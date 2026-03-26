El crimen de Araceli Ramos: confirmaron la prisión perpetua para el ex prefecto Walter Vinader

Araceli Ramos fue asesinada en 2013

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a prisión perpetua del ex suboficial de la Prefectura Naval Walter Vinader por el homicidio de Araceli Ramos, de 19 años, y la desaparición de Aída Amoroso, de 81 años. Ambos episodios ocurrieron en 2013 en la ciudad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero.

La resolución fue confirmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso presentado por la defensa del condenado.

De acuerdo con el expediente judicial, entre agosto y el 4 de octubre de 2013, Walter Vinader acudió al domicilio de Aída Amoroso en la calle Puán 3754, en la localidad de Caseros. Allí se presentó como amigo del hijo de la mujer, a quien había conocido en prisión. Luego de ganarse su confianza, el ex prefecto se instaló en esa casa, donde la anciana fue vista por última vez. Según el fallo, nunca volvió a aparecer y se presume que fue asesinada.

En ese mismo domicilio, el 30 de septiembre de 2013, Vinader citó a Araceli Ramos bajo la excusa de una entrevista laboral. Según las actuaciones, en ese lugar la retuvo y la obligó a grabar un video. En esa grabación, la joven manifestó que si algo les sucedía a ella o a Vinader, se debía investigar a la ex esposa del acusado y a tres policías.

Walter Vinader fue condenado a prisión perpetua

El expediente revela que, tras el video, Vinader golpeó y estranguló a la joven. El cuerpo de Araceli Ramos, atado con alambre encontrado en la casa de Amoroso, apareció 12 días más tarde en un descampado de La Matanza.

El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°4 de San Martín sentenció en 2016 a Walter Vinader como autor de privación ilegal de la libertad coactiva en concurso ideal con homicidio criminis causa respecto de Araceli Ramos, y por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por ser la víctima mayor de 70 años en el caso de Aída Amoroso.

Según la fiscalía y la querella, el asesinato de Araceli Ramos respondió a una venganza contra la ex esposa de Vinader y los policías que lo habían detenido en una causa de extorsión en Suipacha.

Entre las pruebas reunidas figuraron unos 25 llamados telefónicos previos entre el acusado y la víctima y una fotografía de Araceli Ramos en la computadora de Vinader. Respecto de Aída Amoroso, la desaparición se atribuyó a codicia y crueldad.

La defensa de Vinader argumentó que la sentencia era arbitraria y aludió a una supuesta confabulación en su contra. El Tribunal de Casación bonaerense rechazó el recurso, postura que luego mantuvo la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, al considerar que la sentencia resultaba fundada.

Finalmente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación concluyó el trámite con la desestimación del recurso por inadmisible, con la firma de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.