El Salvador

Auge turístico obliga a El Salvador a reforzar recursos en nuevos puntos para las vacaciones de Semana Santa

El despliegue de más de cien mil personas para el Plan Verano 2026 refleja la expansión del turismo en El Salvador, que obliga a las autoridades a reforzar la seguridad y la atención en playas, montañas y eventos religiosos durante la Semana Santa.

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Protección Civil desplegará guardavidas en diferentes playas y sitios turísticos para el Plan Verano 2026 en El Salvador./(Ministerio de Obras Públicas)
Protección Civil desplegará guardavidas en diferentes playas y sitios turísticos para el Plan Verano 2026 en El Salvador./(Ministerio de Obras Públicas)

La llegada de la Semana Santa encuentra a El Salvador en pleno auge turístico, situación que ha llevado a las autoridades a ampliar la cobertura del Plan Verano 2026 y desplegar recursos en nuevos puntos de atención. Así lo indicó Luis Alonso Amaya, director de Protección Civil, quien expuso las situaciones que han obligado a adaptar el operativo durante la entrevista Diálogo21 de Grupo Megavisión.

El Plan Verano 2026 será activado oficialmente mañana, extendiendo su vigencia hasta el 6 de abril. Según Amaya, más de cien mil personas serán movilizadas en todo el país para garantizar la seguridad en playas, centros recreativos, eventos religiosos y carreteras.

El funcionario destacó que la planificación parte de una evaluación minuciosa del plan anterior, con énfasis en reforzar los puntos que presentaron incidentes o mayores riesgos.

Durante la entrevista se consignó que la Semana Santa demanda un operativo especial por la combinación de actividades religiosas y vacacionales.

Las autoridades identificaron seis escenarios prioritarios: turismo en parques recreativos, afluencia en playas y pozas, visitas a zonas montañosas, controles vehiculares, actividades en plazas y parques urbanos, y eventos litúrgicos de alta concurrencia.

Como parte de la estrategia gubernamental, se desplegarán recursos en los lagos para evitar incidentes./(Ministerio de Obras Públicas)
Como parte de la estrategia gubernamental, se desplegarán recursos en los lagos para evitar incidentes./(Ministerio de Obras Públicas)

En el ámbito turístico, Amaya resaltó que la expansión de proyectos como Surf City 2 ha diversificado los destinos visitados, obligando a Protección Civil a atender playas y sitios que en años anteriores no figuraban entre los principales puntos de riesgo.

“Muchas personas de la región oriental ya no se limitan a ir a la Costa del Sol o al Cuco, buscan nuevos lugares”, señaló el director. El caso de Poza Verde, en el lago de Ilopango, fue citado como ejemplo de un sitio reforzado tras registrarse un fallecido dos años atrás.

El plan incluye la presencia de guardavidas y equipos de salvamento acuático en playas, pozas y piscinas. En zonas montañosas como los volcanes Chaparrastique y Lamatepec, se prevé la posibilidad de extravíos, por lo que se ha coordinado el despliegue de personal junto a la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada.

“Son ellos quienes han realizado rescates en Chaparrastique en las últimas semanas”, puntualizó Amaya.

La seguridad vial constituye otro eje central del Plan Verano 2026. Las autoridades hicieron un llamado a la población para revisar el estado de los vehículos antes de viajar, abstenerse de conducir bajo los efectos del alcohol y utilizar servicios de transporte como Uber o taxis tradicionales. “La ley exige cero alcohol en la conducción”, subrayó el director de Protección Civil.

Persona en traje rojo crea un arco de luz roja brillante a su alrededor en una calle oscura. Al fondo se ven un edificio y un árbol con iluminación tenue
La seguridad durante las procesiones y eventos religiosos de mucha concurrencia también ha sido considerada dentro de la estrategia gubernamental para las próximas vacaciones. (Semana Santa El Salvador)

En las ciudades y cabeceras departamentales, el operativo prioriza la vigilancia en plazas, parques y centros históricos, puntos donde se concentran miles de personas para actividades religiosas y recreativas. El año pasado, en Sonsonate, se estimó la participación de un millón de personas en los eventos del Santo Entierro y el Vía Crucis.

Este flujo masivo requiere una logística especial junto al Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, que ofrecen servicios como grúas gratuitas para mantener la fluidez vehicular y atender emergencias.

El titular de Protección Civil insistió en que la seguridad y el éxito del operativo dependen tanto del despliegue institucional como de la colaboración ciudadana. “Revisar frenos, fluidos y neumáticos es prevención”, recomendó Amaya, quien también recordó la importancia de seguir las indicaciones de los equipos en el territorio.

El auge del turismo y la diversificación de destinos presentan retos adicionales para la gestión de emergencias, pero el Plan Verano 2026 busca anticiparse a los riesgos y proteger a la población en uno de los periodos de mayor movimiento y afluencia de visitantes en El Salvador.

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