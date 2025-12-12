El argentino Nico Varrone completó el último día de actividad con la Fórmula 2: el trabajo en Abu Dhabi para lorar el objetivo de la F1

Nico Varrone completó su actividad en la postemporada de la Fórmula 2

Nicolás Varrone completó los tests de postemporada de la Fórmula 2 en Abu Dhabi. El piloto argentino cumplió con una labor positiva a bordo del Dallara del equipo Van Amesfoort Racing (VAR). En el último día de actividad en Yas Marina, realizó un total de 101 vueltas repartidas en las dos tandas y cumplió con los objetivos diagramados para adaptarse a la categoría.

A lo largo de la jornada en Medio Oriente, Varrone utilizó dos sets de neumáticos súper softs y otro juego de medios usados. En la sesión matutina, en la que quedó 19°, completó 45 vueltas y cronometró su mejor giro en 1m38s054. Por su parte, en la tanda vespertina, registró su vuelta más rápida en 1m40s330 para terminar 14°. Durante la tarde realizó 54 giros más para sumar un total de 101 a lo largo de todo el día.

No obstante, vale resaltar que los cronómetros son relativos, principalmente durante los test. Según pudo saber Infobae, el oriundo de Ingeniero Maschwitz realizó constantemente simulacros de carrera con paradas en boxes para cambiar neumáticos. A lo largo del día, Varrone concretó múltiples stints para seguir con su adaptación en carrera, por lo que nunca buscaron un tiempo veloz.

Nico también practicó en múltiples ítems que serán trascendentales a lo largo de la temporada. Además de manejar el ritmo de carrera, parar en boxes y regresar a pista a fondo, uno de los aspectos fundamentales fueron las largadas. Varrone, que no compite en monopostos hace cinco años y que participó mayoritariamente en el WEC, disputó competencias en las que las carreras comenzaban en movimiento. En cambio, en la Fórmula 2 se inicia de parado, por lo que es clave la adaptación.

Respecto a las tandas del día viernes de la F2, el más rápido de la mañana fue Alexander Dunne (1m37s153) con su Rodin Motorsport. En la sesión vespertina, Oliver Goethe lideró con un registro de 1m38s274. Por su parte, el mexicano Rafael Villagómez, compañero de Nico Varrone en Van Amesfoort Racing (VAR), quedó 3° durante la mañana y 10° en la tarde, donde solo superó al argentino por 0.216 segundos.

En tanto que el estadounidense Colton Herta (Hitech TGR) se ubicó 14° y 19° con 1m37s761 y 1m41s672, respectivamente. El norteamericano es el piloto de reserva de Cadillac F1 y Varrone también busca sumarse al staff del team estadounidense, ya que es piloto oficial de General Motors.

A lo largo de los tres días de los test de postemporada de la Fórmula 2, Nico Varrone completó un total de 286 vueltas repartidas en las seis sesiones en las que participó. Vale destacar que el objetivo del argentino fue adaptarse a la categoría y realizar, en mayor medida, simulacros de carreras.

En la Fórmula 2 todos los monopostos son iguales. Se trata del Dallara F2 2024 con el motor Mecachrome V6 de 620 caballos de potencia. Los neumáticos son Pirelli con cinco compuestos: súper blando, blando, medio, duro y para lluvia.

El campeonato comenzará del 6 al 8 de marzo del próximo año en Melbourne y el final del calendario de F2 se dará en Abu Dhabi del 4 al 6 de diciembre, tras 28 carreras repartidas en 14 Grandes Premios, ya que en cada fin de semana hay dos citas: Sprint y Feature Race.

Varrone es piloto oficial de General Motors (GM) y este año hará las carreras más importantes de IMSA a bordo de un Corvette del Pratt Miller Motorsports, junto al neerlandés Nicky Casburg y el estadounidense Tommy Milner. La expectativa está puesta en que ante una buena labor en la Fórmula 2 pueda abrirle las puertas en el staff de pilotos del flamante equipo Cadillac de F1.

Nico comenzó a correr en karting a los 7 años y fue campeón regional en 2015. También peleó títulos del Campeonato Argentino. Luego emigró a Europa y, tras coronarse en la Fórmula Renault VDV Sports, en 2019 pasó a correr en la Fórmula 3 Británica, la histórica promocional en la que se coronaron Ayrton Senna, Sir Jackie Stewart, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Mika Häkkinen y Rubens Barrichello, entre otros. Logró una victoria, pero la pandemia truncó su ascenso. Ahí se reinventó en el mundo del Endurance donde ganó las 24 Horas de Le Mans, las 24 Horas de Daytona y las 12 Horas de Sebring. Además, fue campeón mundial en la clase LMGTE AM del WEC en 2023.

La actividad postemporada de la Fórmula 2 se completó con las tandas del día viernes. Luego del receso la acción volverá en febrero con las pruebas de pretemporada en Barcelona y en marzo en Bahréin. A su vez, Nicolás Varrone regresará a Argentina y disfrutará de unas merecidas vacaciones. Aunque el descanso será corto ya que a principios de enero deberá viajar a los Estados Unidos para prepararse para las 24 Horas de Daytona, con un Corvette del equipo Pratt Miller Motorsports. Será el inicio de una temporada clave para el piloto argentino.

