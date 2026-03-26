Horacio Zeballos sigue haciendo historia: vuelve al N° 1 del mundo en dobles tras acceder a las semifinales del Masters 1000 de Miami

Horacio Zeballos regresa al número 1 del ranking ATP Tour en dobles (AP Foto/Yuki Iwamura)

El mejor tenista de la historia argentina de dobles, Horacio Zeballos, este jueves sobre las canchas duras del Masters 1000 de Miami Open recuperó la cima del ranking mundial al clasificarse para las semifinales junto a su compañero, el español Marcel Granollers, tras derrotar al francés Edouard Roger-Vasselin y el monegasco Hugo Nys por 6-3 y 7-6(3).

El jugador nacido en Mar del Plata hace 40 años llegó al certamen estadounidense ubicado en el puesto 2 del ranking mundial, con 8.320 puntos, detrás del británico Neal Skupski, que sumaba 8.370 unidades tras consagrarse campeón del Australian Open a comienzos de temporada. La caída en cuartos de final del tenista de Liverpool, en dupla con el local Christian Harrison, frente a los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli dejó al marplatense a las puertas de recuperar el número uno del escalafón.

El marplatense y el barcelonés salieron a la cancha Grandstand con la premisa de imponer el ritmo desde el inicio y rápidamente lograron lo que fueron a buscar al colocarse 3-0. Ese quiebre, conseguido en el segundo game, lo sostuvieron para quedarse con el primer parcial por 6-3.

El inicio del segundo set tuvo un desarrollo similar, aunque esta vez quienes tomaron la ventaja fueron Roger-Vasselin y Nys, que se adelantaron 3-0. Sin embargo, a diferencia de la primera manga, en el noveno game el bonaerense y el catalán recuperaron terreno al quebrar el servicio de sus rivales. La definición tuvo lugar en el tie-break donde Zebolla y Marcel consiguieron finalmente el triunfo por 7-6(3).

Con el pase a las semifinales del torneo que se disputa en el Hard Rock Stadium, Zeballos alcanzó por segunda vez en su carrera el puesto número uno del mundo con 8.680 puntos, mientras que Granollers ascendió al segundo lugar con 8.590 unidades en el ranking en vivo, que se actualizará oficialmente el próximo lunes. En caso de que la dupla hispano-argentina conquiste el título, el argentino llegará a 9.320 puntos y su compañero alcanzará las 9.230.

Horacio Zeballos junto al español Marcel Granollers se clasificaron para las semifinales del Masters 1000 de Miami Open

Para Zeballos, ese proceso de reinvención tras su etapa como singlista -modalidad en la que conquistó su único título ATP en Santiago 2013, al vencer en la final al español Rafael Nadal- lo llevó a formar una de las duplas más competitivas del circuito junto al español Granollers. La sociedad comenzó en 2019 y, con el paso de las temporadas, se transformó en una de las asociaciones más consistentes y respetadas del tour, respaldada por la experiencia, la regularidad y la fortaleza mental en los torneos de mayor calibre.

A lo largo de estos años cosecharon 15 títulos ATP. Entre los más destacados figuran las consagraciones en Roland Garros y el US Open, además de ocho trofeos en torneos ATP Masters 1000: Canadá (2019 y 2024), Roma (2021 y 2024), Cincinnati (2021), Madrid (2021 y 2025) y Shanghai (2023). A esas conquistas se suman títulos en certámenes ATP 500 como Río de Janeiro (2020), Halle (2022) y Basilea (2025), además de los ATP 250 de Buenos Aires (2020) y Bucarest (2025).

El bonaerense, apodado en el circuito como Zebolla, refleja ese recorrido también en su estadística individual: acumula 27 títulos en la especialidad de dobles a lo largo de su carrera, una marca que lo ubica entre los grandes exponentes argentinos de la modalidad.

Uno de los hitos más relevantes de esta sociedad llegó en 2024, cuando tras consagrarse en el Madrid Open alcanzaron por primera vez la cima del ranking mundial. Para Zeballos representó un hecho histórico, ya que se convirtió en el primer argentino en ocupar el número uno del mundo en dobles.

Este jueves, sobre las canchas del Masters 1000 de Miami Open, el marplatense volvió a escribir otra página en su carrera: gracias a su clasificación a las semifinales junto a Granollers recuperó la cima del ranking y trepó por segunda vez al puesto más alto del escalafón mundial.