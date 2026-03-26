La triste noticia que compartió Alan Lez, finalista de la Voz Argentina, y el mensaje de apoyo que le envió Lali Espósito

Alan Lez anunció la muerte de su padre y Lali Espósito le escribió un amoroso mensaje

El cantante y exfinalista de La Voz Argentina Alan Lez despidió a su padre, quien falleció el 25 de marzo en Buenos Aires, mediante un mensaje emotivo en redes sociales

Pocas horas después de cumplir 30 años, Alan anunció la muerte de su padre con un mensaje de agradecimiento por su lucha. “No es casualidad que te vayas hoy, un 25 elegiste descansar y dejar de sufrir. Gracias pa por luchar hasta el último día, te amo siempre hasta la eternidad”, publicó en sus redes sociales. El mensaje estuvo acompañado de imágenes junto a su padre en la infancia y en los últimos días de su enfermedad.

Minutos después, Lali Espósito le respondió públicamente: “Te abrazo fuerte corazón! Lo siento”. El apoyo de la artista fue inmediato. La relación forjada en La Voz Argentina se refleja en la cercanía de este intercambio, tanto para Lez como para su público, subrayando el acompañamiento en un momento de pérdida relevante.

La imagen que subió Alan Lez junto a su papá, cuando era un niño

Una semana marcada por la familia

La última semana resultó especialmente sensible para Alan Lez. El cantante cumplió 30 años un día antes del fallecimiento de su padre, hecho que marcó profundas emociones personales.

En los días anteriores al desenlace, Lez había compartido en sus historias el estado crítico de salud de su progenitor, internado por un cáncer de colon. “Hace tres semanas que mi papá está internado por un cáncer de colon que este último tiempo me dio a entender aún más la finitud de nuestra existencia en muchos aspectos”, expresó en redes sociales.

“Hace tres semanas que vengo a la clínica a estar con él, a hablarle de la vida, de las veces que canté, que me enamoré, que estoy cumpliendo mis sueños, mientras él se está yendo... Hace tres semanas que mi vida está en pausa porque todos los días me despido un poquitito más, y no sé si lo estoy haciendo bien”, continuó el artista.

En la última semana, Alan Lez había comunicado su preocupación por la salud de su padre

Lez también profundizó sobre la vivencia de compartir públicamente su dolor: “Quiero compartir por acá mi dolor porque sé que no soy el único, y deseo de corazón que el universo abrace fuerte nuestras almas”, escribió, buscando empatía con quienes atraviesan situaciones similares.

Lali Espósito y su relación con Alan Lez

La demostración de afecto de Espósito confirmó el lazo personal y profesional construido durante La Voz Argentina. La cantante lo elogió tras la final: “Alan, sos el Popstar que necesitamos para ser felices. Gracias por tu increíble entrega. Fue realmente conmovedor verte gala tras gala, siendo el tremendo artista que sos. Gracias y adiós”.

La cercanía entre ambos no se detuvo en el certamen. Lali Espósito invitó personalmente a Alan Lez a ser telonero en su espectáculo en el estadio Vélez Sarsfield el 16 de diciembre de 2025, un evento que reunió a miles de personas y consolidó el reconocimiento al crecimiento artístico de su exintegrante.

En La Voz Argentina, Alan fue finalista con el team Lali

En ese contexto, Espósito reiteró su admiración: “La personalidad de Alan es única en el pop... Es un artista con mucha disciplina, muy ensayado, es increíble”, declaró la cantante, según Infobae.

Antes del evento, Lez compartió su entusiasmo en redes sociales: “Los sueños se hacen realidad. Nos vemos el martes en Vélez, gracias”, anticipó. La invitación fue directa: Espósito le envió un mensaje de voz para convocarlo al escenario, mostrando el reconocimiento a su evolución.

El finalista en La Voz Argentina

La trayectoria de Alan Lez en la música creció después de participar en La Voz Argentina en 2023, donde fue subcampeón como parte del equipo de Lali Espósito. Su desempeño destacado marcó un antes y un después en su vínculo profesional y artístico con la cantante.

Lez debutó en el certamen con “Prisionero” de Miranda!, lo que captó la atención del jurado y lo llevó a elegir el Team Lali como guía. En siguientes etapas, sobresalió con interpretaciones como “Burning Love” de Elvis Presley, “Cuando pase el temblor” de Soda Stereo y “Bad” de Michael Jackson.

Después de alcanzar el segundo puesto, el cantante realizó recitales en La Plata y Buenos Aires —con entradas agotadas— y participaciones públicas como la Marcha del Orgullo.

Alan Lez (Fotografía: Adrián Escandar)

El propio Alan Lez reflexionó en un diálogo con Infobae sobre sus comienzos: “Yo tenía 15 o 16 años cuando arranqué a escribir música, me inspiré muchísimo en el pop, en el rock. Busqué la forma de transmitir mis historias a esa corta edad, son historias simples a esa edad, pero que nos tocan a todos”.

Sobre su experiencia en el programa confesó: “Nunca había hecho casting para La Voz. Me daba cosa por este prejuicio que tiene uno con uno mismo, por el ‘qué dirán’. Me animé para disfrutar un poco porque ‘nunca vas a ser tan joven como hoy’”.

Hoy, Alan Lez enfrenta la vida y el escenario con autenticidad, buscando que cada presentación sea una oportunidad para conectar desde lo personal, entretener y compartir momentos de alegría con su público.