Franco Colapinto detalló las mejoras que tendrá su Alpine para el Gran Premio de Japón de Fórmula 1: “Teníamos un problema con el alerón”

Franco Colapinto disputará por primera vez en su carrera el Gran Premio de Japón en Suzuka. En la previa de la tercera fecha de la Fórmula 1, el argentino confirmó que su monoplaza A526 tendrá mejoras respecto al fin de semana en China. El joven de Alpine sufrió en el inicio de la actividad en Shanghái por tener piezas viejas en su coche que mermaron su rendimiento y lo dejaron lejos de su compañero Pierre Gasly.

Durante una entrevista con ESPN, el pilarense reveló que su vehículo contará con las piezas más actualizadas de la escudería francesa. “Tengo atrás la parte que no tuve en China. Es la parte de la suspensión. A mí se me rompió la caja el jueves y tuve que usar la parte vieja. Esos eran bastantes puntos de carga (aerodinámica) en casi todas las velocidades atrás", explicó Colapinto.

Al mismo tiempo, dejó entrever que Alpine solucionó la “lesión aerodinámica” que arrastraron en las primeras carreras de la temporada por una falla en el alerón delantero, algo que les provocaba subviraje en las curvas de alta velocidad.

“Adelante teníamos un problema con el alerón que no lo podía setear. Cuando volvía en DRS (el alerón pasaba a estar cerrado), no se llegaba a levantar como se tenía que levantar y quedaba como abierto. Perdía bastante carga adelante y lo mejoraron mucho para la carrera. Pero para la qualy y todo lo anterior, no. Hay que ver acá, son situaciones que el equipo va mejorando. El auto es completamente nuevo y cada carrera es más experiencia para todos”, argumentó Colapinto.

*La posibilidad de realizar una exhibición en Argentina

Durante la rueda de prensa oficial de la FIA, en la que Colapinto también se refirió a la posibilidad de realizar una exhibición en Argentina, le preguntaron al argentino si espera tener un monoplaza similar al de Gasly y respondió “creo que sí”. A esto, sumó: “Aquí deberíamos tener lo mismo. En general, me he sentido mejor con el coche y, comparado con Pierre, entender muchas de las diferencias en la conducción que tiene debido a su experiencia y a que ha corrido tantos años en la F1 ha sido realmente muy útil para mejorar”.

Respecto a la diferencia en el rendimiento en comparación con su compañero en Shanghái, explicó: “En China encontramos algo, especialmente el viernes por la noche después de esa clasificación Sprint, porque fue una brecha muy grande. Sabíamos que teníamos algunas diferencias porque el jueves antes de correr mi caja de cambios se rompió, así que tuvimos que cambiarla y eso vino con diferencias en la suspensión trasera, que era una pieza vieja que teníamos en los test. Esa fue la más grande, y luego algo de rendimiento inferior del alerón delantero que todavía necesitamos entender mejor. Pero creo que, en general, los coches estaban en un lugar mucho mejor en la carrera. La parte trasera se mantuvo así, pero es parte del problema que tuvimos en la caja de cambios”.

Colapinto puntualizó en que está conforme con el rendimiento del monoplaza y las mejoras podrían suponer un salto para el equipo. “He estado cada vez más contento con el coche desde Melbourne, he estado mejorando y acercándome, y definitivamente va a ayudar, estas cosas en la parte trasera y en el alerón delantero, acercándolo un poco más. Pero sí, creo que es parte del proceso”, argumentó el pilarense.

En esta misma línea, comentó: “Los equipos siguen trayendo piezas y con los coches nuevos estamos trabajando muy duro de vuelta en Enstone, aquí en la pista, de vuelta en la fábrica, para traer todas las piezas que podamos para tener rendimiento. Esa carrera de desarrollo entre equipos se está haciendo cada vez más grande, y los que traigan las piezas al coche más rápido van a tener una gran, gran ventaja. Así que sí, ya veremos. Creo que es una pista nueva para mí, pero de nuevo una en la que realmente quería correr, y espero que el coche sea rápido y podamos luchar por más puntos con Pierre”.

Colapinto contará con las piezas nuevas de Alpine en su monoplaza A526 (@AlpineF1Team)

“Estoy más contento. Cuando puedes luchar un poco más arriba, te hace sentir más seguro, te hace dar ese pequeño extra en diferentes situaciones. Creo que cuando estás tan cerca de la Q3, cuando estás en la lucha, es diferente. El año pasado, desafortunadamente, no tuvimos eso. Este año se ve mucho mejor y, por supuesto, el coche dio pasos y se ve mucho más cerca de los otros equipos”, aseguró el pilarense.

Además de las mejoras que contará en su monoplaza, Colapinto se mostró motivado por correr por primera vez en su vida en Suzuka, uno de los circuitos más importantes en la historia del automovilismo. “Creo que es el favorito de muchos pilotos. Yo no manejé nunca, pero viéndolo desde la tele y manejándolo en el simulador, es una de las pistas en las que quería manejar y realmente esperaba correr. Es un circuito que siempre quise correr. Desde chiquito que lo miraba por la tele y decía ‘Qué pista’. Estar acá y conocer Japón es uno de los países que me quedaba pendiente y no había tenido la chance de venir a conocer. Es un fin de semana muy lindo y los fanáticos son muy respetuosos, muy apasionados”, argumentó el joven de 22 años.

A esto, sumó: “En general, es una pista que tenía muchas ganas de venir y creo que va a ser una de mis favoritas. Por el tipo de curvas, por el tipo de curvas largas y rápidas, esos cambios de dirección. Parece una pista muy divertida y es ese estilo de circuitos que me gustan a mí. Con ganas de salir mañana. Ojalá tener un buen finde; creo que vamos a ir de menos a más. Hay que ver si China fue un estándar en términos de performance, porque estamos más fuertes. Acá son curvas mucho más rápidas y más largas”.

La actividad en China iniciará el jueves 26 de marzo a las 23:30 de Argentina. A las 03:00 se realizarán las segundas pruebas, mientras que los últimos ensayos se llevarán a cabo el viernes 27 a las 23:30. La sesión de clasificación dará inicio a las 03:00 del sábado y la carrera principal está pautada para las 02:00 del domingo 29 de marzo.