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Brasil y Francia se enfrentan en Boston en un amistoso con aroma a Mundial: hora, TV y probables formaciones

Las selecciones de Ancelotti y Deschamps disputan un duelo cargado de figuras internacionales en el Gillette Stadium, en una de las últimas pruebas antes de definir sus listas para la Copa del Mundo 2026

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A qué hora juega Brasil vs Francia en Perú en amistoso FIFA.
Brasil y Francia disputarán un amistoso FIFA de alto calibre

El Gillette Stadium de Foxborough, en las afueras de Boston, será escenario de un amistoso internacional entre Brasil y Francia que anticipa el clima de Mundial. A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, las selecciones de Carlo Ancelotti y Didier Deschamps se cruzan en la ventana FIFA con un choque que ofrece figuras de primer nivel y sirve de examen para ambos planteles.

El encuentro está programado para las 17:00 hora de Argentina y podrá verse en el plan premium de Disney+ para Sudamérica. El partido representa una de las últimas oportunidades para que los entrenadores prueben variantes antes de definir las listas definitivas. Luego de este compromiso, Brasil enfrentará a Croacia y Francia hará lo propio ante Colombia en la última fecha FIFA antes de la gran cita.

Vinícius Júnior, la carta ofensiva del Brasil de Carlo Ancelotti
Vinícius Júnior, la carta ofensiva del Brasil de Carlo Ancelotti

Vinicius Junior y Raphinha encabezan el ataque de una selección de Brasil que aún busca consolidar una nueva generación de líderes tras la ausencia reiterada de Neymar, quien no fue convocado por Ancelotti en esta fecha. El entrenador italiano subrayó la necesidad de “jugar con equilibrio para evitar contragolpes”, en referencia al poder ofensivo de Francia. “Es muy importante para la Selección Brasileña defender bien y mostrar la calidad de los cuatro de arriba”, remarcó el técnico brasileño. Ancelotti enfrenta complicaciones en defensa debido a las lesiones de Alisson Becker, Gabriel Magalhães y Marquinhos, este último descartado para este encuentro.

Entre las posibles variantes para cubrir la zaga, aparecen Wesley, Bremer, Douglas Santos y Léo Pereira, mientras que Ederson se perfila como arquero titular. En el mediocampo, la ausencia de Bruno Guimarães por lesión deja a Casemiro y Andrey Santos como opciones principales. En ofensiva, además de Vinicius, se destacan Matheus Cunha y João Pedro.

Hugo Ekitike y Kylian Mbappé en el último entrenamiento de Francia antes de jugar ante Brasil (REUTERS/Brian Snyder)
Hugo Ekitike y Kylian Mbappé en el último entrenamiento de Francia antes de jugar ante Brasil (REUTERS/Brian Snyder)

La selección de Francia, campeona en 2018 y subcampeona en 2022, llega con una base consolidada y la expectativa por el regreso de Kylian Mbappé, quien superó molestias en la rodilla y buscará sumar minutos antes del Mundial. Deschamps dispone de un plantel con alternativas ofensivas como Ousmane Dembélé, Michael Olise, Doué, Ekitike, Kolo Muani y Marcus Thuram. El equipo francés ganó sus últimos compromisos oficiales ante Azerbaiyán y Ucrania.

El último enfrentamiento entre ambos seleccionados fue en marzo de 2015, con victoria 3-1 para Brasil. Francia no vence a la Canarinha desde hace más de 15 años, lo que suma interés al cruce. Para muchos, se trata del partido más atractivo de la fecha FIFA, marcado por el duelo entre Vinícius y Mbappé, ambos referentes en el Real Madrid.

Probables formaciones:

Brasil: Ederson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Andrey Santos; Raphinha, Vinícius Júnior, Matheus Cunha; João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan; Lucas Digne, Dayot Upamecano, William Saliba, Malo Gusto; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Rayan Cherki; Michael Olise, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Estadio: Gillette Stadium de Foxborough (Boston, Estados Unidos)

Televisación: Disney+ Premium

Hora:

  • Estados Unidos (ET) / Bolivia / Venezuela: 16:00 horas.
  • Argentina / Brasil / Chile / Uruguay: 17:00 horas.
  • Colombia / Perú / Ecuador: 15:00 horas.
  • México / Centroamérica: 14:00 horas.
  • España: 21:00 horas.

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