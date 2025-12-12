Deportes

Insólito: Jack Doohan chocó por tercera vez consecutiva y en el mismo sector en la Súper Fórmula en Japón

El australiano volvió a golpearse contra las defensas en el último día de tests de post temporada en Suzuka

El tercer accidente de Jack Doohan en los test de post temporada de la Súper Fórmula

No hay dos sin tres, afirma el conocido refrán. Bien lo sabe Jack Doohan que sufrió su tercer accidente en tres días y con el mismo auto en los ensayos de post temporada de la Súper Fórmula. El ex piloto australiano vive una pesadilla en el Autódromo de Suzuka.

Este jueves en la noche argentina y mañana japonesa, el corredor de 22 años piso mal el piano interno en la curva Degner, su monoposto se levantó y perdió el control. Una vez que el auto pisó la cama de leva, siguió su destino indeclinable hacia las defensas Tecpro que actúan para absorber el impacto.

Lo llamativo del episodio es que fue en el mismo sector de los otros dos accidentes que tuvo desde el inicio de las pruebas, con el mismo auto y en el tercer día consecutivo. Después de una jornada complicada para Jack Doohan en el primer día de los test, que incluyó un accidente en la segunda curva Degner en el circuito de Suzuka, el ex piloto reserva de Alpine chocó en el mismo sector en la segunda jornada con el monoplaza del Kondo Racing.

El ex piloto de Alpine volvió a despistarse en la curva 1 del circuito de Suzuka

Estos ensayos, considerados determinantes para su carrera tras perder su puesto en la máxima categoría, no solo pusieron a prueba su destreza al volante, sino también su estabilidad emocional, en un contexto donde su nombre suena tanto para un rol titular en Kondo Racing como para un posible puesto de piloto reserva en Haas F1, equipo que cuenta con el respaldo técnico de Toyota.

En el transcurso de las pruebas, Doohan protagonizó tres choques en el mismo sector del trazado: el primer día, impactó la parte trasera de su monoplaza; el segundo, sufrió un accidente frontal en idéntico punto; y el tercero, un nuevo golpe en Degner 2, lo que obligó a interrumpir la sesión con bandera roja. A pesar de la gravedad de los incidentes, el piloto logró salir ileso de los tres vehículos por sus propios medios, según reportó Autosport.

El impacto emocional de estos episodios se reflejó en la actividad digital de Doohan, quien, tras el segundo accidente, sustituyó su foto de perfil en Instagram por una imagen completamente negra. Según Autosport, los comentarios en redes sociales habrían influido en su estado anímico, llevándolo a tomar una decisión que ya se ha observado en otros casos recientes de la F1, como el de Kimi Antonelli, acusado de cederle su posición a Lando Norris en el Gran Premio de Qatar.

Jack Doohan sufrió un accidente en Japón

El director global de deportes de motor de Toyota, Masaya Kaji, declaró a Autosport que, aunque no existe ningún acuerdo formal, considera a Doohan un “buen piloto”. Esta valoración mantiene abiertas las posibilidades para el australiano, quien aún no ha cerrado ningún contrato oficial ni con Super Fórmula ni con Haas F1, y formalmente sigue vinculado a Alpine hasta finales de 2026.

La eventual llegada de Jack Doohan a la Super Fórmula podría convertirse en una plataforma de relanzamiento, con la mira puesta en un posible regreso a la Fórmula 1 en 2027. No obstante, hasta el momento, su futuro inmediato permanece sin definiciones concretas. El corredor oceánico fue reemplazado en mayo en su asiento en Alpine por el argentino Franco Colapinto para la temporada de Fórmula 1.

