“Estaban soldando y saltó una chispa”: los testimonios tras el impactante incendio en un depósito de materiales

Más de 30 dotaciones de bomberos trabajaron desde la mañana para controlar el fuego en el ex polo industrial Fademac (Maximilano Luna)

Durante la mañana de este jueves, un depósito de pinturas, electrodomésticos y más materiales sufrió explosiones y un feroz incendio que sorprendió a los vecinos por la gran columna de humo negro que se elevó en la zona de Francisco Álvarez, dentro del partido de Moreno, en lo que era el ex polo industrial Fademac.

Más de 30 dotaciones de bomberos acudieron al lugar para intentar apagar el fuego. De momento, si bien se mantiene activo, está controlado y monitoreado por las autoridades. No se registraron personas heridas.

En diálogo con la señal TN, un operario que se encontraba trabajando en otra fábrica dentro del mismo predio aseguró que vio el momento en el que comenzó todo. “Estaban soldando y saltó una chispa. Como vieron que no pudieron controlar el fuego, evacuaron”, contó.

Las explosiones y el siniestro en Francisco Álvarez no dejaron heridos, según informaron autoridades y trabajadores evacuados (Maximiliano Luna)

“Vi cómo se prendía fuego todo. Por suerte no hay heridos. Todos los trabajadores fuimos al sector de evacuación y nos tomaron lista. Estábamos todos”, agregó Joel, otro trabajador. Valentina, una residente de la zona que se había levantado temprano para ir a la universidad, aseguró: “Escuché una explosión y temblor a la mañana, antes de ir a la facultad”.

Con el paso de las horas, si bien los bomberos tenían controlado el fuego, el viento empezó a cambiar de dirección y esto afectó a la casa de los vecinos. Sin embargo, por el peligro que representaba por robos, varios no querían evacuar.

“No voy a dejar mi casa, nunca”, dijo Sandra, a TN. Otro residente del barrio aseguró: “Acá donde cerrás los ojos, fuiste. Ya están pasando”.

Los vecinos expresaron temor por el ingreso de humo tóxico a las casas y por la seguridad ante posibles robos durante la evacuación (Maximiliano Luna)

“Todo el patio de mi casa está lleno de humo tóxico que está ingresando por las ventanas; nosotros con mis hermanas ya nos vamos a ir. Estoy a una cuadra de la casa y queremos irnos a la casa de mi abuela, en La Reja, pero está todo cortado”, dijo otra vecina, Valentina.

Más allá de este temor, Fabián García, de Defensa Civil, sobre el predio ubicado en avenida San Martín y Chilecito, partido de Moreno, explicó que no es venenoso el humo. “No es una nube de humo venenosa como si fuese de amoníaco, es una nube que puede ser tóxica en caso de una alta exposición a ella”, dijo a Infobae.

Mariel Fernández, la intendenta de Moreno, realizó un comunicado a través de sus redes sociales tras el operativo que se inició para combatir el incendio. “Activamos de manera inmediata un operativo con Defensa Civil y otras áreas municipales, junto con más de 30 dotaciones de Bomberos Voluntarios de Moreno y otros distritos”, escribió.

La intendenta Mariel Fernández informó que el operativo de emergencia incluyó Defensa Civil y áreas municipales para asistencia y prevención (Maximiliano Luna)

“La situación está controlada, no existe riesgo de propagación del siniestro y se continuará trabajando hasta apagar el fuego por completo. Asimismo, continuamos con tareas de asistencia, prevención y monitoreo en la zona afectada”, remarcó la intendenta.

Y detalló: “Por favor, les pedimos que no se acerquen a la zona, eviten la exposición al humo y permanezcan en ambientes cerrados. En caso de presentar irritación en las vías respiratorias o en los ojos, acercarse a la Delegación de Álvarez o comunicarse de inmediato al 107 – Sistema de Emergencias Médicas Municipal o al 103 de Emergencias”.

“Agradecemos a las dotaciones de bomberos que se acercaron desde otros municipios, a la empresa Nestlé por la donación de agua y a todos los equipos que trabajan en el lugar. Las personas que necesiten asistencia pueden acercarse a la Delegación de Álvarez, ubicada en Mamerto Esquiú y Ruta 7″, cerró en el mensaje.

La Unidad Fiscal de Investigación N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 investigan las causas del incendio que comenzó por una chispa en labores de soldadura (Maximiliano Luna)

En primera instancia, desde las 9, el ramal Mercedes-Moreno del tren Sarmiento estuvo interrumpido para que los bomberos puedan trabajar en la zona. Ya para las 12:30, según le confirmaron a Infobae, el servicio se normalizó.

La Unidad Fiscal de Investigación (UFI) N°4 y el Juzgado de Garantías N°3 de Moreno se ocupan de determinar las causas que provocaron este siniestro.