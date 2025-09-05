Arranca la actividad del Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en Monza: Paul Aron correrá la primera práctica en el Alpine de Franco Colapinto

¡Bienvenidos! La Fórmula 1 tendrá la 16ª fecha del calendario con el Gran Premio de Italia en el mítico trazado de Monza . Franco Colapinto iniciará un ciclo de carreras en autódromos que ya conoce de la temporada pasada, aunque no estará en la primera práctica libre del día porque le cederá su auto al reserva Paul Aron para cumplir con las reglamentaciones FIA.

El estonio Paul Aron , reserva de Alpine , comandará el coche de Franco Colapinto en la primera práctica libre en Monza. El reglamento de la FIA establece en su Artículo 32.4: “ En dos (2) ocasiones durante el Campeonato, por cada coche inscrito en el mismo, cada competidor deberá utilizar un piloto que no haya participado en más de dos (2) carreras del Campeonato a lo largo de su carrera”. El A525 que pertenece al argentino ya había sido utilizado por el japonés Rio Hirakawa en el Gran Premio de Japón cuando estaba Jack Doohan , por lo que el lado del boxes de Franco ya saldará el requisito reglamentario en esta sesión. Pierre Gasly aún no cedió su coche en esta temporada.

Franco Colapinto afrontará un fin de semana especial en su joven experiencia en la Fórmula 1 . Es que además de cumplirse el primer aniversario de su estreno oficial en la categoría, el argentino viene de lograr su mejor resultado en Alpine desde que se convirtió en titular tras reemplazar a Jack Doohan. Luego de terminar en el puesto 11 en Países Bajos, ahora es el turno de volver a decir presente en el Gran Premio de Italia , en el mítico circuito de Monza.

Fue uno de los grandes temas después del Gran Premio de Países Bajos. El rendimiento dispar de Pierre Gasly y Franco Colapinto en las últimas vueltas de la última fecha de la cita de Fórmula 1 dejó una pregunta en el aire: ¿el argentino se perdió de sumar sus primeros puntos en Alpine por la mala comunicación del equipo?

De cara al Gran Premio de Italia de la Fórmula 1 a correrse el próximo fin de semana en el circuito de Monza, Alpine anunció que el piloto reserva Paul Aron correrá la primera práctica libre en lugar de Franco Colapinto . Esta decisión se debe a una normativa que cada equipo tiene que cumplir en la temporada por una cuestión reglamentaria de la categoría.

La Fórmula 1 avanza hacia una transformación sustancial en su formato competitivo y sus reglamentos. El director ejecutivo de categoría, Stefano Domenicali , reveló a medios italianos los principales cambios bajo estudio, entre los que figura una revisión a fondo de los fines de semana sprint , la posible reducción de la duración de cada Gran Premio , eliminación de los Entrenamientos Libres 1 y la evaluación de una grilla invertida.

El futuro de Max Verstappen en la Fórmula 1 sigue siendo objeto de especulación, especialmente tras sus recientes declaraciones sobre la posibilidad de unirse a Ferrari . El piloto neerlandés, actualmente vinculado a Red Bull hasta 2028, dejó claro que no descarta la opción de correr para la escudería italiana, aunque subraya que su decisión no estaría motivada únicamente por el prestigio de la marca, sino por la oportunidad real de luchar por victorias.

