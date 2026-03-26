Estados Unidos

Se retira del mercado un producto de limpieza doméstico tras reportarse decenas de lesiones por quemaduras

La alerta emitida por autoridades federales abarca más de 700.000 unidades distribuidas en Estados Unidos y miles adicionales en Canadá desde 2018, tras identificarse defectos que pueden generar riesgos durante su uso cotidiano en el hogar

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Limpiador a vapor doméstico amarillo y negro con manguera, cable y diez accesorios de limpieza diferentes organizados sobre un fondo blanco.
La CPSC ordenó el retiro en Estados Unidos de más de 700.000 limpiadores a vapor Wagner por riesgo de quemaduras en usuarios domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fabricante estadounidense de herramientas y electrodomésticos para el hogar Wagner Spray Tech comunicó el retiro de más de 700.000 unidades de limpiadores a vapor en Estados Unidos y cerca de 8.000 en Canadá, tras reportarse al menos más de 50 lesiones por quemaduras vinculadas con estos productos. La alerta, emitida el 19 de marzo de 2026 por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), afecta a consumidores que adquirieron los modelos de la serie 900 de la marca, vendidos desde 2018 en las principales cadenas minoristas, según documentación oficial y reportes del medio económico estadounidense Fox Business.

La CPSC, autoridad federal encargada de la protección del consumidor, detalló que el riesgo proviene de fallas en la manguera y la boquilla de los equipos, que pueden alcanzar altas temperaturas y expulsar agua caliente. El organismo, en coordinación con la agencia sanitaria canadiense Health Canada, recomienda suspender el uso de los aparatos y solicitar un kit de reparación sin coste, puesto a disposición por la empresa. Según cifras oficiales, la medida incluye los modelos 905e Auto Steamer, 915e On-Demand Power Steamer y 925e Steam Machine Elite Steamer, vendidos en establecimientos como Home Depot, Lowe’s, Walmart, Target, HSN, QVC, Amazon y el sitio web de Wagner.

La decisión se produce mientras aumenta la supervisión sobre la seguridad de los productos de consumo doméstico, y los retiros preventivos han crecido en frecuencia. En los últimos años, la CPSC y sus homólogos internacionales han intensificado las campañas de alerta y los mecanismos de coordinación transfronteriza para responder con rapidez ante incidentes que pueden afectar a miles de usuarios, según registros institucionales y comunicados recientes.

¿Por qué se retiran los limpiadores a vapor Wagner en Estados Unidos y Canadá?

Según informó la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos (CPSC), la decisión de retirar los limpiadores a vapor Wagner responde a un riesgo comprobado de quemaduras. El organismo federal reveló que los dispositivos pueden sobrecalentarse y causar que la manguera y la boquilla alcancen temperaturas peligrosas. Además, la boquilla puede expulsar agua caliente de manera inesperada, tanto durante el uso como después de accionar el gatillo del aparato.

La CPSC documentó 156 incidentes que involucran estos modelos, de los cuales más de 50 resultaron en quemaduras de primer y segundo grado en brazos, manos, pies y rostro de los usuarios. Entre las lesiones reportadas se encuentran casos de contacto accidental con la manguera y salpicaduras de agua caliente, según el aviso oficial publicado por la agencia estadounidense y citado por Fox Business.

De acuerdo con el comunicado de la agencia, Wagner Spray Tech reconoció la existencia de defectos en la base de los aparatos, que comparten diseño y componentes en los modelos 905e Auto Steamer, 915e On-Demand Power Steamer y 925e Steam Machine Elite Steamer. Los productos afectados se fabricaron en China y fueron importados a Norteamérica por la compañía con sede en Plymouth, Minnesota.

Persona limpiando una encimera de cocina blanca con un limpiador a vapor. Vapor blanco denso sale de la boquilla. Cocina moderna con fregadero y ventana al fondo.
Los modelos afectados de la serie Wagner 900 fueron vendidos desde 2018 en cadenas y plataformas como Home Depot, Lowe’s, Walmart, Target y Amazon. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué modelos de limpiadores a vapor están incluidos en el retiro?

La notificación oficial de la CPSC identifica los siguientes modelos afectados:

  • 905e Auto Steamer
  • 915e On-Demand Power Steamer
  • 925e Steam Machine Elite Steamer

Todos forman parte de la serie Wagner 900 y pueden distinguirse por su base amarilla y negra, el logotipo de la marca y una manguera negra con boquilla accionada por gatillo. El número de modelo suele aparecer en el costado de la unidad, permitiendo a los usuarios corroborar si su equipo está incluido en la campaña de retiro.

Según la CPSC, los productos fueron comercializados en Estados Unidos y Canadá entre noviembre de 2018 y marzo de 2026, tanto en tiendas físicas como en plataformas de venta online, incluyendo Amazon y la web oficial de Wagner. Los precios de venta oscilaron entre USD 130 y USD 200, dependiendo del modelo y los accesorios incluidos.

Health Canada replicó la medida en su jurisdicción y recomendó a los consumidores canadienses verificar la información en el portal oficial, de acuerdo con el aviso publicado en su sitio institucional.

¿Cómo se reportaron los incidentes y cuáles son las cifras oficiales?

Según lo informado por la CPSC, Wagner Spray Tech recibió 156 reportes de incidentes relacionados con estos productos, incluyendo más de 50 lesiones por quemaduras. Entre los afectados se encuentran personas que sufrieron quemaduras en brazos, manos, pies o rostro, con daños clasificados como de primer y segundo grado.

La agencia federal precisó que los incidentes se produjeron durante el uso doméstico de los dispositivos, en situaciones cotidianas de limpieza y desinfección de superficies. El comunicado oficial citado por Fox Business y ratificado por Health Canada señala que: “El producto puede representar un peligro de quemaduras para los consumidores, tanto por el sobrecalentamiento de la manguera como por la expulsión de agua caliente”.

En Canadá, la agencia sanitaria reportó ocho incidentes, sin detalles adicionales sobre la gravedad de las lesiones o la localización exacta de los casos, según información recogida en su portal institucional.

¿Cómo deben actuar los consumidores ante el retiro de los productos Wagner?

La CPSC y Health Canada recomiendan a los consumidores que posean alguno de los modelos afectados que detengan el uso de los limpiadores a vapor de inmediato. Los usuarios pueden solicitar un kit de reparación gratuito, que incluye una funda protectora para la manguera, una cubierta para la boquilla y un embudo especial diseñado para reducir el riesgo de quemaduras.

Wagner Spray Tech habilitó una línea gratuita de atención al cliente (800-962-6118) y una sección específica en su sitio web, donde los consumidores pueden consultar si su producto está incluido, completar el trámite y recibir el kit de reparación en su domicilio. La compañía explicó en su declaración pública recogida por Fox Business que trabaja junto con la CPSC para proporcionar una solución eficaz.

La agencia estadounidense recomienda a quienes hayan adquirido los productos desde 2018 revisar el número de modelo y, en caso de estar dentro del rango afectado, seguir las instrucciones oficiales para evitar lesiones adicionales.

Equipo de limpieza a vapor blanco y negro con manguera enrollada y siete boquillas intercambiables de diversos tamaños, presentado sobre un fondo blanco.
La falla en la manguera y la boquilla de los limpiadores Wagner puede provocar sobrecalentamiento y expulsión de agua caliente, ocasionando lesiones de primer y segundo grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué antecedentes existen sobre retiros de electrodomésticos en América del Norte?

La campaña de retiro de los limpiadores a vapor Wagner se da en el marco de un aumento de retiros preventivos de productos de consumo en Estados Unidos y Canadá. Según la CPSC, en 2025 se registraron más de 300 retiros de artículos diversos, incluidos electrodomésticos, herramientas, juguetes y dispositivos electrónicos, la mayoría relacionados con riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones físicas.

Las autoridades federales han promovido la cooperación internacional, especialmente con entidades como Health Canada, para coordinar respuestas rápidas y eficaces ante incidentes que trascienden fronteras. En este caso, ambas agencias emitieron alertas conjuntas y pusieron a disposición canales de información y denuncia para los consumidores de ambos países.

Entre los retiros recientes figura el caso de Toyota, que en marzo de 2026 anunció el retiro de 144.000 vehículos Lexus por un defecto en la cámara de visión trasera, según información oficial de la CPSC y publicada por Fox Business.

¿Cómo afecta la medida a los minoristas y qué pasos siguen las autoridades?

El retiro de más de 700.000 unidades de la serie Wagner 900 obliga a los principales minoristas de Estados Unidos y Canadá a ajustar sus inventarios, gestionar devoluciones y atender consultas de los consumidores. Las cadenas involucradas, como Home Depot, Lowe’s, Walmart y Target, han comenzado a retirar los productos afectados de sus estanterías, conforme a las disposiciones de la CPSC.

La agencia federal informó que mantendrá abiertos los canales de denuncia y atención para registrar nuevos incidentes y monitorear el avance del proceso de reparación. Wagner Spray Tech continuará distribuyendo los kits de reparación y actualizará su sitio web con información relevante, de acuerdo con las directrices oficiales.

La CPSC recordó que los consumidores pueden reportar incidentes o consultar sobre el retiro a través de su portal institucional, mientras que Health Canada mantiene una sección informativa para usuarios en territorio canadiense.

¿Qué impacto tiene el retiro para los consumidores y qué se puede esperar a futuro?

Para quienes adquirieron los modelos afectados, la recomendación es suspender el uso de los equipos y seguir las instrucciones para obtener el kit de reparación. La medida busca reducir el riesgo de quemaduras y evitar nuevos incidentes domésticos asociados al uso de los productos. Según la CPSC, la campaña de retiro y reparación se mantendrá activa hasta cubrir a todos los usuarios afectados y garantizar la seguridad de los aparatos.

Las autoridades federales seguirán monitoreando la situación y emitirán nuevos comunicados en caso de detectarse incidentes adicionales o cambios en la estrategia de reparación. Mientras tanto, los consumidores pueden recurrir a los canales oficiales de Wagner Spray Tech, CPSC y Health Canada para obtener información actualizada y asesoramiento.

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