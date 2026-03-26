Economía

Transportistas alertan por el “desproporcionado aumento del combustible” y dicen que peligra la cadena de abastecimiento

Según los empresarios, el aumento del gasoil, que ya supera los $2.100 por litro, vuelve inviable la operación de las pymes del sector. Antes este escenario, anticipan ajustes de tarifas inmediatos

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Un hombre con uniforme azul y guantes reposta un camión Iveco verde y blanco con una manguera de combustible en una estación de servicio YPF
El gasoil representa actualmente un tercio de los costos totales de un camión de media o larga distancia.

El transporte de cargas en Argentina atraviesa una situación de alerta ante el incremento sostenido de sus costos operativos, impulsado principalmente por las subas en el precio del gasoil. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) advirtió que la velocidad de los aumentos registrados en las últimas semanas pone en riesgo la normal prestación del servicio. En este contexto, las empresas del sector señalaron que podría llegar a haber desabastecimiento de productos si no se ajustan las tarifas de los transportistas para compensar el desfasaje económico actual.

El impacto de los combustibles en la estructura de costos

De acuerdo con el último informe de Fadeeac, los precios de los combustibles (gasoil y naftas) se incrementaron cinco veces desde principios de marzo, con variaciones que oscilan entre el 20% y el 25% en sólo un mes. Actualmente, el gasoil de grado 2, el insumo más utilizado por los camiones, ya supera los 2.100 pesos por litro en las estaciones de servicio.

Esta escalada tiene un impacto directo y crítico en la actividad fabril y logística. El combustible representa un tercio de la estructura de costos de las empresas de transporte. Según los especialistas del Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación, por cada incremento del 10% en el valor del gasoil, los costos operativos de las empresas que realizan viajes de media y larga distancia suben de forma directa al menos un 3,5%.

El precio del gasoil aumentó cinco veces en lo que va de marzo. (Reuters)
El precio del gasoil aumentó cinco veces en lo que va de marzo. (Reuters)

Cristian Sanz, presidente de Fadeeac, destacó la gravedad de la situación: “La desproporcionada escalada del precio del gasoil es hoy la principal preocupación entre las más de 6.500 pymes que representamos. A los márgenes reducidos y la baja actividad en muchos rubros, se suma un impacto crítico”. El directivo subrayó que, mientras en todo 2025 el gasoil acumuló una suba del 45%, en apenas 20 días de marzo de 2026 los incrementos ya superaron en un tercio esa cifra anual.

Riesgo de desabastecimiento

La advertencia sobre una posible interrupción en la cadena de suministros está ligada estrictamente a la ecuación económica de las empresas. Desde la entidad que nuclea a 42 cámaras de transporte de todo el país, se aclaró que el riesgo de desabastecimiento es una consecuencia técnica ante la imposibilidad de cubrir los gastos básicos para mover las unidades.

Sanz fue tajante respecto a la necesidad de actualizar los valores de los fletes: “La actualización de las tarifas debe ser inmediata, de lo contrario, muchas empresas se verán obligadas a dejar de operar, con el consiguiente impacto económico y social”. El transporte y la logística generan el 4% del empleo nacional y mueven más del 90% de la economía del país.

“Si las tarifas no se adecuan, el sector no podrá seguir operando. No es una amenaza, es una imposibilidad fáctica. El desabastecimiento es el riesgo final si no se toman medidas urgentes”, concluyó el presidente de la federación. La postura del sector es clara: la cadena de abastecimiento solo podrá garantizarse si se logran mecanismos que permitan trasladar el aumento de los insumos a los precios del servicio de transporte.

La suba de los costos operativos

La crisis actual se suma a un inicio de año que ya presentaba una tendencia alcista. Según el Índice de Costos del Transporte (ICT) —auditado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA—, el sector registró una suba de costos del 2,28% en febrero y acumuló un aumento del 4,4% en el primer bimestre de 2026.

Peaje Acceso Oeste
En febrero, los peajes aumentaron 13,3% y encarecieron los costos operativos de las empresas de transporte de cargas. (Vialidad Nacional)

Durante febrero, otros rubros también presionaron sobre la logística. Los peajes registraron un salto del 13,3% tras ajustes en corredores nacionales y accesos a la Ciudad de Buenos Aires. Asimismo, los gastos generales mostraron un incremento del 6,83%, mientras que el personal (conducción) subió un 1% por acuerdos paritarios. Otros componentes como el costo financiero (0,79%), reparaciones (0,42%) y seguros (0,32%) también mostraron variaciones positivas en el segundo mes del año.

A nivel regional, el precio del gasoil en Argentina se ha posicionado como uno de los más caros. Medido en moneda extranjera, el litro alcanzó un valor de al menos USD 1,34, una de las cifras más altas de la última década en el país. Los especialistas señalan que este fenómeno ocurre en un contexto de shock internacional por el conflicto en Medio Oriente, que llevó al barril de petróleo Brent a saltar de USD 65 a más de USD 100 en apenas tres semanas.

Desde Fadeeac advierten que la situación local se agrava debido al debilitamiento de los mecanismos que permiten desacoplar los precios internos de los internacionales. Esto ocurre a pesar del crecimiento en la producción local de petróleo en yacimientos como Vaca Muerta. Ante este escenario, los transportistas insisten en que la sostenibilidad del abastecimiento en Argentina depende de una respuesta urgente que contemple la nueva realidad de los costos operativos.

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