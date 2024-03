Salvaje acción en la Fórmula 3: chocó a un rival, lo tiró contra el muro y el castigo que recibió abrió un debate

La polémica en la actividad automovilística de Australia está a la orden del día. Después del debate en torno a una situación singular en la Fórmula 1, la lupa de los fierreros se posicionó sobre la salvaje acción en la práctica de la Fórmula 3 entre el búlgaro Nikola Tsolov y el irlandés Alex Dunne.

Tsolov, que arrancó el año con un rendimiento promisorio, cometió una maniobra contra su rival que está dando que hablar. Cuando faltaban 3 minutos para el cierre de los giros de prueba, el corredor de ART Grand Prix sobrepasó al piloto de MP Motorsport y le tiró el auto encima. El vehículo con el número 9 perdió el control y terminó estampado contra el muro rompiendo buena parte del monoplaza. Las prácticas de este GP de Australia no pudieron culminarse.

La FIA tomó cartas en el asunto, pero el castigo no parece haber sido muy bien aceptado en el mundo del automovilismo. “Tras los entrenamientos libres de hoy en Melbourne, Nikola Tsolov ha recibido una penalización de tres puestos en la parrilla de salida”, indicó el organismo que regula la categoría.

“El piloto de ART Grand Prix chocó con Alex Dunne en la carrera hacia la curva 10, y el piloto de MP Motorsport terminó en las barreras cerca del final de la sesión, lo que provocó una bandera roja y un final temprano de la práctica. Después de examinar las pruebas en vídeo y escuchar tanto a los pilotos como a los representantes del equipo, los comisarios determinaron que las acciones de Tsolov, aunque no fueron intencionadas, provocaron una colisión que era completamente evitable y, por lo tanto, impusieron una caída en la parrilla de acuerdo con el precedente anterior”, argumentaron.

Incluso aclararon que también se reprochó el accioanr del irlandés: “Dunne también ha sido reprendido por su participación en el incidente por parte de los comisarios después de que se dictaminó que obstaculizó innecesariamente a Tsolov y que potencialmente pudo haber afectado su vuelta”.

Tsolov, en declaraciones que recogió el medio especializado Soy Motor, se desentendió de lo ocurrido: “Estaba un poco confuso. Venía en vuelta y creo que el MP estaba moviéndose de un lado a otro, no sabía cómo adelantarme porque creo que estaba en una vuelta de enfriamiento o algo. Me fui hacia la izquierda y sentí un golpe en mi neumático trasero. Creo que ha sido un poco de falta de entendimiento, nada intencionado por mi parte, hemos tenido algo de mala suerte. Sabía que estaba ahí, pero de repente, sentí el impacto, no he hecho nada extraño, estaba en la línea de carrera. No tenía nada en contra de él, no tenemos nada que ganar en las sesiones de entrenamientos libres, así que nunca haría algo así”.

El periodista Gorka Saez de Asteasu planteó en este mismo portal si el castigo no fue demasiado leve. “El incidente ha trascendido también a la prensa internacional, quienes no han dudado en criticar la poca severidad de la FIA a la hora de sancionar a Tsolov. Aseguran que una sanción de tres posiciones, junto a dos puntos de sanción, por chocar intencionadamente contra un rival y poner en riesgo su integridad física, es demasiado leve”, señaló.

El medio español la Sexta calificó como “kamikaze” el movimiento que hizo el piloto, mientras que el periódico AS planteó: “Encenderá a cualquiera y podía haber terminado en tragedia: muchos piden su inhabilitación”. Desde el portal The Race aseguraron que la sanción fue “inadecuada” y advirtieron: “Desviarse a gran velocidad y poner otro automóvil contra la pared simplemente debe recibir una respuesta sensata. Si los comisarios y la FIA estuvieran decididos a tomar medidas drásticas contra este tipo de comportamiento, una prohibición no estaría fuera de discusión”.

Lo cierto es que el posteo en Instagram de la Fórmula 3 con el video del incidente se llenó de críticas de los fanáticos. “Si eso es una penalización de 3 puestos, entonces mi abuela es una bicicleta”, señaló un usuario. “Prohibirlo, no hay lugar para eso en el automovilismo”, agregó otro. “La penalización de 3 puestos en la parrilla es un escupitajo en la cara de Bianchi y Hubert”, se enfureció un tercero, recordando al corredor francés que falleció en 2015 y al piloto también de origen francés que murió en 2019 en una carrera de la F2.

Tsolov debía largar la sprint race sexto lugar tras clasificar en el puesto 7° para la global, pero ante la sanción iniciará en el noveno lugar de la parrilla invertida para así cumplir la sanción.