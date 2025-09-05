Deportes

Arranca la actividad del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza: Paul Aron correrá la primera práctica en el Alpine de Franco Colapinto

La 16ª fecha del calendario de la Máxima tendrá dos entrenamientos. El reserva del equipo utilizará en la FP1 el A525 del argentino, quien saldrá a pista en la segunda sesión del día

DÍAS Y HORARIOS DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE ITALIA

Viernes 7 de septiembre

Práctica Libre 1: 8.30 (Argentina) / 13.30 (Italia)

Práctica Libre 2: 12.00 (Argentina) / 17.00 (Italia)

Sábado 8 de septiembre

Práctica Libre 3: 7.30 (Argentina) / 12.30 (Italia)

Clasificación: 11.00 (Argentina) / 16.00 (Italia)

Domingo 9 de septiembre

Carrera principal a 53 vueltas: 10.00 (Argentina) / 15.00 (Italia)

Televisación: Disney+ (Latinoamérica) / F1TV (plataforma) / BandSports (Brasil) / DAZN (España) / ESPN Deportes (Estados Unidos) / Sky Italia (Italia)

10:30 hsHoy

Max Verstappen sorprendió al hablar sobre un posible pase a Ferrari en la Fórmula 1: la condición que exigió

El cuádruple campeón mundial se refirió a la Scuderia, pero puso reparos ante la mística del equipo de Maranello

Max Verstappen hoy no tiene el mejor auto, pero sigue siendo el mejor piloto del mundo en la actualidad (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 sigue siendo objeto de especulación, especialmente tras sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de unirse a Ferrari. El piloto neerlandés, actualmente vinculado a Red Bull hasta 2028, dejó claro que no descarta la opción de correr para la escudería italiana, aunque subraya que su decisión no estaría motivada únicamente por el prestigio de la marca, sino por la oportunidad real de luchar por victorias.

10:15 hsHoy

Los 4 cambios que estudia la Fórmula 1 para revolucionar la categoría: “El público quiere ver a los pilotos luchar por un resultado”

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la Máxima, develó las importantes variantes que están sobre la mesa

Stefano Domenicali reconoció los cambios que estudia la F1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

La Fórmula 1 avanza hacia una transformación sustancial en su formato competitivo y sus reglamentos. El director ejecutivo de categoría, Stefano Domenicali, reveló a medios italianos los principales cambios bajo estudio, entre los que figura una revisión a fondo de los fines de semana sprint, la posible reducción de la duración de cada Gran Premio, eliminación de los Entrenamientos Libres 1 y la evaluación de una grilla invertida.

10:00 hsHoy

Alpine confirmó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del GP de Italia de Fórmula 1

El equipo francés anunció que el piloto de Estonia se subirá al A525 por primera vez en una FP1

Paul Aron se subirá al A525 de Alpine para la FP1 del GP de Italia (Prensa Alpine)

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto. Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.

09:45 hsHoy

Pierre Gasly habló sobre la falla de Alpine que perjudicó a Colapinto en el GP de Países Bajos y reveló la charla que tuvo con el argentino

La falla comunicación de Alpine le impidió al corredor de 22 años pelear por el 10° lugar de la última carrera. “Son cosas que se discuten antes de la carrera”, se defendió el francés

Fue uno de los grandes temas después del Gran Premio de Países Bajos. El rendimiento dispar de Pierre Gasly y Franco Colapinto en las últimas vueltas de la última fecha de la cita de Fórmula 1 dejó una pregunta en el aire: ¿el argentino se perdió de sumar sus primeros puntos en Alpine por la mala comunicación del equipo?

09:30 hsHoy

La respuesta de Colapinto cuando le preguntaron por la estrategia de Alpine con Gasly en el final del GP de Países Bajos

El piloto argentino participó de la conferencia de prensa oficial de la F1 en la antesala del inicio de la actividad en Monza

Franco Colapinto habló tras la situación que vivió con Pierre Gasly en el final del GP de los Países Bajos (Foto: Reuters/Jennifer Lorenzini)

Franco Colapinto afrontará un fin de semana especial en su joven experiencia en la Fórmula 1. Es que además de cumplirse el primer aniversario de su estreno oficial en la categoría, el argentino viene de lograr su mejor resultado en Alpine desde que se convirtió en titular tras reemplazar a Jack Doohan. Luego de terminar en el puesto 11 en Países Bajos, ahora es el turno de volver a decir presente en el Gran Premio de Italia, en el mítico circuito de Monza.

09:15 hsHoy

El estonio Paul Aron, reserva de Alpine, comandará el coche de Franco Colapinto en la primera práctica libre en Monza. El reglamento de la FIA establece en su Artículo 32.4: “En dos (2) ocasiones durante el Campeonato, por cada coche inscrito en el mismo, cada competidor deberá utilizar un piloto que no haya participado en más de dos (2) carreras del Campeonato a lo largo de su carrera”. El A525 que pertenece al argentino ya había sido utilizado por el japonés Rio Hirakawa en el Gran Premio de Japón cuando estaba Jack Doohan, por lo que el lado del boxes de Franco ya saldará el requisito reglamentario en esta sesión. Pierre Gasly aún no cedió su coche en esta temporada.

Paul Aron tendrá su primera actividad oficial en un A525 tras correr cedido dos prácticas en Sauber esta temporada
09:10 hsHoy

ASÍ ES EL MÍTICO TRAZADO DE MONZA

Los detalles del circuito del Gran Premio de Italia
09:05 hsHoy

¡Bienvenidos! La Fórmula 1 tendrá la 16ª fecha del calendario con el Gran Premio de Italia en el mítico trazado de Monza. Franco Colapinto iniciará un ciclo de carreras en autódromos que ya conoce de la temporada pasada, aunque no estará en la primera práctica libre del día porque le cederá su auto al reserva Paul Aron para cumplir con las reglamentaciones FIA.

Franco Colapinto saldrá a pista en la práctica libre 2 en el segundo turno de este viernes

