de extensión hasta diciembre de 2028. Reguilón, que ocupará un puesto en la plantilla internacional, aporta una valiosa profundidad al equipo, aportando una gran experiencia habiendo competido en los niveles más altos del fútbol europeo.

“Es un proyecto muy ambicioso, un club ganador que está haciendo las cosas bien, y eso es lo que me atrajo: venir aquí para seguir ganando y compitiendo”, dijo Reguilón. “Mi objetivo es seguir ganando, ir a por los trofeos que nos faltan y ganarlo todo aquí”.

Reguilón, de 28 años, se incorpora al Inter Miami tras haber participado en dos de las ligas más prestigiosas de Europa —LaLiga y la Premier League inglesa—, además de acumular una sólida trayectoria en importantes competiciones internacionales, como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League y el Mundial de Clubes de la FIFA. A lo largo de su carrera profesional, el defensa ha disputado más de 260 partidos, 81 de ellos en la Premier League y 56 en LaLiga.

Nacido en Madrid, España, Reguilón comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid CF, donde pasó 10 años progresando en la cantera del club antes de ser cedido al UD Logroñés de Segunda División B para la temporada 2015/16. Regresó al Real Madrid en 2016, donde jugó con el Real Madrid Castilla antes de debutar con el primer equipo en octubre de 2018 en la UEFA Champions League. Un mes después, debutó en LaLiga y, esa misma temporada, formó parte de la plantilla que levantó el cuarto título de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el Real Madrid.

Tras su desarrollo en Madrid, Reguilón fichó cedido por el Sevilla FC, donde disfrutó de una temporada 2019/20 brillante. Durante su etapa con los rojiblancos, contribuyó a levantar la UEFA Europa League y se ganó un puesto en el equipo de la temporada de la competición.

Su excelente rendimiento en España le valió un traspaso al Tottenham Hotspur de Inglaterra, donde pasó dos temporadas antes de continuar su carrera europea cedido en el Atlético de Madrid. Posteriormente, Reguilón disputó otras cesiones en el Manchester United y el Brentford FC, antes de regresar al Tottenham en mayo de 2024.

A nivel internacional, Reguilón ha disputado seis partidos con la selección absoluta de España, incluidas tres apariciones en la Liga de Naciones de la UEFA en 2020 y un clasificatorio para la Copa Mundial de la FIFA en 2021.

Ahora, Reguilón se incorpora al Inter Miami CF como agente libre tras su reciente paso por el Tottenham Hotspur durante la temporada 2024/25. El experimentado lateral izquierdo aporta una calidad demostrada en las principales competiciones internacionales y tendrá contrato con el Club hasta diciembre de 2027.

TRANSACCIÓN: Inter Miami CF ficha al lateral izquierdo español Sergio Reguilón hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028.