La sorpresiva salida de un piloto novato de McLaren que podría dar un giro a la grilla de la Fórmula 1 para 2026

Alex Dunne, una de las figuras de la Fórmula 2, dejó sorpresivamente McLaren y suena como fichaje de Red Bull (Foto: @alexdunneracing)

El anuncio de McLaren podría ser uno más de tantos movimientos mínimos que se dan en las escuderías con los distintos corredores que se están formando en las academias de los equipos de Fórmula 1 para pelear por llegar a la Máxima en el futuro. Pero el adiós sorpresivo de Alex Dunne no parece estar en ese marco de intrascendencia y debe ser leído entre líneas como un giro que podría impactar de lleno en el mapa de pilotos de la F1 en 2026.

Este jueves, a horas del Gran Premio de Singapur de F1 y con dos fechas de Fórmula 2 por delante todavía, McLaren y Dunne informaron que terminaron con efecto inmediato el contrato que los unía en la Academia de formación de pilotos. La pregunta que se instaló rápidamente, apoyada por el sugerente posteo del irlandés, es si esta decisión veloz significa que el año que viene estará con un traje de Red Bull.

“McLaren Racing ha finalizado su contrato con Alex Dunne, miembro del Programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren. Ha sido un placer trabajar con Alex durante el último año y contribuir a su crecimiento como piloto. Le deseamos a Alex todo lo mejor para su futura carrera”, detalló el team que domina la temporada de F1 y hoy tiene como figuras a Oscar Piastri y Lando Norris.

“Desde hoy he decidido mutuamente separarme del programa de desarrollo de conductores McLaren. Me gustaría agradecer a cada individuo en McLaren que me ha ayudado a desarrollar y mejorar como conductor, tener mi primera oportunidad de conducir un coche de F1 seguido de dos sesiones de FP1 es algo que siempre mantendré muy cerca de mi corazón, les deseo todo lo mejor para el futuro. Gracias familia Papaya. Todavía quedan dos rondas importantes en las que centrarse este año, muy emocionado por lo que está por venir”, señaló en sus redes el irlandés de 19 años. En sus Stories de Instagram, compartió el posteo e insistió: “Esperando con ilusión lo que está por venir”.

Dunne confirmó su salida de McLaren y abrió las preguntas sobre su futuro en el posteo que realizó (Foto: @alexdunneracing)

Lo cierto es que Dunne ha dado un golpe sobre la mesa en el mundo del automovilismo con un estilo de manejo atrevido y agresivo que lo ha hecho quedar en el centro de la escena. Tras quedar 14° el año pasado en su debut en la Fórmula 3 con un MP Motorsport, dio el salto a la F2 para convertirse en una estrella de la divisional.

Al mando de su Rodin Motorsport sin dudas que logró llamar la atención para cosechar críticas y elogios. Ubicado en el quinto puesto del Campeonato de Pilotos con 130 puntos, que lo dejan a 58 del líder italiano Leonardo Fornaroli, Dunne sacó una amplia distancia en la primera batalla de cada piloto: su compañero de escudería, el belga Amaury Cordel, apenas suma 3 unidades en su cuarta temporada al mando de un F2.

Con dos triunfos en las 24 carreras que tuvo la divisional hasta el momento, el irlandés sumó dos prácticas libres en la F1 de este año con MCL39 y dio la talla. En el Gran Premio de Austria ocupó la butaca de Lando Norris en la FP1 con un resultado espectacular: quedó cuarto apenas por detrás de Piastri (a 0.069). Semanas más tarde, el equipo que domina el Campeonato lo subió otra vez a un McLaren pero esta vez en el del australiano: quedó 15° en el primer entrenamiento del GP de Italia a casi medio segundo de Norris.

Dunne había aterrizado en el programa de pilotos de McLaren hace un año, pero los enormes resultados de Lando y Oscar hacen difícil que pueda dar un salto a las butacas principales en el corto plazo. Sin embargo, el ambiente de la F1 quedó sorprendido porque la escudería con sede en Woking dejó ir a uno de los proyectos más importantes de su programa de pilotos. Esto es algo anormal para los equipos, teniendo en cuenta por ejemplo la presión que ejerció Williams para retener a Franco Colapinto en su estructura a pesar de no poder darle la titularidad o el conflicto legal que afrontó incluso McLaren cuando Piastri dejó Alpine para recalar en ese equipo años atrás.

Dunne quedó en libertad con efecto inmediato (Foto: @McLarenF1)

El medio especializado Motorsport aseguró que suena “prematuro” poner a Dunne como integrante del team Red Bull, aunque advirtieron que el asesor Helmut Marko lo tiene en la mira: “No es ningún secreto que Dunne ha sido uno de los pilotos con los que el austriaco ha tenido conversaciones preliminares”.

Si bien nadie se anima a dar nada por cerrado, el mensaje del rookie irlandés hace creer que puede existir un acuerdo con un Red Bull que sólo tiene definido a Max Verstappen para el 2026 y aún mantiene las preguntas sobre las otras tres butacas disponibles.

Actualmente, se cree que Isack Hadjar dará el salto al equipo principal del energizante para ser compañero del neerlandés. En ese contexto, Racing Bulls deberá definir si asciende al preferido de la Academia de Pilotos, Arvid Lindblad, al mismo tiempo que tiene que tomar decisiones sobre el futuro de Yuki Tsunoda y Liam Lawson. ¿Habrá un lugar para Dunne en estos movimientos?

“El interés fugaz de Red Bull en Franco Colapinto a finales de la temporada pasada demuestra que siempre está dispuesto a mantener sus opciones abiertas y no descartar alternativas externas, incluso si la preferencia es promocionar desde dentro. Marko también ha mantenido conversaciones con Dunne y su equipo en los últimos meses antes de tomar una decisión final a finales de octubre”, analizó el cronista Filip Cleeren en el portal especializado del mundo motor.

Al mismo tiempo, aseguran que esta partida de Alex no está estrictamente vinculado a un acuerdo con Red Bull y tiene como raíz un desentendimiento contractual con su ahora ex equipo: “Se entiende que McLaren y Dunne mantenían conversaciones sobre su futuro y, tras el rechazo de la última oferta del equipo por parte del irlandés, McLaren decidió terminar la relación”.

El comunicado de McLaren (Foto: @McLarenF1)

El mapa de pilotos de la Fórmula 1 para el 2026 tiene unos pocos espacios vacíos hasta el momento. Mercedes, que en las últimas horas adelantó que respaldará a Andrea Kimi Antonelli como titular, debe cerrar la renovación de George Russell, aunque se espera que tarde o temprano ese tema se hará oficial.

Alpine mantiene firmes las chances de retener a Colapinto como titular y se cree que Flavio Briatore lo formalizará en las próximas semanas si no hay algún cambio de última hora. De todos modos, el italiano había adelantado que la decisión será entre el argentino o el reserva Paul Aron.

En ese panorama, sólo quedan por definir los asientos disponibles en la estructura de Red Bull y su satélite Racing Bulls. Los resultados en las próximas carreras aparecen como fundamentales para esa decisión, más allá que la inesperada libertad de Dunne podría tentar a distintos equipos a evaluar sus movimientos para apostar por uno de los corredores que aparece como nuevo talento del automovilismo.

